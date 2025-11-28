Bảng xếp bóng đá nam SEA Games 33, bảng xếp hạng U22 Việt Nam mới nhất
Cập nhật nhanh thứ hạng các đội tuyển U22 tham dự SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ 3-18/12.
Bảng xếp bóng đá nam SEA Games 33, bảng xếp hạng U22 Việt Nam
|
Bảng A
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|
U22 Thái Lan (Chủ nhà)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
U22 Singapore
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
U22 Timor-Leste
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bảng B
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|
U22 Việt Nam
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
U22 Malaysia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
U22 Lào
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bảng C
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|
U22 Indonesia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
U22 Myanmar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
U22 Philippines
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
* 3 đội dẫn đầu 3 bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết.
Bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra từ 3 đến 18/12/2025 tại Thái Lan với 10 đội tranh tài ở 3 bảng đấu. 3 đội bóng dẫn đầu 3 bảng và đội nhì có thành...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/11/2025 12:36 PM (GMT+7)