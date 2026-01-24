Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chùm ảnh U23 Việt Nam kiên cường hạ U23 Hàn Quốc giành hạng ba châu Á

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

Các tuyển thủ U23 Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường trước U23 Hàn Quốc, qua đó khép lại hành trình đầy cảm xúc ở U23 châu Á 2026 với tấm huy chương đồng quý giá.

U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba trước U23 Hàn Quốc với 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, so với trận bán kết trước U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba trước U23 Hàn Quốc với 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, so với trận bán kết trước U23 Trung Quốc.

Quốc Việt tỏa sáng với bàn mở tỉ số cho U23 Việt Nam ở phút 30 sau đường kiến tạo của Đình Bắc.

Quốc Việt tỏa sáng với bàn mở tỉ số cho U23 Việt Nam ở phút 30 sau đường kiến tạo của Đình Bắc.

Ăn mừng bàn thắng, các cầu thủ U23 Việt Nam không quên gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến người đồng đội Hiểu Minh dính chấn thương nặng ở trận thua U23 Trung Quốc.

Ăn mừng bàn thắng, các cầu thủ U23 Việt Nam không quên gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến người đồng đội Hiểu Minh dính chấn thương nặng ở trận thua U23 Trung Quốc.

Sang hiệp hai, Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng với siêu phẩm đá phạt giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn 2-1.

Sang hiệp hai, Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng với siêu phẩm đá phạt giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn 2-1.

Nhưng ít phút sau, Đình Bắc lại phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng với cầu thủ U23 Hàn Quốc, khiến đội nhà rơi vào thế chơi thiếu người và bị gỡ hòa ở những giây cuối cùng.

Nhưng ít phút sau, Đình Bắc lại phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng với cầu thủ U23 Hàn Quốc, khiến đội nhà rơi vào thế chơi thiếu người và bị gỡ hòa ở những giây cuối cùng.

Chơi thiếu người, các cầu thủ U23 Việt Nam phải gồng mình chống đỡ các đợt tấn công của U23 Hàn Quốc.

Chơi thiếu người, các cầu thủ U23 Việt Nam phải gồng mình chống đỡ các đợt tấn công của U23 Hàn Quốc.

Thủ môn Cao Văn Bình và trung vệ Nguyễn Nhật Minh trở thành điểm tựa vững chắc nơi hàng thủ của U23 Việt Nam.

Thủ môn Cao Văn Bình và trung vệ Nguyễn Nhật Minh trở thành điểm tựa vững chắc nơi hàng thủ của U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik liên tục đưa ra chỉ đạo với các học trò từ ngoài đường biên. Qua sóng truyền hình, người hâm mộ có thể nghe rõ chỉ đạo về di chuyển đội hình, kèm người từ thầy Kim và đội ngũ ban huấn luyện U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik liên tục đưa ra chỉ đạo với các học trò từ ngoài đường biên. Qua sóng truyền hình, người hâm mộ có thể nghe rõ chỉ đạo về di chuyển đội hình, kèm người từ thầy Kim và đội ngũ ban huấn luyện U23 Việt Nam.

Anh Quân (số 20) có trận đấu xuất sắc trong vai trò hậu vệ cánh phải và trung vệ "bất đắc dĩ" trong 2 hiệp phụ.

Anh Quân (số 20) có trận đấu xuất sắc trong vai trò hậu vệ cánh phải và trung vệ "bất đắc dĩ" trong 2 hiệp phụ.

Ở hàng tiền vệ, Nguyễn Thái Quốc cường cũng chơi đầy nỗ lực khi Thái Sơn phải ra nghỉ vì quá tải.

Ở hàng tiền vệ, Nguyễn Thái Quốc cường cũng chơi đầy nỗ lực khi Thái Sơn phải ra nghỉ vì quá tải.

Cầm hòa 2-2 sau 120 phút, U23 Việt Nam khiến hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà vỡ òa khi tiếp tục vượt qua U23 Hàn Quốc ở loạt luân lưu cân não với tỉ số chung cuộc 7-6, sau màn tỏa sáng của thủ môn Cao Văn Bình.

Cầm hòa 2-2 sau 120 phút, U23 Việt Nam khiến hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà vỡ òa khi tiếp tục vượt qua U23 Hàn Quốc ở loạt luân lưu cân não với tỉ số chung cuộc 7-6, sau màn tỏa sáng của thủ môn Cao Văn Bình.

Các chiến binh U23 Việt Nam vỡ òa ăn mừng "chiến tích" đánh bại U23 Hàn Quốc để giành hạng ba chung cuộc tại U23 châu Á 2026, chiến quả không thể xứng đáng hơn với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Các chiến binh U23 Việt Nam vỡ òa ăn mừng "chiến tích" đánh bại U23 Hàn Quốc để giành hạng ba chung cuộc tại U23 châu Á 2026, chiến quả không thể xứng đáng hơn với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam chia vui với số ít người hâm mộ có mặt trên sân.

U23 Việt Nam chia vui với số ít người hâm mộ có mặt trên sân.

Khuất Văn Khang và đồng đội cùng nhau khoe tấm huy chương đồng quý giá ở U23 châu Á 2026, khép lại hành trình đầy tự hào của "Những chiến binh sao vàng" trên đất Saudi Arabia.

Khuất Văn Khang và đồng đội cùng nhau khoe tấm huy chương đồng quý giá ở U23 châu Á 2026, khép lại hành trình đầy tự hào của "Những chiến binh sao vàng" trên đất Saudi Arabia.

-24/01/2026 02:43 AM (GMT+7)
