SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội
Newcastle United vs Sunderland
Barcelona vs Rayo Vallecano
Olympique Lyonnais vs Monaco
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Olympique Marseille vs Lille
Athletic Club vs Real Betis
Augsburg vs Stuttgart
Fiorentina vs Inter Milan
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Việt Nam vs Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Italy vs Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Slovakia vs Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Colombia vs Croatia
Iran vs Nigeria
Chile vs Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Nga vs Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Anh vs Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
New Zealand vs Chile
Đức vs Ghana
Iran vs Costa Rica
Cameroon vs Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Na Uy vs Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Mexico vs Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Southampton vs Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
U23 Việt Nam chốt danh sách đấu Trung Quốc: SAO Việt kiều Moric bị loại

Đội tuyển U23 Việt Nam chính thức rút gọn còn 25 cầu thủ dự giải giao hữu CFA Team China 2026, gây chú ý với quyết định loại Antonio Moric.

Loại 5 cầu thủ, Moric xuống U19 Việt Nam

Sáng ngày 22/3, ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam đã chốt danh sách cuối cùng sau quá trình tập luyện và sàng lọc kỹ lưỡng. Đội hình của U23 Việt Nam sang Trung Quốc mang đậm dấu ấn trẻ hóa, hướng tới mục tiêu dài hạn trong năm 2026.

Chiều cùng ngày, thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã lên đường sang Trung Quốc với tổng cộng 34 thành viên, trong đó có 25 cầu thủ. Trước đó, ban huấn luyện đã tiến hành sàng lọc kỹ lưỡng, loại 5 cái tên sau quá trình tập luyện và đánh giá chuyên môn.

Các cầu thủ không góp mặt cùng U23 Việt Nam gồm cầu Việt kiều Antonio Moric, Nguyễn Lê Phát, Trương Nhạc Minh, Nguyễn Trọng Tuấn và Lê Nguyễn Văn Thọ. Trong đó, Lê Phát và Nhạc Minh không may dính chấn thương nên buộc phải nói lời chia tay sớm.

Ba trường hợp còn lại gồm Trọng Tuấn, Văn Thọ và Antonio Moric bị loại vì lý do chuyên môn. Đáng chú ý, Moric, tiền đạo Việt kiều từng nhận nhiều kỳ vọng, sẽ được điều chuyển xuống U19 Việt Nam để tiếp tục phát triển và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Quyết định này cho thấy ban huấn luyện ưu tiên sự ổn định và tính phù hợp chiến thuật hơn là yếu tố tiềm năng đơn thuần.

Hoàn tất quân số, lên đường sang Tây An

Trưa ngày 22/3, U23 Việt Nam đã có đầy đủ lực lượng sau khi các cầu thủ như Công Phương, Văn Thuận, Trần Thành Trung và Thái Bá Đạt hội quân. Toàn đội di chuyển ra sân bay Nội Bài lúc 12h, bắt đầu hành trình sang Tây An, Trung Quốc.

Theo lịch trình, đội tuyển U23 Việt Nam bay chặng Hà Nội – Quảng Châu trước khi nối chuyến tới Tây An và dự kiến có mặt vào rạng sáng 23/3 (giờ địa phương). Ngay sau khi ổn định nơi ở, U23 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên nhằm làm quen điều kiện thời tiết và sân bãi.

Tại giải CFA Team China 2026, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán 3 đối thủ được đánh giá cao, khi lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên (25/3), U23 Thái Lan (28/3) và chủ nhà U23 Trung Quốc (31/3).Đây đều là những đội bóng có thể lực, tổ chức tốt và giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hứa hẹn mang lại những bài kiểm tra thực sự cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Theo chia sẻ từ ban huấn luyện, đội tuyển U23 Việt Nam mục tiêu không đặt nặng thành tích mà hướng tới việc kiểm nghiệm đội hình, đánh giá năng lực từng vị trí và rèn giũa bản lĩnh thi đấu cho các cầu thủ.

Trẻ hóa lực lượng, hướng tới Asian Games 2026 (ASIAD)

Điểm đáng chú ý trong đợt tập trung lần này là xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Nòng cốt đội hình là các cầu thủ sinh từ năm 2005 đến 2007, lứa cầu thủ được quy hoạch cho tương lai gần của bóng đá Việt Nam. Sự kết hợp giữa những gương mặt đã khẳng định năng lực ở các cấp độ trẻ và các nhân tố mới giàu tiềm năng giúp U23 Việt Nam có chiều sâu đội hình, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh tích cực.

Giải đấu tại Trung Quốc vì thế không chỉ mang ý nghĩa cọ xát, mà còn nằm trong kế hoạch dài hạn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhằm chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026, đặc biệt là Asian Games. Với bước chạy đà này, U23 Việt Nam đang từng bước định hình bộ khung kế cận cho đội tuyển quốc gia, hướng tới một chu kỳ phát triển mới với nhiều kỳ vọng.

Sao U23 Việt Nam Moric thần tượng Luka Modric, mê lối chơi của Đình Bắc

Tiền đạo Việt kiều Antonio Moric không chỉ gây chú ý bởi hồ sơ đặc biệt mà còn bởi những phát biểu khá chi tiết, thẳng thắn về quá trình hòa nhập, sự...

-22/03/2026 15:01 PM (GMT+7)
