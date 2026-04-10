Đình Bắc được tăng cường cho chiến dịch ASIAD 2026?

Cuối năm 2025, Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thống nhất đề xuất cử lứa U21 (gồm các cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2005 trở về sau) đại diện Olympic quốc gia tham gia môn bóng đá nam ASIAD tại Nhật Bản vào tháng 9-2026.

Điều lệ giải quy định cho phép các đội Olympic gồm 20 cầu thủ U23 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Vua phá lưới U23 châu Á 2026 Nguyễn Đình Bắc (giữa) có thể được tăng cường cùng Olympic Việt Nam dự ASIAD 2026

Chủ trương cử lứa U21 khi đó vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Phía VFF lý giải rằng điều này nhằm tạo cơ hội cọ xát cho lứa U21, hướng tới các giải quốc tế lớn trong tương lai.

Thực tế, lứa U21 với những Thái Sơn, Đình Bắc, Văn Khang… từng được đại diện Olympic Việt Nam dự ASIAD 2023, trải nghiệm thi đấu quốc tế, tích lũy kinh nghiệm trận mạc.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, đánh giá lực lượng và màn trình diễn của lứa U21 tại giải giao hữu CFA Team China 2026 mới đây (Việt Nam thua 2, hòa 1 trong ba trận tại giải), HLV Kim Sang-sik và VFF nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh, bổ sung lứa U23 dự ASIAD 2026.

Những cầu thủ U23 từng dự vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1 như Đình Bắc, Trung Kiên, Lý Đức, Nhật Minh, Vĩ Hào, Quốc Việt... có cơ hội góp mặt đại hội thể thao lớn nhất châu lục.

Chiến dịch ASIAD diễn ra ngay sau ASEAN Cup (tháng 7 và 8) và trước thềm FIFA ASEAN Cup (tháng 9 và 10). Vì vậy, HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện sẽ phải cân nhắc kỹ lượng để có danh sách tối ưu cho các đội tuyển, nhằm vừa bảo đảm thành tích của đội tuyển quốc gia ở giải Đông Nam Á, vừa có lực lượng tốt cho Olympic Việt Nam dự ASIAD 2026.

Theo quy trình, VFF sẽ gửi danh sách Olympic Việt Nam và đội tuyển nữ quốc gia để Cục Thể dục thể thao Việt Nam trình Bộ VHTTDL xem xét thông qua, khi quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 2026.