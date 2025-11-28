Bảng xếp bóng đá nữ SEA Games 33, bảng xếp hạng đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội tuyển nữ dự SEA Games 33, nội dung bóng đá nữ sẽ thi đấu từ 4-17/12 tại Thái Lan.
Bảng xếp bóng đá nữ SEA Games 33, bảng xếp hạng đội tuyển nữ Việt Nam
|
Bảng A
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|Thái Lan (Chủ nhà)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|Singapore
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|Indonesia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bảng B
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|Việt Nam
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|Myanmar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|Philippines
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|Malaysia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
* 2 đội dẫn đầu 2 bảng sẽ giành vé vào bán kết.
Theo lịch thi đấu tại Thái Lan, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chính thức thi đấu từ ngày 5/12.
