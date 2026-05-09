"Nữ hoàng tennis" Sabalenka lại đốt mắt khán giả với trang phục xuyên thấu

Trước thềm Roland Garros 2026, Aryna Sabalenka tiếp tục trở thành tâm điểm của làng quần vợt thế giới. Cô gây chú ý bởi phong độ hủy diệt trên sân đất nện, tay vợt số 1 thế giới còn khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi trình làng bộ trang phục mới với hiệu ứng xuyên thấu đầy táo bạo. Nhưng phía sau vẻ ngoài nóng bỏng ấy là một Sabalenka gai góc, sẵn sàng đối đầu với cả hệ thống Grand Slam để bảo vệ quyền lợi tay vợt.

“Nữ hoàng tennis” đốt nóng Roland Garros bằng “siêu suit” xuyên thấu

Chỉ bằng một đoạn video ngắn trên Instagram, Aryna Sabalenka đã khiến cộng đồng tennis toàn cầu phát sốt. Tay vợt người Belarus xuất hiện trong bộ trang phục mới dành cho Roland Garros 2026, thiết kế ôm sát cùng hiệu ứng xuyên thấu nhẹ tạo nên hình ảnh vừa mạnh mẽ, vừa quyến rũ.

Người hâm mộ lập tức để lại hàng loạt bình luận bùng nổ. Có người gọi cô là “Nữ hoàng”, người khác khẳng định: “Đây mới là bộ đồ dành cho nữ hoàng”. Ngay cả nhà tài trợ trang phục cũng tham gia vào cơn sốt khi đăng dòng trạng thái: “Sân đấu chưa sẵn sàng cho điều này”.

Sabalenka từ lâu đã vượt khỏi hình ảnh của một tay vợt đơn thuần. Cô mang đến nguồn năng lượng hiện đại, nổi loạn và đầy cá tính, điều hiếm thấy trong thế giới tennis vốn gắn nhiều với sự chuẩn mực cổ điển. Nếu trước đây quần vợt nữ từng có Maria Sharapova đại diện cho vẻ sang trọng hay Serena Williams biểu tượng cho quyền lực, thì Sabalenka là phiên bản của thời đại mạng xã hội, bùng nổ, tự tin và luôn biết cách biến mình thành tâm điểm.

Roland Garros năm nay càng khiến sự chú ý dành cho cô lớn hơn. Mùa trước, Sabalenka từng tiến rất gần chức vô địch nhưng thất bại trước Coco Gauff trong trận chung kết. Nỗi đau ấy giờ trở thành động lực để tay vợt số 1 thế giới trở lại Paris với khát khao chinh phục mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Biểu tượng thời trang, “chiến binh” của WTA

Đằng sau hình ảnh quyến rũ đang phủ kín mạng xã hội, Sabalenka còn là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất của quần vợt nữ hiện tại.

Ngay trước thềm Rome Open, cô gây chú ý khi công khai chỉ trích các giải Grand Slam vì chia doanh thu chưa tương xứng cho các tay vợt. Theo Sabalenka, các ngôi sao chính là yếu tố tạo nên giá trị giải đấu, nhưng phần lợi ích mà họ nhận được vẫn chưa phản ánh đúng tầm quan trọng đó.

“Nếu không có chúng tôi, sẽ không có giải đấu và cũng không có sự giải trí đó. Tôi nghĩ các tay vợt xứng đáng được trả nhiều hơn. Và có lẽ đến lúc nào đó, việc tẩy chay Grand Slam sẽ là cách duy nhất để đấu tranh cho quyền lợi", Sabalenka tuyên bố.

Phát biểu ấy ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh luận lớn trong giới quần vợt. Nhưng nó cũng cho thấy Sabalenka không chỉ muốn trở thành nhà vô địch trên sân đấu, mà còn muốn trở thành gương mặt có tiếng nói trong việc thay đổi hệ thống.

Ở tuổi 28, Sabalenka đang sở hữu tất cả, vị trí số 1 thế giới, sức hút truyền thông khổng lồ, phong cách thời trang tạo xu hướng và cá tính không ngại va chạm. Và nếu cô thật sự đăng quang tại Roland Garros 2026, Paris có thể sẽ chứng kiến khoảnh khắc một “nữ hoàng tennis” bước lên đỉnh cao theo cách không ai khác làm được.