Djokovic muốn giải nghệ ở Olympic 2028, canh bạc cuối giành Grand Slam năm 2026

Ở tuổi mà phần lớn các huyền thoại đã yên vị trên khán đài danh dự, Novak Djokovic vẫn chưa chịu khép lại chương cuối của sự nghiệp. Thay vì nói lời chia tay, tay vợt Serbia đặt ra một mốc thời gian táo bạo, hướng tới Olympic Los Angeles 2028.

Nhưng để giấc mơ ấy không trở thành hành trình kéo dài trong hoài niệm, mùa giải 2026 nhiều khả năng sẽ là “canh bạc cuối” để Djokovic chạm tay vào Grand Slam thứ 25, cột mốc lịch sử giúp anh vượt qua Margaret Court (24 Grand Slam).

Djokovic vẫn còn khát khao ra sân thi đấu và giành danh hiệu, nhưng cơ thể của anh có cho phép?

Vẫn thuộc nhóm tinh hoa, nhưng không còn thống trị tuyệt đối

Năm 2025, Djokovic vào tới bán kết cả bốn Grand Slam, thành tích mà đa số tay vợt trong tour chỉ dám mơ. Jimmy Arias gọi anh là “tay vợt hay thứ ba thế giới”, chỉ đứng sau Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khoảng cách giữa vị trí số 3 với hai người đứng đầu đang ngày càng rõ rệt, không chỉ về chuyên môn mà còn về thể lực.

Djokovic không còn là cỗ máy năm set bền bỉ đến mức vô hạn như một thập kỷ trước. Hai chấn thương nghiêm trọng tại các giải Grand Slam trong vòng sáu tháng, rách cơ đùi tại Australian Open 2025 và rách sụn chêm đầu gối ở Roland Garros 2024 đã đặt ra câu hỏi mà nhà thông thái tennis Paul Annacone thẳng thắn, liệu Novak còn đủ sức chơi bảy trận năm set ở đẳng cấp cao nhất?

Khi sức mạnh tinh thần lớn hơn sinh học

Chuyên gia Craig Boynton gọi đây là giai đoạn Djokovic “đánh vì di sản”. Với những huyền thoại, niềm tin vào bản thân luôn mạnh hơn đồng hồ sinh học. Djokovic vẫn làm mọi thứ mà một VĐV đỉnh cao có thể làm để tối ưu thể trạng, khoa học thể thao, chế độ tập luyện khắc nghiệt, lịch thi đấu được tính toán đến từng chi tiết. Nhưng những “điều không thể chối cãi” về tuổi tác không biến mất chỉ vì ý chí.

Lịch thi đấu 2025 của anh chỉ gồm 13 giải, bằng một nửa so với những tay vợt trẻ như Felix Auger-Aliassime. Điều đó giúp tiết kiệm năng lượng, nhưng đồng thời khiến biên độ sai số gần như bằng không, chỉ cần một trượt chân, một cú đau bất ngờ, toàn bộ chiến dịch Grand Slam có thể sụp đổ.

Huyền thoại Jimmy Arias cho rằng Djokovic cần nhiều giải khởi động hơn trước mỗi Grand Slam, bởi việc nhảy thẳng từ tập luyện vào thi đấu năm set là “canh bạc quá mạo hiểm” ở độ tuổi này. Trớ trêu thay, hạt giống cao lại khiến Djokovic thường chỉ gặp Alcaraz hoặc Sinner ở giai đoạn cuối, khi thể lực đã bị bào mòn.

Australian Open 2026 là cơ hội tốt để Nole có danh hiệu Grand Slam thứ 25

Australian Open 2026, nơi “cửa sổ vàng” có thể mở ra

Trong bốn Grand Slam, Australian Open vẫn là miền đất hứa của Djokovic với 10 danh hiệu. Annacone và nhiều chuyên gia tin rằng Melbourne là nơi anh có cơ hội thực tế nhất để tìm kiếm major thứ 25, bởi mặt sân nhanh và điều kiện thi đấu quen thuộc giúp anh giảm tải phần nào gánh nặng thể lực.

Ngược lại, Roland Garros và Wimbledon lại mang tính đánh đổi. Đất nện Paris đòi hỏi sức bền cực hạn, và một chiến dịch dài ở đó có thể làm hao mòn Djokovic đến mức ảnh hưởng trực tiếp tới Wimbledon, giải đấu mà anh vẫn còn cơ hội cạnh tranh nếu giữ được thể trạng tốt.

Olympic 2028 và "canh bạc" 2026

Khi Djokovic nói về việc treo vợt tại Olympic với lá cờ Serbia trên tay, đó không còn đơn thuần là câu chuyện huy chương. Đó là cách anh muốn viết dấu chấm hết cho sự nghiệp, không phải trong lặng lẽ, mà trên sân khấu toàn cầu.

Nhưng để đến được Los Angeles, Djokovic có thể phải chấp nhận thay đổi vai trò. Những giải ATP 250 hay 500, thể thức ba set, có thể trở thành “van an toàn” để duy trì thứ hạng, cảm giác thi đấu và sức khỏe. Grand Slam lúc ấy sẽ không còn là nghĩa vụ bắt buộc, mà là lựa chọn có tính toán.

Việc giành huy chương Olympic với Nole giờ không quá quan trọng, nhưng anh muốn tới Thế vận hội 2028

Ở thời điểm này, Djokovic vẫn đủ đẳng cấp để vô địch Grand Slam nếu mọi thứ xếp đúng vị trí, đối thủ sơ sảy, thể lực được bảo toàn, và may mắn đứng về phía anh. Nhưng 2026 có lẽ là năm cuối cùng mà tất cả những điều kiện đó còn khả thi cùng lúc.

Từ đó đến Olympic 2028 là hành trình dài, nơi Djokovic chơi “theo cách của mình”, như anh từng nói. Nhưng nếu có thêm một lần nữa nâng cúp Grand Slam, rất có thể nó sẽ diễn ra trước khi kim đồng hồ bước sang năm 2027.

Và nếu “canh bạc cuối” ấy không thành, Djokovic vẫn sẽ bước tiếp, không phải để đuổi theo kỷ lục, mà để khép lại sự nghiệp theo đúng tinh thần đã làm nên tên tuổi của anh.