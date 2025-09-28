Tân binh Ngoại hạng Anh gây ấn tượng: Khi phòng ngự là lẽ sống

😺Ấn tượng Sunderland

Sau 8 năm vắng bóng, Sunderland đang tận hưởng cảm giác được trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh. Chiến thắng 1-0 ngay trên sân Nottingham Forest cuối tuần qua giúp “Mèo đen” tạm vươn lên nhóm dự Champions League. Dù khó ai tin rằng Sunderland có thể trụ vững trong top 4 đến cuối mùa, nhưng với 3 chiến thắng trong tay, đoàn quân của HLV Regis Le Bris hoàn toàn có quyền lạc quan.

Sunderland đang chễm chệ top 4 Ngoại hạng Anh

“Chúng tôi hiểu rằng để cạnh tranh ở Ngoại hạng Anh, toàn đội phải cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vượt qua khó khăn. Tôi rất tự hào vì toàn đội đã phòng ngự rất tốt, và cả năm cầu thủ vào sân thay người đều tạo ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, khi có bóng, tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện”, HLV Le Bris chia sẻ với Sky Sports sau trận đấu tại City Ground.

Dù vẫn cần phải cải thiện, Sunderland cùng các tân binh khác đang cho thấy họ đủ khả năng tạo nên khác biệt, không lặp lại kịch bản buồn của hai mùa gần nhất, khi cả ba đội mới lên hạng đều rớt xuống Hạng nhất Anh ngay sau 1 mùa giải.

Bộ ba Leeds United, Burnley và Sunderland đã giành tổng cộng 23 điểm sau 6 vòng đấu đầu tiên, đánh dấu khởi đầu tốt nhất của các đội tân binh tại Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2017/18. Trên thực tế, trong suốt lịch sử Premier League, chỉ có 5 mùa giải mà các đội mới lên hạng khởi đầu tốt hơn thế.

Thống kê tổng điểm của các tân binh Ngoại hạng Anh sau 6 vòng đấu đầu tiên kể từ mùa 2017/18

Đây được xem là tín hiệu tích cực cho cuộc đua trụ hạng, bởi trong tất cả các mùa giải mà các tân binh đạt phong độ khởi đầu như vậy, ít nhất 2 trong 3 đội đều trụ hạng thành công vào cuối mùa.

🪨Phòng ngự là lẽ sống

Sunderland có màn khởi đầu ấn tượng nhất trong số ba tân binh Ngoại hạng Anh mùa này, khi giành 11 điểm sau 6 trận. Đây là thành tích tốt nhất của một đội mới lên hạng trong suốt 13 năm, kể từ khi West Ham làm được điều tương tự ở mùa giải 2012/13.

Mùa giải Ba tân binh Tổng điểm Số đội trụ hạng cuối mùa 1992/93 Ipswich, Middlesbrough, Blackburn 32 2 2017/18 Newcastle, Brighton, Huddersfield 25 3 2015/16 Bournemouth, Watford, Norwich 24 2 2010/11 Newcastle, Westbrom, Blackpool 24 2 2002/03 Man City, Westbrom, Birmingham 24 2 2025/26 Leeds United, Burnley, Sunderland 23 ? 2009/10 Wolves, Birmingham, Burnley 23 2 2001/02 Fulham, Blackburn, Bolton 23 2

Những khởi đầu tốt nhất của ba tân binh Ngoại hạng Anh sau 6 vòng đấu đầu tiên

Thống kê cũng chỉ ra rằng tất cả các đội đạt số điểm như Sunderland ở thời điểm này của mùa giải đều trụ hạng thành công.

Tuy nhiên, vẫn có lời cảnh báo dành cho người hâm mộ “Mèo đen”. Còn nhớ ở Ngoại hạng Anh mùa 2008/09, Hull City dù khởi đầu rực rỡ tương tự nhưng phải chờ tới vòng đấu cuối cùng mới chính thức trụ hạng, kết thúc mùa với chỉ 35 điểm.

Vậy đâu là lý do khiến bộ ba tân binh Burnley, Leeds United và Sunderland có khởi đầu vượt trội so với nhóm Leicester City, Ipswich và Southampton của mùa trước?

Câu trả lời nằm ở khả năng phòng ngự vượt trội. Ba đội bóng này đã để thủng lưới ít hơn 8 bàn và giới hạn đối phương tạo ra ít hơn 32 cơ hội so với nhóm tân binh mùa trước.

Thống kê Mùa 2024/25 Mùa 2025/26 Tăng/giảm chỉ số Số bàn thắng 16 19 +3 Sô cú sút 173 182 +9 Bàn thắng kỳ vọng 16,4 16,3 -0,1 Số bàn thua 34 26 -8 Cú sút phải đối mặt 288 256 -32 Bàn thua kỳ vọng 35,9 27,3 -8,6 Tổng điểm 8 23 +15

So sánh thành tích phòng ngự của ba tân binh Ngoại hạng Anh sau 6 vòng đấu giữa mùa này và mùa trước

Trên hàng công, họ không tạo ra nhiều hơn quá đáng kể, chỉ tung ra nhiều hơn 9 cú sút và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) tương đương, nhưng lại hiệu quả hơn, ghi nhiều hơn 3 bàn so với cùng kỳ của nhóm tân binh mùa trước.

Vậy sau nhiều năm giới chuyên môn luôn nhấn mạnh rằng một trung phong ghi bàn ổn định là chìa khóa để trụ hạng, liệu Burnley, Leeds United và Sunderland đang chứng minh rằng sự chắc chắn trong phòng ngự mới là yếu tố quyết định sống còn ở Ngoại hạng Anh? Câu trả lời sẽ có vào cuối mùa giải.