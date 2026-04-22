Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Elche vs Atlético de Madrid
-
-
Paris Saint-Germain vs Nantes
-
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
-
-
Burnley vs Manchester City
-
-
Barcelona vs Celta de Vigo
-
-
Real Oviedo vs Villarreal
-
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
-
-
Ninh Bình vs Hà Nội
-
-
Napoli vs Cremonese
-
-
Brest vs Lens
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Real Betis vs Real Madrid
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
-
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Olympique Lyonnais vs Auxerre
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Getafe vs Barcelona
-
-
Bologna vs Roma
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Atlético de Madrid vs Athletic Club
-
-
Toulouse vs Monaco
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
-
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
-
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Rennes vs Nantes
-
-
Paris FC vs Lille
-
-
Torino vs Inter Milan
-
-
Milan vs Juventus
-
-
Olympique Marseille vs Nice
-
-
Villarreal vs Celta de Vigo
-
-
Lazio vs Udinese
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
-
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
-
-
Sporting Braga vs Freiburg
-
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
-
-

Đình Bắc sẽ xuất ngoại, sang Nhật Bản thi đấu?

Sự kiện: Nguyễn Đình Bắc Đội tuyển Việt Nam U23 Việt Nam

(NLĐO) -Thông tin từ báo Thái Lan cho biết CLB Vissel Kobe (Nhật Bản) quan tâm đặc biệt đến Nguyễn Đình Bắc và muốn sớm có sự phục vụ của tài năng này.

Nguyễn Đình Bắc là nhân tố chủ chốt trong hành trình đưa tuyển U22 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 33 (Thái Lan), giúp U23 Việt Nam giành hạng Ba chung cuộc tại Giải U23 châu Á 2026. Ở sân chơi đẳng cấp nhất bóng đá trẻ châu Á diễn ra hồi tháng 1-2026 tại Ả Rập Saudi, cá nhân Đình Bắc cũng chứng tỏ tài năng bằng danh hiệu "Vua phá lưới" U23 châu Á.

Đạt tới cảnh giới của ngôi sao V-League khi chỉ 21 tuổi, Đình Bắc được nhiều đội bóng lớn theo đuổi, muốn chiêu mộ. Vừa qua, chân sút xứ Nghệ liên tiếp lập công, ghi 4 bàn sau 3 lượt trận gần nhất, giúp CLB Công an Hà Nội vững ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau 19 vòng đấu.

Trong ngày được vinh danh với giải thưởng "Gương mặt trẻ Thể thao của năm 2025", Đình Bắc thổ lộ mong muốn được ra nước ngoài thi đấu sau khi mùa giải này khép lại.

Mục đích của chuyến đi giúp Đình Bắc trau dồi kinh nghiệm, nâng tầm đẳng cấp và chứng tỏ tài năng ở những giải đấu hàng đầu châu lục.

“Từ lâu, tôi đã có ước mơ được ra nước ngoài chơi bóng. Tôi cũng không biết những khó khăn gì sẽ chờ đón mình ở phía trước. Trước mắt, tôi sẽ tập trung làm tốt nhất có thể” - tài năng thuộc biên chế Công an Hà Nội chia sẻ.

Truyền thông Thái Lan đưa tin CLB Vissel Kobe (Nhật Bản) muốn chiêu mộ Đình Bắc, trong khi người hâm mộ gợi ý anh có thể thử sức tại Bundesliga (Đức) hoặc các giải đấu cao hơn ở châu Âu. Theo Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của Đình Bắc hiện đang là 300.000 euro.

Tờ Krian Buriram (Thái Lan) cho rằng Đình Bắc đang lọt vào tầm ngắm của CLB hàng đầu Nhật Bản, khi đăng tin với nội dung: “Ngôi sao đang lên của bóng đá Việt Nam là Đình Bắc đang lọt vào tầm ngắm của CLB mạnh của Nhật Bản - Vissel Kobe. CLB hàng đầu ở xứ sở hoa anh đào dành sự quan tâm đặc biệt cho cầu thủ đang đạt phong độ cao để tăng cường hàng công”.

Giới chuyên môn nhận xét Đình Bắc hội đủ kỹ năng để chơi bóng tại Nhật Bản. Ở Giải U23 châu Á 2026, ngôi sao U23 Việt Nam tự tin thể hiện kỹ thuật cá nhân đi bóng lắt léo, bứt tốc qua người và dứt điểm hiểm hóc dù phải đối đầu các đội bóng mạnh của châu Á.

Đình Bắc cũng hy vọng việc anh được ra nước ngoài thi đấu có thể tạo tiền đề cho thế hệ sau này. Anh mong đợi ngày càng có nhiều cầu thủ Việt Nam xuất ngoại để bóng đá nước nhà phát triển.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tường Phước

Nguồn: [Link nguồn]

-22/04/2026 12:17 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Nguyễn Đình Bắc Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN