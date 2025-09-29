Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Newcastle - Arsenal: "Tử chiến trên không", ngược dòng cảm xúc (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Newcastle United Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cả ba bàn thắng trong trận đấu này đều tới từ những pha đánh đầu trong đó 2 bàn tới cực muộn.

   

Trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày chủ nhật (28/8) là cuộc đối đầu giữa Newcastle và Arsenal trên sân St James Park. "Pháo thủ" sớm thể hiện khát khao chiến thắng khi tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ sau 7 phút đầu tiên, họ đã tung ra 3 cú sút hiểm hóc nhưng bị Nick Pope ngăn chặn hết. 

Arsenal và Newcastle tạo nên thế trận hấp dẫn

Arsenal và Newcastle tạo nên thế trận hấp dẫn

Phút 14, Arsenal tưởng như đã có phạt đền nhưng trọng tài đã thay đổi quyết định sau khi xem lại băng hình. Nick Pope đã chạm bóng trước khi chạm chân Gyokeres. Vài phút sau, cột dọc đã cứu thua cho chủ nhà sau cú dứt điểm của Trossard. 

Tấn công nhiều không tìm được bàn thắng, Arsenal nhận "trái đắng" ở phút 34. Tân binh Woltemade bật cao đánh đầu sau cú tạt bóng của Tonali và David Raya không có cơ hội để cứu thua. Sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ Arsenal bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng. Dù hiệp một có 7 phút bù giờ nhưng họ không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào.

Sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta sớm thay người. Đội khách sớm "thót tim" khi Woltemade đưa bóng trúng xà ngang ngay ở phút đầu tiên. Arsenal cố gắng ổn định thế trận và phải tới phút 60 mới có được cơ hội ngon ăn thực sự đầu tiên trong hiệp hai. Tuy nhiên, Nick Pope vẫn sắm vai người hùng cho Newcastle.

Càng về cuối trận, Arsenal càng gia tăng sức ép. Mikel Arteta chơi tất tay khi đưa hết những cầu thủ tấn công còn lại vào sân và tạo ra được hiệu quả. Phút 84, Merino đánh đầu ngược cực khó từ đường tạt bóng của Declan Rice để cân bằng tỉ số 1-1.

Chưa dừng lại ở đó, Arsenal tiếp tục tràn lên và có được bàn thắng thứ hai ở phút 90+7. Người ghi bàn là Gabriel với cú đánh đầu từ đường tạt bóng của Odegaard. Những phút còn lại là quá ít để Newcastle tìm được bàn gỡ. Chung cuộc, Arsenal lội ngược dòng thành công trước Newcastle ngay tại St James Park. 

Tỉ số chung cuộc: Newcastle 1-2 Arsenal (H1: 1-0)

Ghi bàn: 

Newcastle: Woltemade 34' (Tonali)

Arsenal: Merino 84' (Rice), Gabriel 90+7' (Odegaard)

Đội hình xuất phát

Newcastle: Pope, Burn, Botman, Thiaw, Livramento, Joelinton, Tonali, Bruno Guimarares, Gordon, Woltemade, Murphy

Arsenal: Raya, Timber, Mosquere, Gabriel, Calafiori, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Trossard, Gyokeres

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Newcastle - Arsenal: "Tử chiến trên không", ngược dòng cảm xúc (Ngoại hạng Anh) - 2 Newcastle Arsenal Kết quả bóng đá Newcastle - Arsenal: "Tử chiến trên không", ngược dòng cảm xúc (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
8(3)
20(3)
Thời gian kiểm soát bóng
36%
64%
Phạm lỗi
8
9
Thẻ vàng
2
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
0
Phạt góc
7
12
Cứu thua
5
2

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Newcastle Kết quả bóng đá Newcastle - Arsenal: "Tử chiến trên không", ngược dòng cảm xúc (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Newcastle - Arsenal: "Tử chiến trên không", ngược dòng cảm xúc (Ngoại hạng Anh) - 5 Arsenal

Điểm

Pope 7.4

Thiaw 6.8

Botman 7.2

Thẻ vàng Burn 6.3

Livramento 6.4

Guimaraes 6.6

Kiến tạo Tonali 7.5

Thẻ vàng Joelinton 6.1

Murphy 6.1

Gordon 6.7

Ghi bàn Woltemade 6.8

Điểm

6.8Raya

7.6Timber

6.9Mosquera

9.1Gabriel Ghi bàn

6.5Calafiori Thẻ vàng

7.0Eze

7.8Zubimendi

8.3Rice Kiến tạo

6.8Saka

6.4Trossard

6.7Gyokeres

Thay người

Elanga 6.2

Trippier 6.3

Osula 5.7

Lascelles 6.2

Barnes

Thay người

6.9Saliba

6.7Martinelli

7.9Merino Ghi bàn

7.0Odegaard Kiến tạo

Lewis Skelly

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/09/2025 23:38 PM (GMT+7)
