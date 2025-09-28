Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Fulham: Điểm yếu chí mạng của đội khách (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 20h, 28/9 | Villa Park Aston Villa 0 - 0 Fulham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Aston Villa vs Fulham Fulham Điểm Martinez Cash Konsa Torres Maatsen McGinn Kamara Guessand Rogers Sancho Watkins Điểm Leno Tete Andersen Bassey Sessegnon Lukic Berge Wilson King Iwobi Muniz Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Aston Villa Aston Villa Fulham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, McGinn, Kamara, Guessand, Rogers, Sancho, Watkins Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Lukic, Berge, Wilson, King, Iwobi, Muniz

Điểm yếu của Fulham

Fulham đang thăng hoa với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà và hiện đứng thứ 8 với 9 điểm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Silva, đội bóng thành London cho thấy lối chơi gắn kết và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Tuy nhiên, điểm yếu lớn của họ lại nằm ở sân khách khi chưa thắng trận nào xa nhà kể từ đầu mùa. Lần gần nhất Fulham để thua là trước Chelsea, cho thấy bản lĩnh thi đấu xa nhà vẫn còn hạn chế.

Aston Villa đi tìm chiến thắng đầu tay

Aston Villa đang là 1 trong những đội có phong độ tệ nhất ở mùa giải 2025/26. Đoàn quân HLV Unai Emery chưa thắng trận nào, chỉ nắm trong tay 3 điểm và xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Chắc chắn Aston Villa muốn chấm dứt chuỗi ngày đáng quên đó khi tiếp đón Fulham ở trận đấu tới. Nên nhớ Fulham là đối thủ ưa thích của đội chủ sân Villa Park khi họ toàn thắng Fulham trong 5 trận gần nhất 2 đội gặp nhau.

Nhưng Aston Villa không thể chủ quan, bởi Fulham hiện có phong độ không tồi. Họ kiếm về 8 điểm sau 5 vòng đấu với việc giành 2 chiến thắng, thua 1 trận và hòa 2 trận.