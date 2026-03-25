HLV Thái Lan nói gì khi tái đấu U23 Việt Nam?

U23 Thái Lan đã có mặt tại Tây An - Trung Quốc để chuẩn bị cho giải CFA Team China 2026 với sự tham gia của U23 Việt Nam, U23 CHDCND Triều Tiên và chủ nhà U23 Trung Quốc.

Giải đấu mang tính chất giao hữu giúp các đội rà soát, nâng cấp đội hình chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á vào tháng 9 tới tại Nhật Bản. Riêng với U23 Thái Lan còn là mong muốn "đòi nợ" U23 Việt Nam.

U23 Thái Lan đặt chân tới Trung Quốc để tham dự giải tứ hùng

3 tháng trước tại chung kết SEA Games 33 trên sân nhà, U23 Thái Lan cũng dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai đã thua ngược U23 Việt Nam 2-3, qua đó mất chức vô địch đầy nuối tiếc và nhận về nhiều chỉ trích từ người hâm mộ, truyền thông quê nhà.

"Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt trước các đối thủ mạnh. Đối với trận tái đấu U23 Việt Nam, họ có đội hình chất lượng và đang là đương kim vô địch SEA Games, song mục tiêu của chúng tôi sẽ là một chiến thắng, song song với việc tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ", HLV Thawatchai nói.

Tại CFA Team China 2026, U23 Việt Nam mang tới đội hình đa số là cầu thủ trẻ nhằm tích lũy kinh nghiệm, tạo lứa kế cận, trong khi lực lượng U23 Thái Lan được đánh mạnh hơn đội hình vừa dự vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1. Nổi bật là tiền đạo Teerapat Pruethong đang thi đấu cho Hokkaido Consadole Sapporo (Nhật Bản).

Trước các đối thủ mạnh tại giải, Teerapat Pruethong khẳng định sẽ dùng kinh nghiệm thi đấu tại Nhật Bản để giúp sức cho U23 Thái Lan đạt được các mục tiêu đề ra.

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ lần lượt gặp chủ nhà Trung Quốc (ngày 25-3), U23 Việt Nam (28-3) và CHDCND Triều Tiêu (31-3). Bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm xếp hạng.