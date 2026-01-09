CĐV MU nổi giận gọi Sir Ratcliffe là “Gã hề bất tài”, kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm

Darren Fletcher được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền, trong bối cảnh nhiều CĐV khẳng định Ratcliffe là “Gã hề bất tài” và đã biến Man United thành “trò cười của thiên hạ”.

🔥 Old Trafford hỗn loạn chưa có hồi kết

Manchester United xác nhận chia tay Ruben Amorim sau 14 tháng cầm quyền, không lâu sau trận hòa 1-1 trước Leeds United tại Elland Road hôm Chủ nhật.

HLV Amorim đã bị sa thải

Sau trận đấu, Amorim đã có phát biểu đầy bức xúc, được xem là “giọt nước tràn ly” khiến ban lãnh đạo MU quyết định đường ai nấy đi với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Ông nói trước truyền thông: “Trước hết, tôi nhận ra rằng các bạn chỉ tiếp cận thông tin một cách có chọn lọc. Tôi đến đây để làm người quản lý (manager) của Manchester United, chứ không phải chỉ là một HLV thuần chuyên môn (coach). Điều đó phải được làm rõ.

Tôi biết tôi không phải Tuchel, không phải Conte, cũng không phải Mourinho, nhưng tôi là HLV trưởng của Manchester United. Và điều đó sẽ kéo dài 18 tháng, hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi. Tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ làm công việc của mình cho tới khi có người khác đến thay thế”.

Amorim tiếp tục nhấn mạnh vai trò quản lý toàn diện của mình: “Tôi đến đây để làm manager, không phải coach. Mỗi bộ phận – từ tuyển trạch đến giám đốc thể thao – đều phải làm đúng phần việc của mình. Tôi sẽ làm nhiệm vụ của tôi trong 18 tháng, rồi tất cả cùng bước tiếp. Đó là thỏa thuận ban đầu”.

📢 CĐV kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm ban lãnh đạo

Sau khi Amorim ra đi, MU bổ nhiệm Darren Fletcher – cựu tiền vệ CLB – làm HLV tạm quyền trong lúc tìm người kế nhiệm lâu dài. Tuy nhiên, diễn biến này càng khiến người hâm mộ phẫn nộ.

Sir Ratcliffe đang chịu sức ép lớn sau khi sa thải HLV Amorim

Nhóm CĐV phản đối mang tên "The 58" đã chính thức kêu gọi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ban lãnh đạo đội bóng.

Người phát ngôn của nhóm chia sẻ với Daily Mail: “Hết thảm họa này đến thảm họa khác, Ratcliffe hiện lên như một gã hề bất tài, biến CLB thành một gánh xiếc. Thay vì ‘đẳng cấp hàng đầu’, chúng ta trở thành trò cười.

Những ngày qua tại Manchester United thực sự đáng báo động. Trên sân, đội bóng trình diễn thứ bóng đá tầm thường, thiếu bản sắc, phương hướng và tham vọng. Ngoài sân cỏ, sự hỗn loạn còn tệ hơn nhiều”.

🧨 Chỉ trích Berrada – Wilcox: “Học việc trên lưng Man United”

Nhóm "The 58" cũng chỉ trích vai trò của CEO Omar Berrada: “Quyết định này được cho là có sự hậu thuẫn của Omar Berrada – một CEO chưa từng có kinh nghiệm trước đó – người lắng nghe lời phàn nàn từ đồng minh thân cận thay vì thể hiện bản lĩnh lãnh đạo độc lập.

Manchester United một lần nữa bị điều hành bởi những người đang học việc, đánh đổi bằng kết quả, sự ổn định và uy tín”.

Nhóm này nhấn mạnh: “Đây không phải là sự bảo vệ Amorim hay thứ bóng đá ông mang lại – phần lớn là không thể chấp nhận. Nhưng việc sa thải ông ta tiếp tục phơi bày sự rối loạn có hệ thống của CLB. Man United giờ là một mối quan hệ độc hại, nơi người hâm mộ hứng trọn mọi mặt tiêu cực”.

💸 Glazers – Ratcliffe: Hai gọng kìm bóp nghẹt Man United

Tuyên bố tiếp tục chỉ trích gay gắt:

“Nhà Glazer tiếp tục hút tiền ở tầng trên, còn Ratcliffe và Ineos thì đè gánh nặng lên người hâm mộ ở tầng dưới.

Họ điều hành một trong những CLB lớn nhất thế giới như một tiệm tạp hóa địa phương: keo kiệt, ngắn hạn và hoàn toàn thiếu tầm nhìn".

Theo nhóm này, hơn 1 tỷ USD đã bị rút khỏi MU vì lòng tham:

“Jim Ratcliffe đã phản bội niềm tin của các CĐV. Ông ta được kỳ vọng là sự thay đổi, nhưng rốt cuộc chỉ trở thành ‘tấm khiên’ hoàn hảo cho nhà Glazer, hứng chịu chỉ trích dư luận để Joel và Avram Glazer tiếp tục âm thầm rút ruột CLB.

Không có gì thay đổi. Thực tế, mọi thứ còn tệ hơn".

🚨 Biểu tình được lên kế hoạch ở trận gặp Fulham

Một cuộc biểu tình lớn sẽ diễn ra ở trận MU tiếp Fulham tại Old Trafford vào ngày 1/2. Người phát ngôn nhóm "The 58" cảnh báo: “Chúng tôi đã cảnh báo điều này từ trước. Quá nhiều người đang "mộng du tiến thẳng tới vực thẳm".

Manchester United đã tồn tại 150 năm. Lịch sử ấy – được xây dựng bởi nhiều thế hệ CĐV – cần được bảo vệ. Nếu không hành động ngay, CLB mà chúng ta để lại sẽ không còn nhận ra được: mất văn hóa, linh hồn và con người”.

Thông điệp kết thúc đầy cứng rắn:

“Với Ratcliffe và nhà Glazer, trò chơi đã kết thúc. Thời gian đã hết. Chúng tôi không thể chịu đựng thêm nữa và kêu gọi đông đảo CĐV cùng tham gia cuộc biểu tình lớn".

HLV Solskjaer sắp trở lại dẫn dắt MU

⚽ Tương lai nào chờ Man United?

Manchester United sẽ trở lại thi đấu vào Chủ nhật tới, gặp Brighton ở vòng 3 FA Cup (23h30 ngày 11/1, giờ Hà Nội). Trận này, Darren Fletcher tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong vai trò tạm quyền.

Song song đó, MU đang đàm phán với hai cựu danh thủ Michael Carrick và Ole Gunnar Solskjaer, những người được cân nhắc ngồi ghế nóng đến hết mùa giải.