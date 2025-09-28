Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Fulham: Điểm yếu chí mạng của đội khách (Ngoại hạng Anh)
(20h, 28/9, vòng 6 Ngoại hạng Anh) Điểm yếu lớn của Fulham lại nằm ở sân khách khi chưa thắng trận nào xa nhà kể từ đầu mùa.
Premier League | 20h, 28/9 | Villa Park
Điểm
Martinez
Cash
Konsa
Torres
Maatsen
McGinn
Kamara
Guessand
Rogers
Sancho
Watkins
Điểm
Leno
Tete
Andersen
Bassey
Sessegnon
Lukic
Berge
Wilson
King
Iwobi
Muniz
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Điểm yếu của Fulham
Fulham đang thăng hoa với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà và hiện đứng thứ 8 với 9 điểm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Silva, đội bóng thành London cho thấy lối chơi gắn kết và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Tuy nhiên, điểm yếu lớn của họ lại nằm ở sân khách khi chưa thắng trận nào xa nhà kể từ đầu mùa. Lần gần nhất Fulham để thua là trước Chelsea, cho thấy bản lĩnh thi đấu xa nhà vẫn còn hạn chế.
Aston Villa đi tìm chiến thắng đầu tay
Aston Villa đang là 1 trong những đội có phong độ tệ nhất ở mùa giải 2025/26. Đoàn quân HLV Unai Emery chưa thắng trận nào, chỉ nắm trong tay 3 điểm và xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
Chắc chắn Aston Villa muốn chấm dứt chuỗi ngày đáng quên đó khi tiếp đón Fulham ở trận đấu tới. Nên nhớ Fulham là đối thủ ưa thích của đội chủ sân Villa Park khi họ toàn thắng Fulham trong 5 trận gần nhất 2 đội gặp nhau.
Nhưng Aston Villa không thể chủ quan, bởi Fulham hiện có phong độ không tồi. Họ kiếm về 8 điểm sau 5 vòng đấu với việc giành 2 chiến thắng, thua 1 trận và hòa 2 trận.
(Vòng 1 Ngoại hạng Anh) Newcastle bỏ lỡ một loạt cơ hội ghi bàn mười mươi và thậm chí chơi tệ hơn sau khi đối thủ mất người.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/09/2025 16:10 PM (GMT+7)