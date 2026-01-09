Chê bai Sesko không đủ trình khoác áo MU, cựu HLV Tottenham nguy cơ mất việc

Bình luận viên Tim Sherwood bị ném đá kịch liệt khi khẳng định Sesko “không đủ trình để khoác áo Man United”, bất chấp việc chân sút người Slovenia vừa ghi cú đúp vào lưới Burnley.

⚽ Sesko tỏa sáng tại Turf Moor, Sherwood vẫn lắc đầu

Gia nhập Old Trafford từ RB Leipzig trong kỳ chuyển nhượng hè, Benjamin Sesko đã ghi bàn thắng thứ ba và thứ tư cho Man United trong trận hòa 2-2 trước Burnley tại Turf Moor hôm thứ Tư.

Sesko lập cú đúp vào lưới Burnley

Cao 1m96, Sesko cho thấy hình ảnh đúng chất của một bản hợp đồng 74 triệu bảng với hai pha dứt điểm mẫu mực của một trung phong trong hiệp hai, sau quãng thời gian đầu khá chật vật tại Manchester.

Tuy nhiên, cựu HLV Tottenham là Tim Sherwood vẫn không bị thuyết phục. Ông thậm chí cho rằng Sesko đáng ra nên bị HLV tạm quyền Darren Fletcher rút ra ngay từ giờ nghỉ giữa hiệp.

🎙️ “Tôi vẫn giữ quan điểm: Cậu ta không đủ tốt cho Man United”

Phát biểu trên Sky Sports sau trận, Sherwood thẳng thừng: “Tôi vẫn giữ nguyên những gì đã nói. Cậu ấy không đủ giỏi để chơi cho Man United. Cậu ấy chỉ mới thể hiện trong một trận đấu trước Burnley – đội bóng nhiều khả năng sẽ xuống hạng”.

Sherwood nói thêm: “Dù sao thì cũng phải công bằng, hy vọng cậu ấy có thêm sự tự tin và chúng ta sẽ thấy một phiên bản khác”.

🔥 CĐV nổi giận: “Nỗi ô nhục của giới bình luận”

Bất chấp những lời “giảm nhẹ”, phát ngôn của Sherwood đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Nhiều CĐV Man United tỏ ra vô cùng phẫn nộ.

Một người viết: “Tôi nói hoàn toàn nghiêm túc: nếu Sherwood bước lên Sky Sports và dám nói Benjamin Sesko không bao giờ xứng đáng mặc áo United, thì mọi chứng chỉ giúp ông ta trở thành bình luận viên nên bị tước bỏ và… thiêu hủy. Tim Sherwood là ai chứ?”.

Người khác gay gắt: “Nói Sesko không nên mặc áo United, rồi cậu ta ghi hai bàn. Và Sherwood vẫn cố chấp. Thật đáng xấu hổ. Làm ơn hãy đủ đàn ông để thừa nhận mình sai".

Một CĐV khác chốt hạ: “Sherwood nói ngay trong giờ nghỉ trên Sky Sports rằng Sesko không xứng đáng khoác áo United. Sau khi cậu ấy ghi cú đúp, thay vì khen ngợi, ông ta lại tiếp tục công kích. Một bình luận viên quá đáng hổ thẹn”.

Tim Sherwood (bên trái) bị chỉ trích thậm tệ

📺 “Hãy tống ông ta khỏi hợp đồng truyền hình”

Chỉ trích tiếp tục leo thang khi một ý kiến khác viết:

“Carragher từng kêu gọi chúng ta tôn trọng ý kiến của cựu cầu thủ, nhưng mấy phát biểu kiểu rác rưởi thế này thì không. Thật đáng xấu hổ cho Sherwood. Không thể nói một cầu thủ ‘không đủ trình cho United’ mà không có đủ bằng chứng rồi đòi người hâm mộ tôn trọng mình”.

Người này kết luận: “Tống ông ta khỏi hợp đồng truyền hình đi. Ông ta chẳng làm được gì để xứng đáng với vị trí đó. Trên Twitter còn đầy người phân tích hay hơn”.

🧠 Sherwood tiếp tục công kích, nghi ngờ chất lượng đội hình MU

Trong trận đấu, Sesko ghi bàn cho MU ở phút 50 sau đường kiến tạo của Bruno Fernandes, người trở lại sớm hơn dự kiến sau chấn thương.

Dù vậy, Sherwood cho rằng việc Bruno bị thay ra sau 60 phút đã phơi bày sự thiếu chất lượng của Man United: “Khi Bruno rời sân, tôi nghĩ họ mất kiểm soát. Cậu ấy là người duy nhất biết giữ bóng, điều tiết nhịp độ và chuyền đúng người, đúng thời điểm. United thiếu sự tinh quái đó.Thực sự là họ kém chất lượng”.

🛡️ Fletcher lên tiếng bảo vệ Sesko: “Cậu ấy rất tuyệt vời”

HLV tạm quyền Darren Fletcher xác nhận việc rút Bruno ra là kế hoạch có sẵn nhằm đảm bảo thể lực.

Chiến lược gia người Scotland – người sẽ tiếp tục dẫn dắt MU ở trận FA Cup gặp Brighton trước khi Ole Gunnar Solskjaer hoặc Michael Carrick tiếp quản đến hết mùa – dành nhiều lời khen cho Sesko.

“Hôm qua tôi đã ngồi lại với cậu ấy, cho xem video về di chuyển và những cơ hội sẽ đến. Tôi bảo cậu ấy hãy tiếp tục tin tưởng và di chuyển không bóng.Hy vọng từ giờ bàn thắng sẽ đến dồn dập. Tối nay cậu ấy chơi quá hay. Có lẽ Sesko còn có thể ghi hat-trick, nhưng đây là một đêm cực kỳ tích cực với cậu ấy", HLV Fletcher nhận xét.