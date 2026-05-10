Nóng nhất thể thao tối 10/5: Mẹ Tsitsipas đổ lỗi cho bạn gái cũ của con trai là “gánh nặng”

Mẹ Tsitsipas đổ lỗi cho bạn gái cũ của con trai là “gánh nặng”

Mẹ của Stefanos Tsitsipas, bà Yulia Salnikova mới đây đã bình luận rằng con trai mình đã không có phong độ tốt vì cô bạn gái cũ Paula Badosa, mối quan hệ của họ cứ dăm bữa lại có biến cố. Bà Salnikova nói: “Tôi nghĩ hai đứa đều là người tốt nhưng mối quan hệ của con tôi với Paula trở thành gánh nặng. Toàn những chuyện phô trương trên mạng xã hội nhưng kỳ thực đằng sau thì không êm ấm”.

Tsitsipas và Badosa

"Tiểu Sharapova" cán mốc 50 chiến thắng ở WTA 1000

Mirra Andreeva tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc ở mùa giải sân đất nện 2026 khi đánh bại tay vợt người Thụy Sĩ Viktorija Golubic ở vòng 3 Rome Open (tỷ số 6-1, 4-6, 6-0). Hiện tại, tay vợt người Nga có thành tích 14 thắng -2 thua trên sân đất nện năm nay, giúp cô giành chức vô địch ở Linz, lọt vào bán kết ở Stuttgart, chung kết ở Madrid Open và giờ là vòng 4 Rome Open.

Đáng chú ý, chiến thắng mới nhất cũng giúp "Tiểu Sharapova" cán mốc 50 chiến thắng tại WTA 1000 trong sự nghiệp khi mới tròn 19 tuổi cách đây 10 ngày.

Thua sốc ở Rome Open, Sabalenka nổi cáu với HLV

Mới đây, tay vợt nữ số 1 thế giới Aryna Sabalenka đã bất ngờ thất bại ở vòng 3 Rome Open trước đối thủ hạng 27 thế giới Sorana Cirstea với tỷ số 1-2. Vào cuối trận đấu, Sabalenka dường như dính chấn thương và phải được đội ngũ y tế chăm sóc.

Bên cạnh đó, thời điểm game 6 set 3, ống kính truyền hình còn ghi lại cảnh tay vợt người Belarus hướng mắt về phía khu vực đội ngũ huấn luyện và thái độ, lời nói thể hiện sự tức giận.

Sinner & Sabalenka được “nhắc nhở” về ý định tẩy chay Grand Slam

Cựu tay vợt Mark Petchey mới đây đã lên tiếng cho rằng Jannik Sinner và Aryna Sabalenka nên nhớ xem họ đang ở vị trí như thế nào trong làng tennis trước khi buông những lời đe dọa tẩy chay các giải Grand Slam để đòi xác định lại thù lao cho các tay vợt. Petchey nói: “Top 100 tay vợt nam đã chiếm tới 62% tổng số tiền thưởng từ các giải Grand Slam trong khi họ thi đấu chỉ khoảng 14% tổng số trận. Trong khi đó Sabalenka đã kiếm tới gần 60% tiền thưởng của mình từ chỉ 27 trận đấu Grand Slam”, Petchey nói.

Sinner và Sabalenka đang đi đầu trong phong trào đòi tẩy chay Grand Slam vì vấn đề thù lao

Wembanyama cổ vũ cho PSG, chê Arsenal đá chán

Sau khi giúp San Antonio Spurs dẫn trước Minnesota Timberwolves 2-1 trong loạt trận bán kết playoff miền Tây NBA, ngôi sao bóng rổ cao 2m24 Victor Wembanyama đã có cuộc trò chuyện với các cựu cầu thủ và huyền thoại Steve Nash, một fan bóng đá, đã hỏi anh chọn PSG hay Arsenal ở chung kết Cúp C1. Ngôi sao người Pháp đáp: “Dĩ nhiên là PSG rồi. Tôi nghĩ trận chung kết sẽ vui đấy, hoặc ít nhất là PSG sẽ làm nó vui, chứ Arsenal thì không đâu”.

Verstappen được mời đua đường trường Le Mans

Báo giới Hà Lan cho biết đội đua Ford đang đàm phán để mời Max Verstappen gia nhập họ để đua đường trường Le Mans. Giám đốc phát triển toàn cầu Mark Rushbrook của Ford Racing đã nói chuyện với Verstappen từ nhiều năm trước và với việc Verstappen đang ngày càng có ý định bỏ F1, anh có thể sẽ chuyển sang giải đua đường trường nước Pháp vào năm 2028.

CLB bóng chuyền nữ Hà Nội bổ sung Đoàn Thị Xuân

Đối chuyền Đoàn Thị Xuân đã được bổ sung vào đội hình CLB bóng chuyền Hà Nội để chuẩn bị thi đấu cho Cúp VTV9 – Bình Điền 2026. Tay đập này thực chất được CLB Thanh Hóa chấp thuận cho chuyển sang Hà Nội thi đấu dưới dạng cho mượn, và CLB bóng chuyền Hà Nội cũng đã hỏi mượn thêm cầu thủ từ các CLB khác.