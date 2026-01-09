Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Arsenal bị Liverpool cầm hòa, Martinelli hành động xấu xí với Bradley bị chấn thương

Sự kiện: Liverpool - Arsenal: Cuộc đua hấp dẫn Premier League 2025-26 Liverpool

Arsenal đã không thể có được thắng lợi trước Liverpool yếu hơn và còn để lại hình ảnh xấu xí khi Conor Bradley bị chấn thương.

   

Dù có lực lượng đầy đủ, tinh thần thuận lợi và vòng này các đối thủ còn sảy chân, nhưng Arsenal đã không thắng trên sân nhà. Họ đã bị cầm chân bởi một Liverpool phòng ngự chắc chắn, kiểm soát rất kiên nhẫn trong hiệp 2, và thậm chí Conor Bradley đã suýt ghi bàn nếu không vì xà ngang từ chối.

Bradley bị chấn thương nặng phải rời sân bằng cáng, nhưng bị Martinelli xô đẩy ra khỏi đường biên sau khi đã nằm sân

Các cầu thủ Liverpool nổi giận chạy ra "chấn chỉnh" Martinelli, bao gồm một cú đẩy của Konate

Trọng tài rút thẻ vàng cho Martinelli và Konate

Bradley được đưa khỏi sân trên cáng, chấn thương khá nặng và anh có thể phải nghỉ lâu

Bradley rốt cuộc đã đau đớn rời sân trên cáng sau một pha phá bóng hỏng, tuy nhiên trước khi rời sân anh đã bị Gabriel Martinelli có hành vi đẩy và kéo Bradley ra ngoài đường biên (thậm chí đẩy vào chân bị thương của Bradley). Hành động này khiến các cầu thủ Liverpool rất tức giận, nó cũng phản ánh sự bực mình không kiểm soát được cảm xúc của nhiều cầu thủ Arsenal trong một buổi tối vô công.

Dominik Szoboszlai sau trận đã trả lời phỏng vấn với các phóng viên và bày tỏ sự bất bình. "Chúng tôi đều thấy Conor đã bị đau đầu gối, cậu ấy không câu giờ mà đau thật sự và đã phải lên cáng. Arsenal tất nhiên muốn thắng và chúng tôi cũng vậy, nhưng tôi xin nhắc nhở họ rằng sức khỏe các cầu thủ là điều quan trọng hơn", anh nói.

Martinelli đã xô đẩy Bradley và còn động vào chân bị thương của Bradley

HLV Arne Slot dù vậy tỏ ra hòa nhã và không muốn nặng lời với Martinelli. "Tôi không quen biết Gabriel Martinelli nhưng tôi nghĩ cậu ấy là một chàng trai tốt tính. Vấn đề là bóng đá bây giờ xảy ra câu giờ quá nhiều và không ai biết cầu thủ đối phương nằm sân có đau thật hay không, trong lúc anh đang muốn ghi bàn. Tôi tin là nếu biết Bradley chấn thương mức độ ra sao, Martinelli sẽ không làm thế", ông nói.

Sự cố của Martinelli với Bradley chỉ là một trong những pha bóng căng thẳng giữa hai bên. Ở hiệp 1, Jeremie Frimpong đã bị vặn cổ chân và nằm sân trong vòng cấm Arsenal, nhưng Arsenal không dừng bóng mà đá tiếp khiến các cầu thủ Liverpool tức giận nói chuyện với trọng tài. Khi Martinelli bị đẩy sau ở hiệp 2, lần này Liverpool đáp lại bằng cách tiếp tục triển khai bóng và mặc kệ các cầu thủ Arsenal giơ tay, và trọng tài chỉ dừng trận đấu khi Gabriel Jesus bị sút trúng vào mặt.

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

-09/01/2026 04:40 AM (GMT+7)
