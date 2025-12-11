Nhận định nữ Việt Nam vs nữ Myanmar, 16h00 ngày 11/12: Tái hiện kịch bản đẹp

Nhận định trước trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Myanmar

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng và cũng là trận chung kết ở bảng B. Tình hình của đội tuyển lúc này không khác gì 2 năm trước, khi Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia.

Thời điểm đó, Việt Nam bước vào trận đấu cuối với chỉ 3 điểm sau 1 trận thắng và 1 thất bại. Thất bại ấy diễn ra trước chính Philippines, đội vừa giành 3 điểm trước Huỳnh Như và đồng đội ở Chonburi.

Trận cuối cùng vòng bảng SEA Games 32, đội tuyển cũng gặp Myanmar và chiến thắng là điều bắt buộc. Khi ấy, các cô gái áo đỏ đã hoàn tất nhiệm vụ khó khăn bằng một màn trình diễn ấn tượng, qua đó giành vé vào bán kết.

Hành trình 2 năm trước đang tái hiện. Nên nhớ trên đất Campuchia, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua thử thách rất lớn để giành tấm huy chương vàng thứ 4 liên tiếp. Năm nay, dường như mọi thứ đang đi trên con đường tương tự.

Nhưng dĩ nhiên để tái hiện kỳ tích, đội tuyển nữ Việt Nam phải vượt qua Myanmar ở trận đấu sinh tử chiều 11/12. Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam đi tiếp. Thậm chí một chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên sẽ giúp đội giành vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, bất cứ kết quả nào ngoài chiến thắng sẽ khiến Việt Nam bị loại.

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Việt Nam vs nữ Myanmar

Với Myanmar, nhiệm vụ của họ đơn giản hơn vì đội tuyển này chỉ cần 1 điểm là chắc chắn dẫn đầu bảng đấu, qua đó tránh được Thái Lan ở bán kết. Myanmar đang bỏ túi 6 điểm và nắm lợi thế lớn so với Việt Nam cũng như Philippines. Tuy nhiên, qua 2 màn thể hiện từ đầu chiến dịch, có thể thấy Myanmar không quá đáng sợ.

Vẫn biết mỗi trận đấu làm một kịch bản rất khác nhau nhưng lần này, Việt Nam rất tự tin. Myanmar có lối đá khá chân phương, không có nhiều điểm nổ. Trong các kỳ SEA Games trước, đội tuyển nữ Việt Nam cũng thường áp đảo Myanmar. Đặc biệt ở SEA Games 32, Việt Nam còn thắng Myanmar cả 2 trận (3-1 ở vòng bảng và hạ gục 2-0 trong trận chung kết).

Các cô gái Myanmar giàu thể lực, có lối chơi áp sát quyết liệt nhưng lại thi đấu khá tùy tiện, đơn điệu. Và họ phụ thuộc rất nhiều vào tiền đạo chủ lực Win Theingi Tun. Nếu “bắt chết” được cầu thủ này, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn tự tin lấy 3 điểm và mở toang cửa vào bán kết.

Đội hình dự kiến nữ Việt Nam vs nữ Myanmar Nữ Việt Nam: Kim Thanh; Kim Yên, Diễm My, Trần Thị Duyên; Trúc Hương, Thái Thị Thảo, Hải Linh, Thanh Nhã; Bích Thuỳ, Vạn Sự, Huỳnh Như. Nữ Myanmar: Myo Mya Mya Nyein; May Thet Mon Myint, Phyu Phwe, Zune Yu Ya Oo, Phyu Phyu Win; Naw Htet Htet Wai, Khin Mo Mo Tun, Lin Lae Oo; San Thaw Thaw, Yuper Khin, Win Theingi Tun. Dự đoán tỷ số: nữ Việt Nam 2-0 nữ Myanmar

