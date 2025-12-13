Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
HLV Mai Đức Chung cảnh giác Indonesia, ĐT nữ Việt Nam quyết vào chung kết SEA Games

Sự kiện: SEA Games 33 Đội tuyển nữ Việt Nam

HLV trưởng Mai Đức Chung và tiền đạo Hải Yến vừa tham dự cuộc họp báo trước thềm trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Indonesia (16h ngày 14/12).

⚽ HLV Mai Đức Chung thận trọng trước đối thủ nhiều biến đổi

Trước thềm trận bán kết SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐT nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá cao sự tiến bộ của Indonesia nhưng vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng để góp mặt ở trận chung kết.

HLV Mai Đức Chung cùng tiền đạo Hải Yến trong buổi họp báo

HLV Mai Đức Chung cùng tiền đạo Hải Yến trong buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo chiều 13/12, HLV Mai Đức Chung cho biết cuộc đối đầu với Indonesia hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Theo ông Chung, so với lần chạm trán tại AFF Cup diễn ra ở Hải Phòng trước đó, đội tuyển nữ Indonesia đã có những thay đổi rõ rệt về chuyên môn và lực lượng.

“Indonesia là đội bóng tiến bộ nhanh, có nhiều cầu thủ nhập tịch mang đến nguồn năng lượng mới. Đây là sự phát triển tích cực và chúng tôi sẽ hết sức cẩn trọng. ĐT nữ Việt Nam tôn trọng đối thủ và sẽ tập trung tốt nhất cho trận bán kết”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Đánh giá sâu hơn về đối thủ, HLV Mai Đức Chung tiết lộ ban huấn luyện đã phân tích kỹ lối chơi của Indonesia, đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch có thể hình và thể lực vượt trội. “Chúng tôi đã có phương án để đối phó với những cầu thủ to cao của Indonesia.

ĐT nữ Việt Nam sẽ áp sát, chơi chủ động và phát huy tối đa những điểm mạnh của mình. Dù đối thủ có nhiều thay đổi, tôi vẫn tin tưởng chúng tôi sẽ giành chiến thắng”, vị thuyền trưởng của ĐT nữ Việt Nam khẳng định.

⭐ Hải Yến: Đeo băng đội trưởng là niềm tự hào lớn

Cùng tham dự họp báo, tiền đạo Phạm Hải Yến thể hiện sự tự tin trước trận đấu quan trọng. Cô cho biết toàn đội đang có tinh thần rất tốt và sẵn sàng bước vào bán kết. “Tôi và các đồng đội luôn đoàn kết, tự tin khi vào sân. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ”, Hải Yến chia sẻ.

Hải Yến tự tin khi đối đầu với Indonesia

Hải Yến tự tin khi đối đầu với Indonesia

Nói thêm về việc được trao băng đội trưởng trong một số trận đấu tại SEA Games 33, tiền đạo này cho biết đó là niềm vinh dự lớn, đồng thời là động lực để cô và các đồng đội thi đấu gắn kết hơn. “Chúng tôi là một tập thể đã gắn bó nhiều năm, hiểu nhau và sẽ phát huy tinh thần đoàn kết để hướng tới chiến thắng”, tiền đạo ĐT nữ Việt Nam cho hay.

🇮🇩 HLV Indonesia tự tin hướng tới cột mốc lịch sử

Ở chiều ngược lại, HLV Akira Higashiyama của ĐT nữ Indonesia khẳng định đội bóng của ông đang hướng tới một cột mốc lịch sử tại SEA Games. “Đây là lần đầu tiên ĐT nữ Indonesia lọt vào top 4 SEA Games. Chúng tôi cảm thấy tự tin và thoải mái. Việt Nam là đối thủ rất mạnh, giàu thành tích, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt nhất để giành chiến thắng”, chiến lược gia người Nhật Bản chia sẻ.

Theo kế hoạch, chiều ngày 13/12, ĐT nữ Việt Nam sẽ có buổi tập trên sân San Suk để hoàn thiện chiến thuật cho trận bán kết. Trận bán kết giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Indonesia sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày mai trên sân vận động TSNU Chonburi.

13/12/2025 17:08 PM (GMT+7)
