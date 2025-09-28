Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Fulham: Điểm yếu chí mạng của đội khách (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Aston Villa

(20h, 28/9, vòng 6 Ngoại hạng Anh) Điểm yếu lớn của Fulham lại nằm ở sân khách khi chưa thắng trận nào xa nhà kể từ đầu mùa.

   

Premier League | 20h, 28/9 | Villa Park

Aston Villa
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Fulham: Điểm yếu chí mạng của đội khách (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Fulham: Điểm yếu chí mạng của đội khách (Ngoại hạng Anh) - 1
Fulham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Fulham: Điểm yếu chí mạng của đội khách (Ngoại hạng Anh) - 1
Martinez, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, McGinn, Kamara, Guessand, Rogers, Sancho, Watkins
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Fulham: Điểm yếu chí mạng của đội khách (Ngoại hạng Anh) - 1
Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Lukic, Berge, Wilson, King, Iwobi, Muniz

Điểm yếu của Fulham

Fulham đang thăng hoa với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà và hiện đứng thứ 8 với 9 điểm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Silva, đội bóng thành London cho thấy lối chơi gắn kết và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Tuy nhiên, điểm yếu lớn của họ lại nằm ở sân khách khi chưa thắng trận nào xa nhà kể từ đầu mùa. Lần gần nhất Fulham để thua là trước Chelsea, cho thấy bản lĩnh thi đấu xa nhà vẫn còn hạn chế.

Aston Villa đi tìm chiến thắng đầu tay

Aston Villa đang là 1 trong những đội có phong độ tệ nhất ở mùa giải 2025/26. Đoàn quân HLV Unai Emery chưa thắng trận nào, chỉ nắm trong tay 3 điểm và xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Chắc chắn Aston Villa muốn chấm dứt chuỗi ngày đáng quên đó khi tiếp đón Fulham ở trận đấu tới. Nên nhớ Fulham là đối thủ ưa thích của đội chủ sân Villa Park khi họ toàn thắng Fulham trong 5 trận gần nhất 2 đội gặp nhau. 

Nhưng Aston Villa không thể chủ quan, bởi Fulham hiện có phong độ không tồi. Họ kiếm về 8 điểm sau 5 vòng đấu với việc giành 2 chiến thắng, thua 1 trận và hòa 2 trận. 

8

Barcelona - PSG 02/10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 02/10
Thể lệ
Video bóng đá Aston Villa - Newcastle: Hơn người vẫn tệ, càng nhớ Isak (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Aston Villa - Newcastle: Hơn người vẫn tệ, càng nhớ Isak (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 1 Ngoại hạng Anh) Newcastle bỏ lỡ một loạt cơ hội ghi bàn mười mươi và thậm chí chơi tệ hơn sau khi đối thủ mất người.

Bấm xem >>

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

28/09/2025 16:10 PM (GMT+7)
