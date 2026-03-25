Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên: Chờ màn ra mắt lứa đàn em Đình Bắc

(14h, 25/3, giải giao hữu CFA Team China) Dưới sự dẫn dắt của quyền HLV Đinh Hồng Vinh, U23 Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng sau thế hệ Đình Bắc. Trận đấu tại Tây An (Trung Quốc) không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu giải giao hữu, mà còn là cột mốc “trình làng” của một chu kỳ mới đầy kỳ vọng.

Lứa U23 mới chính thức lộ diện

Sau khi ổn định tại Tây An, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của quyền HLV Đinh Hồng Vinh đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân. Sáng 24/3, toàn đội tham dự họp báo trước giải, đồng thời đi dạo làm quen sân thi đấu, bước quan trọng trước khi bước vào thử thách đầu tiên.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẵn sàng cho thử thách mang tên U23 Triều Tiên.

Trận đấu mở màn trước U23 Triều Tiên tại giải giao hữu CFA Team China 2026 được xem như màn ra mắt của một lứa U23 gần như hoàn toàn mới. Sau dấu ấn của thế hệ trước tại U23 châu Á 2026, bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao, hướng tới xây dựng lực lượng kế cận.

Một số gương mặt giàu kinh nghiệm như thủ môn Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương hay tiền đạo Lê Văn Thuận tiếp tục góp mặt, đóng vai trò trụ cột. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các cầu thủ Việt kiều như Trần Thành Trung và Nguyễn Vadim mang đến thêm phương án chiến thuật và sự đa dạng trong lối chơi.

Dưới bàn tay của HLV Đinh Hồng Vinh, đội bóng đang dần hình thành diện mạo mới, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ của các cầu thủ dưới 21 tuổi.

Không đặt nặng thành tích, hướng đến mục tiêu dài hạn

Giải giao hữu CFA Team China 2026 được xem như bước chạy đà quan trọng hơn là mục tiêu thành tích. Ban huấn luyện U23 Việt Nam xác định đây là cơ hội để kiểm chứng năng lực đội hình, thử nghiệm chiến thuật và đánh giá từng cá nhân.

Trong năm 2026, U23 Việt Nam hướng đến các đấu trường lớn như ASIAD, nơi đòi hỏi sự trưởng thành toàn diện. Xa hơn, lứa cầu thủ này sẽ là nòng cốt cho các kỳ U23 châu Á và thậm chí là đội tuyển quốc gia. HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là hoàn thiện lối chơi, nâng cao sự gắn kết và giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm. Kết quả không phải ưu tiên hàng đầu".

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại giải CFA Team China 2026.

U23 Triều Tiên – thử thách thực sự

Ngay trận mở màn, U23 Việt Nam phải đối đầu U23 Triều Tiên, đối thủ nổi tiếng với nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi kỷ luật và giàu tính tổ chức. Đây được xem là “thuốc thử liều cao” cho dàn cầu thủ trẻ Việt Nam, đặc biệt trong các tình huống tranh chấp và khả năng duy trì cường độ thi đấu.

Trước đối thủ mạnh, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn nơi tuyến giữa và tận dụng cơ hội phản công. HLV Đinh Hồng Vinh cũng đánh giá cao chất lượng giải đấu: “Chúng tôi có cơ hội gặp những đội bóng mạnh như U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan. Đây đều là các đối thủ có lối chơi rõ ràng, thể lực tốt và tổ chức cao".

Chờ màn “trình làng” của thế hệ mới

Cuộc đối đầu với U23 Triều Tiên lúc 14h ngày 25/3 không chỉ là trận ra quân đơn thuần, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với U23 Việt Nam, đó là màn ra mắt chính thức của một thế hệ mới. Dù không chịu áp lực thành tích, những gì U23 Việt Nam thể hiện sẽ là cơ sở quan trọng để định hình bộ khung tương lai.

Một khởi đầu nhiều thử thách, nhưng cũng mở ra kỳ vọng về lớp cầu thủ kế cận đủ sức tiếp nối thành công của bóng đá Việt Nam trong những năm tới.

Dự đoán U23 Việt Nam hoà U23 Triều Tiên 1-1

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Trần Hải Anh, Thái Bá Đạt, Lê Đình Long Vũ, Trần Thành Trung, Nguyễn Vadim, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Minh Tâm; Lê Văn Thuận.

U23 Việt Nam "thử lửa" trước U23 Triều Tiên, HLV Hồng Vinh nhấn mạnh yếu tố quan trọng

Trước trận ra quân gặp U23 Triều Tiên lúc 14h ngày 25/3, HLV Đinh Hồng Vinh đã có những chia sẻ chi tiết về quá trình chuẩn bị, mục tiêu chuyên môn...

-24/03/2026 23:04 PM (GMT+7)
U23 Việt Nam
