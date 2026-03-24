U23 Việt Nam "thử lửa" trước U23 Triều Tiên, HLV Hồng Vinh nhấn mạnh yếu tố quan trọng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

U23 Việt Nam "thử lửa" trước U23 Triều Tiên, HLV Hồng Vinh nhấn mạnh yếu tố quan trọng

Sự kiện: U23 Việt Nam

Trước trận ra quân gặp U23 Triều Tiên lúc 14h ngày 25/3, HLV Đinh Hồng Vinh đã có những chia sẻ chi tiết về quá trình chuẩn bị, mục tiêu chuyên môn cũng như định hướng xây dựng lực lượng của U23 Việt Nam. Nhà cầm quân này đặc biệt nhấn mạnh yếu tố cọ xát và gắn kết đội hình trong bối cảnh đội đang trẻ hóa mạnh mẽ.

“Thuốc thử liều cao” cho U23 Việt Nam

Tại buổi họp báo sáng 24/3 ở Tây An, quyền HLV Đinh Hồng Vinh mở đầu bằng việc gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và ban tổ chức địa phương. Ông đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, từ nơi ăn ở, điều kiện sinh hoạt cho đến chất lượng sân tập và công tác vận hành giải đấu.

HLV Đinh Hồng Vinh (bìa phải) tham dự cuộc họp báo sáng 24/3.

HLV Đinh Hồng Vinh (bìa phải) tham dự cuộc họp báo sáng 24/3.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, những yếu tố này đóng vai trò quan trọng giúp U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất về thể trạng lẫn tinh thần trước khi bước vào các trận đấu có tính cạnh tranh cao. Nhìn nhận về giải giao hữu CFA Team China 2026, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng đây không đơn thuần là một giải đấu giao hữu, mà là cơ hội rất tốt để kiểm chứng năng lực đội hình.

“Chúng tôi có dịp đối đầu với các đội bóng mạnh trong khu vực như U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan. Đây đều là những đối thủ có lối chơi rõ ràng, thể lực tốt và tính tổ chức cao", HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Đặc biệt, trận ra quân gặp U23 Triều Tiên lúc 14h ngày 25/3 được xem là bài kiểm tra thực sự cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Đối thủ này nổi tiếng với phong cách thi đấu kỷ luật, giàu sức mạnh và không ngại va chạm.

Kết hợp cũ – mới, đẩy mạnh trẻ hóa

Một trong những điểm đáng chú ý của U23 Việt Nam ở giải lần này là sự pha trộn lực lượng. Theo chia sẻ từ ban huấn luyện, đội hình bao gồm nhiều cầu thủ từng thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á trước đó như Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận… cùng với loạt gương mặt mới ở độ tuổi 21.

HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh đây là bước đi có tính toán: “Chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm trong môi trường có tính cạnh tranh cao. Việc kết hợp giữa lực lượng cũ và mới sẽ giúp đội có sự kế thừa ổn định".

Không chỉ dừng ở việc thử nghiệm nhân sự, ban huấn luyện U23 Việt Nam còn tận dụng giải đấu này để đánh giá khả năng thích nghi chiến thuật, sự linh hoạt trong lối chơi cũng như bản lĩnh thi đấu của từng cá nhân.

U23 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trên sân vận động quốc tế Tây An.

U23 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trên sân vận động quốc tế Tây An.

Không đặt nặng thành tích, ưu tiên hoàn thiện lối chơi

Khác với áp lực thường thấy ở các giải đấu chính thức, U23 Việt Nam bước vào CFA Team China 2026 với mục tiêu rõ ràng về chuyên môn. “Điều quan trọng nhất là hoàn thiện các yếu tố kỹ thuật, chiến thuật và tăng cường sự gắn kết. Chúng tôi không quá đặt nặng kết quả từng trận, mà hướng đến sự tiến bộ của toàn đội", HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định.

Ông Đinh Hồng Vinh cũng cho biết ban huấn luyện đang từng bước xây dựng bộ khung cho lứa U23 kế cận, nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong tương lai, đồng thời tạo nền tảng cho đội tuyển quốc gia.

Sẵn sàng nhập cuộc

Trước trận gặp U23 Triều Tiên, toàn đội đang có trạng thái tốt về thể lực lẫn tinh thần. Các buổi tập gần đây chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện đấu pháp, tăng cường sự ăn ý giữa các tuyến. Sáng 24/3, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cũng có buổi đi dạo, thăm sân vận động quốc tế Tây An.

Dù đối thủ được đánh giá cao, nhưng với tinh thần học hỏi và quyết tâm thể hiện mình, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn tích cực trong ngày ra quân, qua đó tạo đà cho hành trình thử lửa tại giải đấu lần này.

U23 Việt Nam chốt danh sách đấu Trung Quốc: SAO Việt kiều Moric bị loại

Đội tuyển U23 Việt Nam chính thức rút gọn còn 25 cầu thủ dự giải giao hữu CFA Team China 2026, gây chú ý với quyết định loại Antonio Moric.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

24/03/2026 13:04 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN