Cựu sao U23 Việt Nam: Bạn gái xinh như hot girl, từng được 2 HLV người Pháp khen ngợi

Trần Mạnh Quỳnh sinh ngày 18/1/2001 tại Kỳ Sơn, Nghệ An. Ảnh: FBNV.

Trần Mạnh Quỳnh trưởng thành từ lò đào tạo SLNA. Ảnh: FBNV.

Trần Mạnh Quỳnh được đôn lên đội một SLNA năm 2021. Ảnh: FBNV.

Ngày 12/4/2021, Trần Mạnh Quỳnh có trận thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên và đóng góp 1 pha kiến ​​tạo cho Phan Văn Đức trong chiến thắng 2-0 của SLNA trước B.Bình Dương ở V.League. Ảnh: FBNV.

Ngày 15/7/2023, Trần Mạnh Quỳnh ghi bàn thắng đầu tiên tại V.League trong chiến thắng 2-0 của SLNA trước CLB TP.HCM. Ảnh: SLNA.

Vị trí sở trường của Trần Mạnh Quỳnh là tiền vệ cánh nhưng anh cũng có thể thi đấu trong vai trò tiền đạo cắm. Ảnh: SLNA.

Trần Mạnh Quỳnh sở hữu chiều cao 1m70, cân nặng 65kg và được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 175.000 euro. Ảnh: SLNA.

Trần Mạnh Quỳnh từng tham dự giải U18 Đông Nam Á 2019 cùng U18 Việt Nam. Cầu thủ 24 tuổi từng được 2 HLV Guillaume Graechen và HLV Philippe Troussier đánh giá cao tài năng, không tiếc lời khen ngợi. Ảnh: SLNA.

Sau đó, Trần Mạnh Quỳnh lần lượt khoác áo U19 (2019-2020) và U23 Việt Nam 2022-2024). Ảnh: SLNA.

Mùa giải này, Trần Mạnh Quỳnh có 17 lần ra sân trên mọi đấu trường (thi đấu tổng cộng 1.087 phút), ghi 2 bàn thắng và thực hiện 1 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Ảnh: SLNA.

Trần Mạnh Quỳnh và bạn gái xinh đẹp. Tuy có một số lần đăng tải hình ảnh bạn gái lên trang Facebook cá nhân nhưng cầu thủ 25 tuổi chưa hé lộ danh tính của cô nàng. Ảnh: FBNV.