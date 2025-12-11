HLV Mai Đức Chung cảm ơn 10 CĐV, ĐT nữ Việt Nam được thưởng 700 triệu đồng

👏 ĐT nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games, được thưởng 700 triệu đồng

Chiều ngày 11/2, ĐT nữ Việt Nam đã đánh bại Myanmar đầy thuyết phục trên sân Chonburi, qua đó chính thức giành vé vào bán kết SEA Games 33. Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung và tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự đã chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt, từ hành trình vượt khó đến những tính toán chiến thuật mang tính quyết định.

Ngay sau trận đấu, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Ban chấp hành và Thường trực BCH trực tiếp gặp và chúc mừng toàn đội, đồng thời thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 700 triệu đồng. Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cũng nhắc đội tiếp tục tập trung cho trận bán kết sắp tới.

HLV Mai Đức Chung và Ngân Thị Vạn Sự trong cuộc họp báo sau trận

🏆 HLV Mai Đức Chung cảm ơn 10 cổ động viên

HLV Mai Đức Chung mở lời bằng sự biết ơn sâu sắc dành cho những người hâm mộ Việt Nam đã có mặt trên sân: “Chỉ có 10 CĐV nhưng họ tiếp lửa như hàng ngàn người. Tôi cũng cảm ơn các cơ quan truyền thông đã luôn bên cạnh, động viên chúng tôi trong quãng thời gian rất khó khăn”.

Ông Chung nhắc lại lễ xuất quân trước ngày sang Thái Lan và lời hứa với người hâm mộ cả nước về tinh thần chiến đấu hết mình. Chính áp lực sau trận thua Philippines khiến toàn đội chỉ còn một con đường là phải giành chiến thắng. “Với tinh thần chiến đấu của người Việt Nam, các cầu thủ đã làm được”, HLV Mai Đức Chung nói.

Nhà cầm quân lão làng cũng chia sẻ ấn tượng mạnh khi bước ra sân thấy khán giả Myanmar phủ kín khán đài. Tuy nhiên, theo ông, sự cuồng nhiệt này không phải áp lực mà là động lực: “Các cháu mong được thi đấu trong bầu không khí nhiều khán giả như vậy và hôm nay đã vượt qua rất tốt”.

🌟 Trần Thị Duyên, Hoàng Loan được khen ngợi

Về mặt chiến thuật, HLV Mai Đức Chung tiết lộ ông đã chuẩn bị phương án tấn công ngay sau trận thua Philippines. Cụ thể, ban huấn luyện đẩy Ngân Thị Vạn Sự lên đá cao để tận dụng khả năng xâm nhập, tốc độ và sự quyết đoán; sau đó đưa Huỳnh Như vào nhằm kiểm soát chặt hơn khu vực giữa sân.

Cặp trung vệ kỳ cựu Diễm My - Hoàng Loan tiếp tục thi đấu cực kỳ ổn định, tuân thủ đúng 100% yêu cầu chiến thuật. Hai bàn thắng của Vạn Sự và Bích Thùy là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ càng trước trận. “Sự rất nhanh nhạy, dù thấp nhưng bật cao và chọn điểm rơi rất tốt. Những tình huống đó chúng tôi đã luyện rất nhiều”, ông Chung nhấn mạnh.

ĐT nữ Việt Nam quyết tâm bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games

Một trong những điểm sáng khác của ĐT nữ Việt Nam là hậu vệ Trần Thị Duyên. HLV Mai Đức Chung dành lời khen ngợi đặc biệt cho học trò: “Duyên có tính quyết liệt, phòng ngự chắc, tấn công cũng tốt. Bàn thắng của Sự xuất phát từ đường chuyền của Duyên. Cháu tiến bộ, tự tin và chơi ngày càng hay hơn”.

Dù đã vào bán kết, HLV Mai Đức Chung không quên cảnh báo sự nguy hiểm của Indonesia – đối thủ sắp tới của ĐT nữ Việt Nam vào ngày 14/12: “Họ tiến bộ rất nhanh. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng”.

🥇 Vạn Sự: "ĐT Việt Nam quyết bảo vệ tấm HCV SEA Games"

Trong khi đó, Ngân Thị Vạn Sự, người luôn duy trì phong độ ghi bàn bằng đầu thời gian qua – tỏ ra rất hạnh phúc: “HLV nhắc tôi phải tự tin và cố gắng giành chiến thắng. Khi vào sân, chúng tôi đã làm được điều đó.” Nói về khả năng đánh đầu dù không có chiều cao lý tưởng, Sự cho biết: “Ban huấn luyện đã tập rất nhiều bài lật cánh đánh đầu. Tôi chỉ cố chọn đúng thời điểm như hôm nay.”

Chiến thắng trước Myanmar không chỉ giúp ĐT nữ Việt Nam lấy lại tinh thần sau cú vấp trước Philippines mà còn tạo sự hưng phấn lớn trước trận bán kết với Indonesia. Toàn đội đang cho thấy sự gắn kết, khí thế và quyết tâm bảo vệ tấm HCV SEA Games.