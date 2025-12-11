ĐT nữ Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng, gặp "chị đại" nào ở bán kết SEA Games?

Thất bại 0-1 trước ĐT Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng B, môn bóng đá nữ SEA Games 33 khiến ĐT nữ Việt Nam chịu nhiều sức ép khi bước vào cuộc chạm trán đội đầu bảng Myanmar. Trong bối cảnh Philippines chỉ gặp đối thủ yếu Malaysia, thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải thắng để đảm bảo cơ hội giành vé đi tiếp.

ĐT nữ Việt Nam tiến vào bán kết SEA Games 33 với ngôi đầu bảng B

Kết quả, "Những cô gái vàng" làm tốt hơn kỳ vọng khi dẫn 2-0 ngay sau 14 phút đầu tiên, đồng thời duy trì lợi thế tới khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Ở trận đấu còn lại thuộc bảng B, ĐT Philippines cũng dễ dàng đè bẹp ĐT Malaysia 6-0.

Với kết quả này, bảng B có tới 3 đội cùng giành 6 điểm sau 3 lượt trận gồm ĐT Việt Nam, Myanmar và Philippines. Theo quy định ở môn bóng đá nữ, trường hợp các đội bằng điểm nhau, hiệu số bàn thắng bàn thua sẽ là tiêu chí đầu tiên phân định thứ hạng.

Chính vì vậy, ĐT Việt Nam chính thức chiếm ngôi đầu nhờ hiệu số vượt trội +8. Trong khi đó, ĐT Philippines có màn bứt phá ngoạn mục để leo lên nhì bảng (+6). Myanmar, từ ngôi đầu bảng rơi xuống vị trí thứ 3 (+2), qua đó ngậm ngùi nhìn 2 đối thủ ghi danh vào bán kết.

Với vị thế đầu bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán đội nhì bảng A là Indonesia ở bán kết. Trong khi đó, ĐT Philippines gặp chủ nhà Thái Lan (nhất bảng A). Theo kế hoạch, các trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games diễn ra vào ngày 14/12.

Bảng xếp hạng chung cuộc môn bóng đá nữ SEA Games 33

