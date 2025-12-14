"Đoá hồng" điền kinh Cẩm Tú bật khóc, phá kỷ lục quốc gia 15 năm ở SEA Games

Người đẹp Cẩm Tú phá kỷ lục quốc gia tồn tại 15 năm

Chung kết 200m nữ SEA Games 33 tối 13/12 đã trở thành khoảnh khắc đáng nhớ của điền kinh Việt Nam, khi Lê Thị Cẩm Tú, VĐV trẻ sinh năm 2005 quê An Giang, thi đấu bùng nổ, giành HCB và phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 15 năm.

Cẩm Tú bật khóc khi biết mình có được kết quả vượt kỳ vọng

Với thành tích 23 giây 14 (gió +1,0 m/s), Cẩm Tú đã xô đổ kỷ lục 23 giây 27 của tượng đài Vũ Thị Hương được thiết lập từ năm 2010. Đây là cột mốc lịch sử, đánh dấu bước tiến lớn của điền kinh nữ Việt Nam ở cự ly tốc độ, đặc biệt trong bối cảnh SEA Games có chất lượng chuyên môn rất cao.

Trong cuộc đua nghẹt thở, Cẩm Tú chỉ chịu thua Veronica Shanti Pereira (Singapore), nhà vô địch châu Á và “nữ hoàng” 100m, 200m khu vực, người cán đích đầu tiên với 23 giây 05.

Đáng chú ý, VĐV trẻ của Việt Nam còn vượt qua đối thủ rất mạnh của Philippines là Nelson Zion Rose, qua đó khẳng định tiềm năng lớn ở đường chạy ngắn. Ở nội dung này, Hà Thị Thu không may phạm quy nên không được tính kết quả.

Cô gái 20 tuổi làm nên chuyện ở SEA Games 33

Sau khi về đích, “đoá hồng” 20 tuổi đã bật khóc vì xúc động. Cẩm Tú chia sẻ: “Gia đình là điểm tựa lớn nhất để em có được thành quả hôm nay. Em rất bất ngờ, vui và suýt khóc khi phá kỷ lục quốc gia. Em hạnh phúc khi lần đầu dự SEA Games đã có thành tích này. Em xin gửi tấm huy chương cùng lời cảm ơn tới HLV, gia đình và người hâm mộ”.

Cẩm Tú, 20 tuổi đã “chiếm trọn” tình cảm của người hâm mộ bằng nụ cười rạng rỡ và phong thái tự tin trên đường chạy. Và điều quan trọng với nhiều chàng trai là cô chia sẻ mình chưa có người yêu.

Điền kinh Việt Nam có ngày đấu 13/12 thành công

Không chỉ có khoảnh khắc thăng hoa của Cẩm Tú, điền kinh Việt Nam khép lại ngày thi đấu 13/12 đầy ấn tượng với 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Ở 5.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành chiến thắng áp đảo với 16 phút 27 giây 13, mang về tấm HCV SEA Games thứ 5 ở nội dung này. Lê Thị Tuyết về nhì với 16 phút 34 giây 13, đem về HCB cho Việt Nam.

HCV quý giá từ nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp

HCV thứ hai trong ngày đến từ tiếp sức 4x400m hỗn hợp. Dù đội hình có tới ba gương mặt mới là Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc (chỉ Nguyễn Thị Hằng từng vô địch SEA Games trước đó), tuyển Việt Nam vẫn xuất sắc cán đích đầu tiên với 3 phút 15 giây 07, vượt qua đội Thái Lan sở hữu hai VĐV có thể chất vượt trội là Atkinson Joshua Robert và Onuorah Chinenye Josephine.

Tấm huy chương còn lại thuộc về Vũ Thị Ngọc Hà ở nhảy ba bước nữ. Ngay lượt nhảy đầu tiên, cô đạt 13,68m, phá kỷ lục cá nhân để giành HCĐ, dù sau đó gặp chấn thương.

Một ngày thi đấu trọn vẹn cảm xúc, nơi kỷ lục quốc gia 15 năm bị phá vỡ, những gương mặt trẻ khẳng định mình, và điền kinh Việt Nam tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp tại SEA Games 33.