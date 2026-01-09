Hàng công Arsenal vô hại trước Liverpool: Slot có "công thức vàng" để ngăn chặn Arteta?

Cần nói rằng kết quả hòa 0-0 trước Liverpool không phải kết quả quá tệ cho Arsenal. Họ vẫn hơn các đối thủ bám theo sau trong cuộc đua vô địch tới 6 điểm, mà giờ này mùa trước cách biệt giữa Liverpool với Arsenal còn thấp hơn (5 điểm) dù Liverpool sau đó đã lên ngôi rất sớm.

Arsenal tạo quá ít cơ hội trước Liverpool dù đá sân nhà và có lợi thế lực lượng

Tuy nhiên tâm lý đã 3 mùa hụt chức vô địch vẫn khiến fan Arsenal lo lắng, và việc không thể kết liễu Liverpool trên sân nhà rõ ràng khiến fan Arsenal không vui. Bầu không khí tại Emirates như quả bóng bị xịt sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhất là khi các fan được chứng kiến hiệp 2 rất thụ động từ phía đội nhà.

Arsenal gặp Liverpool là "ngọng"

Liverpool không có lực lượng đầy đủ cho trận này. Họ vắng nốt Ekitike dù đã cố gắng chờ tiền đạo này bình phục chấn thương, khiến hàng tấn công của Liverpool không có một trung phong thực thụ nào, còn cánh phải Arne Slot đưa Jeremie Frimpong từ hậu vệ lên đá tiền đạo biên.

Nhưng cách bố trí của Slot cho Liverpool rất cẩn mật, đội hình trên giấy có thể là 4-3-3 nhưng kỳ thực là 4-4-2 với cự ly thấp và lùi rất sâu. Cody Gakpo và Jeremie Frimpong thay phiên nhau làm một trong hai tiền đạo đá bên cạnh Florian Wirtz, nói "thay phiên" là bởi họ thường xuyên lui xuống rất sâu để bọc lót cho 2 hậu vệ cánh.

Cầu thủ Liverpool tập trung rất đông nhằm ngăn đường đột phá của Saka

Cách đá này khiến Arsenal cực kỳ vất vả, ở trong không gian rất chật còn ở cánh, Saka và Trossard thường xuyên có 2 cầu thủ Liverpool canh chừng. Gyokeres ở trong đói bóng và có lúc đã dạt ra biên tham gia tình huống. Các pha bóng nguy hiểm nhất của Arsenal đến ở cánh phải nhưng là khi Timber từ phía sau thoát xuống nách để tạt vào, tuy nhiên hàng thủ Liverpool luôn xử lý các quả tạt khá dễ.

Ngay cả bài phạt góc của Arsenal, vốn là vũ khí số 1, cũng không làm gì được Liverpool. Cả 2 lượt trận mùa này Liverpool hoàn toàn không gặp khó khăn mấy trước các quả đá góc của Arsenal, rất lạ bởi mùa này Liverpool đang là đội chống phạt góc thuộc hàng tệ nhất Premier League.

Sự thụ động khó hiểu

Đáng nói là khi hiệp 2 bắt đầu, Arsenal trở nên thụ động một cách lạ lùng. Họ không lên bóng nhiều như trước và Liverpool nắm quyền kiểm soát, thậm chí Liverpool đã giữ bóng tới hơn 70% thời lượng khi hiệp 2 bước sang phút 70.

Gravenberch và các tiền vệ Liverpool bất ngờ kiểm soát thế trận trong hiệp 2 sau khi dành cả hiệp 1 chống đỡ

Liverpool bằng một cách nào đó lại thắng khá nhiều pha tranh chấp sau giờ giải lao, thậm chí Gravenberch và Mac Allister còn thắng được cả Declan Rice trong vài tình huống tranh bóng. Liverpool không đủ các tiền đạo chủ lực nên rốt cuộc chỉ sút xa, nhưng giữ được bóng đã giúp họ giảm tải rất nhiều áp lực thay vì phải chống đỡ liên tục các pha hãm thành của Arsenal.

Dường như việc mất Piero Hincapie ở hiệp 2 do chấn thương (thay bằng Myles Lewis-Skelly) đã khiến Arteta không dám đẩy đội hình lên cao. Ông biết Frimpong nhanh thế nào và có vẻ đội hình Arsenal đã được chỉ đạo lùi lại khoảng 10m nhằm hạn chế khoảng trống đột phá của Frimpong nếu cầu thủ người Hà Lan này vượt qua được Lewis-Skelly.

Arteta rõ ràng không muốn thua trận này, cho dù Liverpool có đang trong trạng thái "cửa dưới' nhưng những rủi ro luôn tiềm tàng (và đã xuất hiện, trong đó có pha thoát xuống chuyền sửa lưng Wirtz của Frimpong). Dù vậy, Arteta thậm chí cũng không tung Mikel Merino vào sân để tận dụng khả năng không chiến của tiền vệ đồng hương, khiến hàng công Arsenal vừa bí vừa không có phương án B.

Công thức "vàng"?

Ngay cả các dự bị của Arsenal cũng khá kém, Eze còn tệ hơn Odegaard (Odegaard ít nhất có một số cú phất xuống chính xác) trong khi Madueke không qua được Kerkez dù Kerkez đã đá từ đầu trận và phải mệt lử theo kèm Saka. Martinelli thì chỉ có ích khi có khoảng trống băng xuống, nhưng Liverpool không cho khoảng trống đó xuất hiện, và Jesus để lại dấu ấn duy nhất là một cú đánh đầu không khó cho Alisson.

Các pha bóng cố định của Arsenal cũng không gây khó được Liverpool

Đây là một trận mà các nhân sự hàng công của Arsenal gây thất vọng lớn, và trong những vòng còn lại họ sẽ còn gặp những đội đá như Liverpool một khi đã lĩnh hội được ý tưởng: 4-4-2 với 2 lớp phòng ngự dàn ngang, kéo ít nhất 1 tiền đạo về để hỗ trợ phong tỏa cầu thủ đá cánh tốt nhất của Arsenal.

Lối đá này sẽ buộc Arsenal phải hy vọng vào những khoảnh khắc đột biến từ ngoài biên, trông chờ một pha xâm nhập bất ngờ từ tuyến hai của Merino, Rice hay Zubimendi, và tất nhiên dựa vào các quả phạt góc sở trường. Thế nên dù đúng là đang dẫn tới 6 điểm, khó khăn cho Arsenal sẽ còn ở phía trước, kể cả là trước các đối thủ yếu.