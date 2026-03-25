Cơ hội nào cho U23 Việt Nam khi tái đấu U23 Thái Lan, U23 Trung Quốc?

U23 Việt Nam sẽ chơi 3 trận giao hữu với U23 Triều Tiên, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan, trong khuôn khổ giải giao hữu CFA Team China Cup diễn ra ở Tây An, Trung Quốc. Đây là sân chơi hữu hiệu để HLV Đinh Hồng Vinh làm "bài test" cho sức mạnh của đội hình U23 Việt Nam hiện tại, trước khi có những điều chỉnh phù hợp để hướng tới ASIAN Cup 2026.

So với đội hình U23 Trung Quốc giành vị trí á quân U23 châu Á 2026, lực lượng của đội chủ nhà tại CFA Team China Cup khác biệt hẳn. Thủ môn Li Hao không được triệu tập vì chấn thương. 9 cầu thủ đã thể hiện xuất sắc tại U23 châu Á 2026, Yang Xi, Wumitijiang, Kuai Jiwen, Liu Chengyu, Hu Hetao, Baihelamu, Liu Haofan, Wang Yudong và Xu Bin, được triệu tập lên đội tuyển Trung Quốc.

HLV Antonio trao cơ hội cho những cầu thủ từng bị loại khỏi đội hình U23 Trung Quốc dự giải U23 châu Á 2026, là Liao Rongxiang, Wei Zixian, Zhang Yingkai và Yuan Jianrui. Phần còn lại của U23 Trung Quốc là những cái tên đã cùng U23 Trung Quốc làm nên chiến tích Á quân U23 châu Á như Peng Xiao, Xiang Yuwang.

Theo Titan24, giải CFA Team China Cup là cầu nối quan trọng để U23 Trung Quốc hướng đến ASIAD 2026. Khi 9 cầu thủ trụ cột vắng mặt vì lên tuyển, HLV Antonio có cơ hội thử nghiệm nhân tố mới.

"Việc 9 cầu thủ U23 Trung Quốc vắng mặt vì lên đội tuyển không phải là vấn đề. Ngược lại, khi có nhiều cầu thủ U23 lên tuyển như vậy, cho thấy thành quả của chúng tôi đã được ghi nhận. Và khi 9 cầu thủ vắng mặt, để lại khoảng trống, U23 Trung Quốc sẽ tiếp tục tìm kiếm và nuôi dưỡng nhân tài", HLV Antonio tuyên bố.

HLV Thawatchai đang đối mặt nhiều thách thức ở U23 Thái Lan.

U23 Thái Lan mang đến Trung Quốc đội hình mạnh nhất, không có nhiều thay đổi so với chiến dịch U23 châu Á 2026. Trang Thaitv5hd nhận định đây là giải đấu mang tính chất quan trọng đối với thầy trò HLV Thawatchai để đánh giá tiềm năng của dàn cầu thủ trẻ Thái Lan, hướng tới ASIAD 2026 và quy hoạch cho đội tuyển quốc gia.

HLV Thawatchai có sự phục vụ của Teerapat Pruethong, tiền đạo đang thuộc biên chế CLB Consadole Sapporo ở Nhật Bản. Tiếp đó là Kakana Khamyok (Muangthong United), Thanakrit Chotimueangpak (Buriram United) và Kasidit Kalasin (Nakhon Pathom United), là trụ cột của U23 Thái Lan trong các giải đấu gần đây.

Bóng đá trẻ Thái Lan đã nếm mùi thất bại ở 2 đấu trường quan trọng liên tiếp, từ SEA Games 33 đến U23 châu Á 2026. Sau giải đấu U23 châu Á, HLV Thawatchai vẫn được LĐBĐ Thái Lan giữ lại. Người Thái tin rằng công việc của HLV Thawatchai tại U23 Thái Lan chỉ mới là sự khởi đầu. Họ kỳ vọng HLV Thawatchai sẽ giúp U23 Thái Lan lột xác khi được trao thêm thời gian.

Ba trận đấu ở CFA Team China Cup có thể định đoạt tương lai của HLV Thawatchai.

Đại diện cuối cùng ở CFA Team China Cup, U23 Triều Tiên, hoàn toàn là ẩn số. Truyền thông Trung Quốc giới thiệu U23 Triều Tiên là tập thể giàu nhiệt huyết, đại diện cho thế hệ mới của bóng đá Triều Tiên. Còn về chất lượng chuyên môn của U23 Triều Tiên, chỉ có thể kiểm chứng khi bóng lăn. Và U23 Việt Nam sẽ là đội đầu tiên kiểm chứng "ẩn số" đó ở trận mở màn vào ngày 25/3.