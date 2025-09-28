Trực tiếp bóng đá Newcastle - Arsenal: Sao "Chích chòe" dọa thầy trò Arteta (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h30, 28/9 | SVĐ St. James' Park Newcastle 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Newcastle vs Arsenal Arsenal Điểm Pope Trippier Botman Burn Livramento Guimaraes Tonali Joelinton Elanga Gordon Woltemade Điểm Raya Timber Saliba Gabriel Calafiori Odegaard Zubimendi Rice Saka Gyokeres Eze Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Newcastle Newcastle Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pope, Trippier, Botman, Burn, Livramento, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Elanga, Gordon, Woltemade Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Gyokeres, Eze

⚠️ Sao "Chích chòe" dọa thầy trò Arteta

Mùa trước, Newcastle và Arsenal chạm trán 4 lần (2 trận tại Ngoại hạng Anh, bên cạnh 2 lượt trận bán kết League Cup). Kết quả, "Chích chòe" thắng tới 3 trận và chỉ thua 1. Trả lời truyền thông, tiền vệ Joelinton bên phía Newcastle rất tự tin tái hiện thành tích này trước thầy trò HLV Mikel Arteta:

"Chúng tôi đã có những trận đấu tuyệt vời với Arsenal mùa trước. Chủ Nhật sẽ là trận chiến nữa và chúng tôi phải sẵn sàng. Chúng tôi được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ từ người hâm mộ và sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng".

❓Dấu hỏi "bom tấn" Woltemade - Gyokeres

Mùa hè vừa qua, Newcastle và Arsenal đã "phá két" để chiêu mộ các tiền đạo đắt giá là Nick Woltemade (69,3 triệu bảng, xấp xỉ 80 triệu euro) và Vikor Gyokeres (63,5 triệu bảng, xấp xỉ 73 triệu euro).

Dù vậy cho đến thời điểm hiện tại, bộ đôi này vẫn chưa thực sự gây ấn tượng. Trong khi Woltemade chỉ ghi 1 bàn sau 4 trận cho Newcastle, Gyokeres cũng chỉ có 3 pha lập công sau 7 trận.

🐱 Arsenal hóa "mèo ngoan" ở đại chiến

Tuần trước, Arsenal vất vả cầm hòa Man City 1-1 nhờ pha lập công vào phút bù giờ của Gabriel Martinelli. Nhìn chung, thầy trò Mikel Arteta đang thể hiện phong độ kém thuyết phục ở các trận đấu lớn từ đầu mùa. Bên cạnh trận hòa Man City, họ vất vả đánh bại MU 1-0 và thua Liverpool cũng với tỷ số tối thiểu.

🏥 2 đội âu lo vì "bão" chấn thương

Newcastle đang phải đối mặt với nhiều lo lắng về nhân sự khi Kieran Trippier bỏ ngỏ khả năng ra sân, còn Fabian Schar và Yoane Wissa đang phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Phía đối diện, Arsenal cũng liên tiếp đón tin dữ. Mới đây, Noni Madueke được xác nhận nghỉ 2 tháng vì chấn thương đầu gối, qua đó gia nhập dàn "thương binh" cùng Takehiro Tomiyasu, Martin Odegaard, Gabriel Jesus, Kai Havertz, Piero Hincapie.