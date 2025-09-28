Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giải mã trận thua của Liverpool trước Crystal Palace: Đi đêm lắm có ngày gặp ma

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liverpool nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải dù đối thủ chỉ là Crystal Palace khi đối thủ dùng chính những điểm mạnh của họ để chống lại họ.

   

"Chuyên gia bù giờ" nhận bàn thua ở phút bù giờ

Kể từ khi Ngoại hạng Anh 2025/26 bắt đầu, Liverpool đã thi đấu tổng cộng 6 trận trong đó có 5 trận thắng. Họ mới chỉ chịu thua trận đấu gần nhất trong chuyến làm khách của Crystal Palace ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. 

"Chuyên gia ghi bàn phút bù giờ" Liverpool bị chọc thủng lưới ở phút 90+7

"Chuyên gia ghi bàn phút bù giờ" Liverpool bị chọc thủng lưới ở phút 90+7

Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả là trong các trận đấu đã qua, thầy trò Arne Slot luôn ghi bàn ở sau phút 80. Ngay ở vòng 1, bàn nâng tỉ số lên 3-2 của Chiesa tới ở phút 88 còn bàn ấn định tỉ số của Salah tới ở phút 90+4. Tiền đạo người Ai Cập cũng ghi bàn ấn định tỉ số từ chấm phạt đền trong trận đấu với Burnley ở phút 90+5. 

Tài năng trẻ Ngumoha cũng lập công ở phút 90+10 khi đối đầu với Newcastle. Tại Champions League, Liverpool cũng chỉ thắng Atletico nhờ bàn thắng ở phút 90+2 của Van Dijk. Trước chuyến làm khách tại Selhurst Park, Ekitike ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 trước Southampton cũng ở phút 85.

Trong trận đấu với Crystal Palace cũng vậy, Liverpool cũng ghi bàn gỡ hòa ở phút 87. Thế nhưng lần này không có kịch bản ngược dòng nào hết. Thậm chí, họ còn không có được điểm nào khi ra về sau bàn thắng ở phút 90+7 của Nketiah. 

Ở Việt Nam có một câu nói rất hay và rất đúng trong trường hợp của Liverpool. Đó là "đi đêm lắm có ngày gặp ma". Liverpool đang tạo ra thói quen ghi bàn muộn trong thời gian qua nhưng chính điều đó lại báo hại họ trong trận đấu này.

Thông số chỉ ra Liverpool đang đá quá chậm

So về mặt thế trận, Liverpool áp đảo hoàn toàn với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 72%. Họ chuyền tới 688 lần với độ chính xác lên tới 89%. Tuy nhiên, tất cả chẳng để làm gì khi số lần sút trung đích chỉ vỏn vẹn 4 lần. Số cơ hội được tính là nguy hiểm của Liverpool thậm chí còn ít hơn cả Crystal Palace (6 so với 7). 

Arne Slot đang chỉ đạo các học trò chơi quá chậm

Arne Slot đang chỉ đạo các học trò chơi quá chậm

"The Kop" phiên bản Arne Slot rất khác so với thời Jurgen Klopp. Ngay cả khi bị dẫn bàn, họ cũng thi đấu rất chậm. Ngay cả ở giai đoạn cuối hiệp hai, họ vẫn không tăng tốc mà chú trọng nhiều hơn tới việc chuyền chính xác. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xGoal) của Liverpool trong hiệp một chỉ là 0,39, chưa bằng một nửa chỉ số của MU khi đối đầu với Brentford (0,93). 

Đó là điều nên làm nhưng là khi có lợi thế dẫn trước, còn ở thời điểm bị dẫn trước, họ cần phải tăng tốc. Họ cố gắng trau chuốt và thực tế, cũng kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Thế nhưng, nếu đối thủ tung đòn kết liễu sau đó, Liverpool không có cơ hội đáp trả. 

Tất nhiên, trường hợp này ít xảy ra nhưng ngày hôm nay đã xuất hiện. Liverpool ra về "tay trắng" vì chính thói quen của bản thân. Đó là điều Arne Slot cần cân nhắc bởi Liverpool hoàn toàn có khả năng ghi bàn sớm hơn. 

Cũng cần phải nói thêm rằng, Crystal Palace đã chơi rất hay khi tận dụng những tình huống cố định quá tốt. Cả trận họ chỉ dứt điểm 6 lần, trong đó 3 lần đi trúng đích và có được 2 bàn thắng. Con số ấy thực sự đáng nể. 

"Gậy ông đập lưng ông"

Điều đáng nói là cả 2 pha lập công của Palace đều tới từ những tình huống cố định. Bàn mở tỉ số của Ismaila Sarr tới từ cú đá phạt góc của Kamada, trong khi bàn ấn định của Nketiah tới từ cú ném biên của Chris Richards.

Khai thác tình huống cố định đang trở thành trào lưu tại Ngoại hạng Anh

Khai thác tình huống cố định đang trở thành trào lưu tại Ngoại hạng Anh

Điểm yếu của Liverpool hình như đang dần lộ ra. Trước đó, họ cũng thủng lưới 2 lần từ những tình huống cố định trong trận đấu với Newcastle. Rõ ràng khi trình độ của các đội bóng đã tiệm cận nhau, tình huống cố định sẽ trở thành vũ khí lợi hại đặc biệt là những cú ném biên.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên Crystal Palace kiếm được 3 điểm từ cú ném biên xa trong mùa giải này. Arne Slot biết điều đó nhưng ngày hôm nay, Liverpool thất bại trong việc ứng phó. Điều buồn cười là tình huống cố định từng là vũ khí lợi hại của thầy trò Arne Slot trong mùa giải trước. Thế nhưng, họ lại đang bị khai thác vào điểm yếu này. 

Đây có thể nói "cú đánh tỉnh cơn mê" cho "The Kop". Chặng đường phía trước còn rất dài và trận thua này không quá ảnh hưởng tới cục diện trước mắt của Liverpool. Tuy nhiên, họ cần thay đổi nếu như không muốn mất điểm lãng xẹt kiểu như thế này. 

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/09/2025 06:17 AM (GMT+7)
