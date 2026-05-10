Zverev nhận mưa chỉ trích vì vỗ ngực tự cao, đòi "chung mâm" Alcaraz - Djokovic

Phát biểu tưởng như chỉ để khẳng định vị thế cá nhân lại khiến Alexander Zverev trở thành tâm điểm tranh cãi của làng banh nỉ thế giới.

Sau thất bại tan nát trước Jannik Sinner ở chung kết Madrid Masters, tay vợt người Đức bất ngờ tự xếp mình vào cùng “mâm đẳng cấp” với Carlos Alcaraz và Novak Djokovic, qua đó châm ngòi cho làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn.

Zverev (bên trái) chưa có Grand Slam vì thế nhiều chuyên gia khẳng định anh chưa thể "chung mâm" Alcaraz (bên phải)

Thua trắng vẫn tự nhận thuộc nhóm tinh hoa

Ở trận chung kết Madrid Open, Zverev gần như bất lực hoàn toàn trước Sinner và thua chóng vánh 1-6, 2-6 chỉ sau 58 phút.

Thế nhưng ngay sau trận, tay vợt số 3 thế giới vẫn tuyên bố tennis nam hiện tồn tại “hai khoảng cách lớn”.

“Tôi nghĩ có khoảng cách rất lớn giữa Sinner với phần còn lại”, Zverev nói.

“Và tôi nghĩ cũng có khoảng cách lớn giữa Alcaraz, tôi, có thể cả Djokovic… với những người khác”.

Phát biểu này nhanh chóng gây bão mạng xã hội, bởi nhiều người cho rằng Zverev đã “vỗ ngực quá đà” khi tự đặt mình ngang hàng với các biểu tượng đã thống trị Grand Slam suốt nhiều năm qua.

Zverev chưa đủ tư cách ngồi chung mâm

Người phản ứng gay gắt nhất là cựu số 9 thế giới Coco Vandeweghe.

Trên podcast Big T, Vandeweghe thẳng thừng cho rằng Zverev chưa có tư cách đứng cùng nhóm với Djokovic, Sinner hay Alcaraz chỉ vì một lý do duy nhất: chưa từng vô địch Grand Slam.

“Đó là cuộc tranh luận không có cơ sở”, cô nói.

“Sascha không ở cùng cuộc trò chuyện với Sinner, Alcaraz hay Djokovic, bởi cậu ấy còn thiếu điều quan trọng nhất: một Grand Slam”.

Theo Vandeweghe, danh hiệu major (Grand Slam) chính là ranh giới phân định giữa một tay vợt xuất sắc và một huyền thoại thực thụ.

“Có nhiều người từng lên số 1 thế giới nhưng không vô địch Grand Slam, như Marcelo Rios chẳng hạn. Và họ sẽ không được xem là tay vợt được bước vào "ngôi đền huyền thoại" theo cách giống Djokovic hay Alcaraz”, cựu tay vợt người Mỹ còn cho rằng việc Zverev tự đặt mình ngang hàng với những nhà vô địch Grand Slam là “thiếu công bằng với thành tựu của họ”.

Cái tôi của Zverev và bi kịch “vua không ngai”

Tranh cãi lần này vô tình phơi bày nghịch lý lớn nhất sự nghiệp Zverev. Anh quá giỏi để bị xem là tay vợt tầm thường, nhưng lại chưa đủ lớn để bước vào hàng ngũ huyền thoại.

Tay vợt người Đức đã nhiều năm nằm top đầu ATP, sở hữu hàng loạt danh hiệu Masters 1000, vào 3 trận chung kết Grand Slam, duy trì sự ổn định đáng nể. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn thiếu: chức vô địch Grand Slam đầu tiên.

Trong khi đó, Alcaraz và Sinner đã gần như chia nhau toàn bộ các major hai năm gần đây. Djokovic thì sở hữu 24 Grand Slam và vẫn là tượng đài sống của tennis hiện đại. Khoảng cách ấy không thể lấp đầy chỉ bằng vài mùa giải ổn định.

Zverev nói sai hay chỉ quá tự tin?

Dù chỉ trích Zverev, Vandeweghe cũng thừa nhận tay vợt người Đức vẫn là ứng viên số 3 nếu xét về sức cạnh tranh hiện tại.

“Jannik, Carlos rồi đến Sascha, nếu mọi người đều khỏe mạnh”, cô nói.

Tuy nhiên, cô cho rằng Zverev đã để cái tôi lấn át khi cố đặt mình ngang hàng với những tay vợt đã định nghĩa cả một thời đại.

“Tôi hoàn toàn nghĩ cậu ấy nói vậy vì cái tôi”, Vandeweghe nhận xét.

Dẫu vậy, cô cũng thừa nhận sự tự tin kiểu ấy đôi khi là điều bắt buộc ở quần vợt đỉnh cao.

“Nếu không tin mình thuộc về nhóm đó, bạn đã thua ngay từ lúc còn trong phòng thay đồ”.

Vấn đề là với Zverev, niềm tin ấy giờ cần được chứng minh bằng thứ duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập một Grand Slam.

Nếu không, mọi tuyên bố “chung mâm” với Alcaraz hay Djokovic sẽ mãi chỉ là lời nói khiến anh nhận thêm “gạch đá” từ người hâm mộ.