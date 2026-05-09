Trực tiếp bóng đá Sunderland - MU: Cunha bỏ lỡ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

Premier League | 21h, 9/5 | The Light Sunderland 0 - 0 Man United (H1: 0-0) Thông tin trước trận Sunderland vs Man United Man United Điểm Roefs 6.7 Mandava 6.0 Alderete 6.1 Geertruida 5.8 Mukiele 5.6 Xhaka 6.4 Sadiki 5.6 Talbi 5.4 Le Fee 5.6 Hume 5.3 Brobbey 5.5 Điểm Lammes 7.1 Mazraoui 6.3 Maguire 6.0 Martinez 5.7 Shaw 5.7 Mainoo 5.8 Mount 6.3 Diallo 5.5 Fernandes 5.5 Cunha 5.8 Zirkzee 5.7 Thay người Angulo 6.3 Mayenda Thay người Dorgu 6.2 Mbeumo 6.3 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sunderland Sunderland Man United Sút khung thành 15(4) 11(1) Thời gian kiểm soát bóng 51% 49% Phạm lỗi 12 11 Thẻ vàng 0 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 0 Phạt góc 6 7 Cứu thua 1 4 ghi bàn Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu! MU giao bóng. 5’ Dứt điểm hay! Sunderland phối hợp hay và Talbi đã tung ra cú cứa lòng chân phải khá tốt nhưng bóng bay ra ngoài. 6’ Cứu thua tốt! Lammens vừa có pha cứu thua tốt khi phải đối mặt với Sadiki. Các cầu thủ Sunderland trước đó đã có pha chọc khe rất hay. 10’ Cơ hội! Man United phối hợp đá phạt hay và Amad tung cú cứa lòng chân trái nhưng bóng lại đi ra ngoài. 15’ Phạm lỗi mất rồi! Mount cắt bóng khá tốt ở khu vực giữa sân nhưng trọng tài đã báo phạm lỗi. 19’ Chạm tay trong vòng cấm! Bóng đã chạm tay Amad trong vòng cấm MU nhưng trọng tài không cho hưởng phạt đền do bóng đập người trước khi đập vào tay. 24’ Đấm bóng giải nguy! Lammens vừa phải đấm bóng giải nguy sau khi tình huống bóng lập bập trong vòng cấm. 29’ Đánh đầu! Cunha tạt bóng tốt nhưng Zirkzee lại tung cú đánh đầu thẳng ra ngoài. 32’ Dứt điểm nguy hiểm! Brobbey nhận bóng trong vòng cấm và xoay người dứt điểm bằng chân phải. Bóng đi ngang vòng cấm và đi ra ngoài. 39’ Không được! Luke Shaw căng ngang rất đẹp nhưng Zirkzee lại hơi chờ bóng và bị hậu vệ đối thủ can thiệp. 45’ Bù giờ! Hiệp một có 1 phút bù giờ. 45+1’ Hết hiệp một! Tỉ số vẫn là 0-0. 46’ Hiệp hai bắt đầu! Sunderland giao bóng. 49’ Sút xa! Cunha dứt điểm từ ngoài vòng cấm ngay ở nhịp đầu tiên nhưng bóng lại bay thẳng lên khán đài. 52’ Quyết định không tốt! Bóng bất ngờ tới chân Amad Diallo trong vòng cấm và thủ môn Roelf phải băng ra cản phá. Tuy nhiên, số 16 lại lựa chọn chuyền ngang và bị phá ra. 58’ Thẻ vàng cho Zirkzee! Sau Mason Mount, tới lượt Zirkzee nhận thẻ vàng. 62’ Sút xa! Xhaka có thời gian để ngắm nghía nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng đi vọt xà ngang. 63’ Cứu thua hay! Brobbey đã có cơ hội cực tốt trong vòng cấm MU nhưng cú sút không thắng nổi Lammens ở cự ly gần. 68’ Xử lý quá rườm rà! MU cướp được bóng ở giữa sân nhưng cuối cùng không thể dứt điểm sau những quyết định rườm rà. 70’ Bóng trúng cột dọc! Bóng vừa tới cột dọc khung thành MU sau pha dứt điểm của cầu thủ Sunderland. Lammens đã "bó tay" nhưng rất không may cho chủ nhà. 75’ Phòng ngự tốt! Hậu vệ của Sunderland đã chơi rất lăn xả khi bay người xoạc bóng chặn lại cú sút của Cunha. 81’ Phạm lỗi rồi! Thủ thành Roelf chơi mạo hiểm khi rê bóng trong vòng cấm nhưng Dorgu lại phạm lỗi. 87’ Chọc khe không tốt! Bruno Fernnades chọc khe cho Dorgu băng xuống nhưng bóng đi quá mạnh. 90’ Bù giờ! Hiệp hai có 4 phút bù giờ. 90+2’ Bỏ lỡ! Dorgu chuyền ngược ra và Cunha dứt điểm nhưng bóng lại đi trúng vị trí của thủ môn. 90+5’ Hết giờ! Chung cuộc, MU hòa Sunderland 0-0. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Roefs, Mandava, Alderete, Geertruida, Mukiele, Xhaka, Sadiki, Talbi, Le Fee, Hume, Brobbey Lammes, Mazraoui, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Mount, Diallo, Fernandes, Cunha, Zirkzee

Carrick cảnh báo học trò

HLV Micheal Carrick cảnh báo các học trò về Sunderland trước trận đấu. “Họ còn rất nhiều điều để chiến đấu. Cuộc cạnh tranh từ vị trí thứ 6 đến thứ 12 đang cực kỳ sít sao. Sunderland đã có một mùa giải tuyệt vời. Việc trụ lại giải đấu này vốn đã rất khó khăn, nhưng họ còn đang nằm ở nửa trên bảng xếp hạng và ở rất gần suất dự cúp châu Âu. Điều đó cho thấy họ đã có một mùa giải xuất sắc như thế nào”.

MU có tinh thần thoải mái

Sau nhiều ngày chờ đợi, Man United cuối cùng đã hoàn thành mục tiêu dự Champions League 2026/27 với chiến thắng trước Liverpool hồi cuối tuần trước. Bởi vậy, ba trận đấu còn lại của thầy trò Michael Carrick tại Ngoại hạng Anh sẽ là những cuộc dạo chơi. Đây sẽ là dịp để các cầu thủ Man United phô diễn sức mạnh. Và cũng có thể HLV Carrick sẽ có những thử nghiệm.

Tình hình lực lượng

Về mặt lực lượng, Sunderland không có sự phục vụ của Ballard do bị treo giò, Mundle, Angulo và Traore đang dính chấn thương. Trong khi đó, MU chưa có được sự phục vụ của De Ligt trong khi khả năng ra sân của Sesko đang bị bỏ ngỏ.

Thành tích đối đầu

Về thành tích đối đầu, MU đang vượt trội hơn hẳn khi thắng 4/5 lần đối đầu gần nhất. Trận lượt đi mùa này, “Quỷ đỏ” giải quyết Sunderland ngay trong hiệp một với hai bàn thắng của Mount và Sesko. Tuy nhiên, chiến thắng gần nhất của “Mèo đen” trước MU diễn ra trên sân nhà.