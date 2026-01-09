Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Gyokeres gây thất vọng ở Arsenal, huyền thoại MU chê không thương tiếc

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Liverpool

Màn trình diễn mờ nhạt của tiền đạo người Thụy Điển trong trận đại chiến với Liverpool khiến Arsenal thêm đau đầu về bài toán trung phong.

   

⚽ Gyokeres “mất hút” ở trận cầu lớn

Trong trận đấu then chốt với Liverpool tại Ngoại hạng Anh, Viktor Gyokeres được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn giúp Arsenal tạo khác biệt. Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển lại hoàn toàn mờ nhạt, gần như “biến mất” trong suốt thời gian có mặt trên sân.

Gyokeres thi đấu mờ nhạt trước Liverpool

Gyokeres thi đấu mờ nhạt trước Liverpool

Thống kê cho thấy Gyokeres không tung ra nổi một cú sút nào, chỉ có 8 lần chạm bóng và thực hiện vỏn vẹn 6 đường chuyền chính xác. Những con số ấy phản ánh rõ sự lạc lõng của chân sút 27 tuổi trước hàng thủ giàu kinh nghiệm của Liverpool.

Dù Arsenal có khởi đầu khá tích cực và tạo ra thế trận không tệ, việc thiếu một trung phong đủ sắc bén đã khiến “Pháo thủ” không thể tận dụng các cơ hội, qua đó đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch.

🎙️ Gary Neville “chê không thương tiếc” trên sóng truyền hình

Bình luận trên Sky Sports, Gary Neville không giấu nổi sự thất vọng với màn trình diễn của Gyokeres. Huyền thoại MU thẳng thừng chỉ trích tiền đạo Arsenal bằng những lời lẽ gay gắt.

Neville nhấn mạnh việc Gyokeres hoàn toàn không tạo ra ảnh hưởng lên lối chơi chung của Arsenal: “Anh ta chẳng có tác dụng gì, nói vậy vẫn còn nhẹ nhàng. Không đóng góp được gì cả”.

Phát biểu này nhanh chóng gây chú ý trong cộng đồng người hâm mộ, bởi nó phản ánh đúng cảm giác của nhiều CĐV Arsenal sau trận, một bản hợp đồng được kỳ vọng lớn nhưng lại chưa đáp ứng được yêu cầu ở những thời khắc quan trọng nhất.

🔍 Arsenal đau đầu với bài toán tiền đạo

Kể từ khi chuyển đến từ Sporting Lisbon, Gyokeres mới ghi được 7 bàn sau 23 trận, con số quá khiêm tốn nếu so với hiệu suất khủng khiếp của anh tại giải Bồ Đào Nha (97 bàn/102 trận). Sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai giải đấu đang lộ rõ.

Gyokeres cần phải cố gắng khẳng định mình

Gyokeres cần phải cố gắng khẳng định mình

Arsenal vẫn còn Gabriel Jesus và Kai Havertz, nhưng cả hai đều gặp vấn đề về chấn thương và không mang lại sự ổn định cần thiết cho vị trí trung phong. 

Trong bối cảnh tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh ngày càng lớn, nhiều khả năng Arsenal sẽ phải chi đậm để tìm kiếm một “số 9” đích thực vào mùa hè tới. Bài toán tiền đạo đang nổi lên như điểm yếu hiếm hoi nhưng chí mạng trong đội hình của HLV Mikel Arteta.

8

Theo Tiến Tài

Nguồn: [Link nguồn]

09/01/2026 08:28 AM (GMT+7)
