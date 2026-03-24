U23 Việt Nam "thử lửa" trước U23 Triều Tiên, HLV Hồng Vinh nhấn mạnh yếu tố quan trọng

“Thuốc thử liều cao” cho U23 Việt Nam

Tại buổi họp báo sáng 24/3 ở Tây An, quyền HLV Đinh Hồng Vinh mở đầu bằng việc gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và ban tổ chức địa phương. Ông đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, từ nơi ăn ở, điều kiện sinh hoạt cho đến chất lượng sân tập và công tác vận hành giải đấu.

HLV Đinh Hồng Vinh (bìa phải) tham dự cuộc họp báo sáng 24/3.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, những yếu tố này đóng vai trò quan trọng giúp U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất về thể trạng lẫn tinh thần trước khi bước vào các trận đấu có tính cạnh tranh cao. Nhìn nhận về giải giao hữu CFA Team China 2026, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng đây không đơn thuần là một giải đấu giao hữu, mà là cơ hội rất tốt để kiểm chứng năng lực đội hình.

“Chúng tôi có dịp đối đầu với các đội bóng mạnh trong khu vực như U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan. Đây đều là những đối thủ có lối chơi rõ ràng, thể lực tốt và tính tổ chức cao", HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Đặc biệt, trận ra quân gặp U23 Triều Tiên lúc 14h ngày 25/3 được xem là bài kiểm tra thực sự cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Đối thủ này nổi tiếng với phong cách thi đấu kỷ luật, giàu sức mạnh và không ngại va chạm.

Kết hợp cũ – mới, đẩy mạnh trẻ hóa

Một trong những điểm đáng chú ý của U23 Việt Nam ở giải lần này là sự pha trộn lực lượng. Theo chia sẻ từ ban huấn luyện, đội hình bao gồm nhiều cầu thủ từng thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á trước đó như Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận… cùng với loạt gương mặt mới ở độ tuổi 21.

HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh đây là bước đi có tính toán: “Chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm trong môi trường có tính cạnh tranh cao. Việc kết hợp giữa lực lượng cũ và mới sẽ giúp đội có sự kế thừa ổn định".

Không chỉ dừng ở việc thử nghiệm nhân sự, ban huấn luyện U23 Việt Nam còn tận dụng giải đấu này để đánh giá khả năng thích nghi chiến thuật, sự linh hoạt trong lối chơi cũng như bản lĩnh thi đấu của từng cá nhân.

U23 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trên sân vận động quốc tế Tây An.

Không đặt nặng thành tích, ưu tiên hoàn thiện lối chơi

Khác với áp lực thường thấy ở các giải đấu chính thức, U23 Việt Nam bước vào CFA Team China 2026 với mục tiêu rõ ràng về chuyên môn. “Điều quan trọng nhất là hoàn thiện các yếu tố kỹ thuật, chiến thuật và tăng cường sự gắn kết. Chúng tôi không quá đặt nặng kết quả từng trận, mà hướng đến sự tiến bộ của toàn đội", HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định.

Ông Đinh Hồng Vinh cũng cho biết ban huấn luyện đang từng bước xây dựng bộ khung cho lứa U23 kế cận, nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong tương lai, đồng thời tạo nền tảng cho đội tuyển quốc gia.

Sẵn sàng nhập cuộc

Trước trận gặp U23 Triều Tiên, toàn đội đang có trạng thái tốt về thể lực lẫn tinh thần. Các buổi tập gần đây chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện đấu pháp, tăng cường sự ăn ý giữa các tuyến. Sáng 24/3, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cũng có buổi đi dạo, thăm sân vận động quốc tế Tây An.

Dù đối thủ được đánh giá cao, nhưng với tinh thần học hỏi và quyết tâm thể hiện mình, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn tích cực trong ngày ra quân, qua đó tạo đà cho hành trình thử lửa tại giải đấu lần này.