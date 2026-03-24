Chờ đợi phiên bản FIFA ASEAN Cup mở rộng

Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Romania - ROU Romania
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
Logo Albania - ALB Albania
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
Logo Kosovo - KOS Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
Logo Pháp - FRA Pháp
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
Logo Croatia - CRO Croatia
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
Logo Nigeria - NGA Nigeria
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
Logo Curaçao - CUW Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
Logo Egypt - EGY Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
Logo Na Uy - NOR Na Uy
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
Logo Uruguay - URU Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
Logo Đức - GER Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
Logo Serbia - SRB Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
Logo Bỉ - BEL Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
Logo Pháp - FRA Pháp
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
Logo Chile - CHI Chile
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
Logo Ghana - GHA Ghana
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
Logo Curaçao - CUW Curaçao
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
Logo Paraguay - PAR Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
Logo Uruguay - URU Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
Logo Ecuador - ECU Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
Logo Croatia - CRO Croatia
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
Logo Bỉ - BEL Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Port Vale - PVL Port Vale
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Chờ đợi phiên bản FIFA ASEAN Cup mở rộng

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Việc FIFA tổ chức và định vị lại FIFA (ĐNÁ) với tên gọi FIFA ASEAN Cup tạo ra nhiều kỳ vọng cho bóng đá khu vực.

Tuy nhiên, để giải thực sự nâng tầm, việc FIFA vào cuộc chỉ mới là bước khởi đầu. Một tương lai hấp dẫn hơn có thể nằm ở phiên bản mở rộng, nơi giải đấu không chỉ gói gọn trong khu vực mà còn có sự giao thoa với các nền bóng đá mạnh hơn ở châu Á. 

Những lợi ích trước mắt

Khi có mặt FIFA trong cuộc chơi này, lợi ích dễ thấy nhất là tăng vị thế quốc tế cho ASEAN Cup. Khi một giải khu vực gắn với FIFA, nó không còn đơn thuần là sân chơi nội bộ của ĐNÁ, mà trở thành một phần trong hệ sinh thái bóng đá toàn cầu. Điều này kéo theo nhiều thay đổi về tiêu chuẩn tổ chức cao hơn, truyền thông quốc tế quan tâm nhiều hơn và giá trị thương mại tăng lên rõ rệt.

Đội tuyển Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đã xuất sắc giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 (AFF Cup) sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 5-3

Một trong những yếu tố quan trọng mà các đội tuyển mong đợi là giá trị chuyên môn và hệ thống điểm xếp hạng. Các đội ĐNÁ sẽ có thêm cơ hội cải thiện thứ hạng khi thi đấu. Điều này đặc biệt quan trọng với những quốc gia đặt mục tiêu vươn ra châu lục như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia…

Bên cạnh đó, FIFA tham gia đồng nghĩa với việc chuẩn hóa công tác tổ chức giải đấu. Những yêu cầu về cơ sở vật chất, sân vận động, điều kiện kỹ thuật, trang bị công nghệ, camera hỗ trợ trọng tài (VAR), hệ thống điều hành, nguồn tài chính minh bạch và năng lực quản trị bóng đá sẽ được siết chặt hơn. Với các liên đoàn ĐNÁ, đây là cơ hội giúp nâng cấp toàn bộ hệ thống bóng đá.

Một lợi ích khác không thể bỏ qua là giá trị thương mại và tài trợ. ĐNÁ là thị trường bóng đá có lượng khán giả lớn nhất châu Á. Khi FIFA đặt dấu ấn vào giải đấu, sức hút đối với các nhà tài trợ quốc tế, các nền tảng truyền hình và các đối tác thương mại sẽ tăng lên đáng kể. Điều này mang lại nguồn lực để các liên đoàn tái đầu tư cho bóng đá trẻ, nâng cấp cơ sở vật chất và đào tạo cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, tất cả những lợi ích này vẫn chỉ là bước khởi đầu. Để chất lượng giải đấu thực sự khác biệt, có lẽ cần một thay đổi sâu hơn, tức phải mở rộng quy mô, nâng cấp trình độ và tăng mức độ cạnh tranh giữa các đội trong và ngoài khu vực.

Phiên bản mở rộng để nâng tầm

Một thực tế khó phủ nhận là, trình độ bóng đá ĐNÁ vẫn còn khoảng cách với các trung tâm bóng đá mạnh của châu Á. Nếu giải đấu chỉ xoay quanh các đội trong khối AFF, mức độ cạnh tranh sẽ có giới hạn nhất định. Vì vậy, phiên bản mở rộng của FIFA ASEAN Cup là ý tưởng mà người hâm mộ khu vực rất mong đợi.

Chẳng hạn, sự xuất hiện của các đội cận khu vực như Australia, New Zealand sẽ tạo ra bước nhảy rõ rệt về chất lượng. Nếu mở rộng hơn, FIFA thậm chí có thể mời các đại diện từ Đông Á hoặc Tây Á, nơi có những nền bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Qatar... Trong trường hợp đó, thì phiên bản đội trẻ U23 tăng cường hoặc "đội tuyển B" của họ tham gia cũng đủ tạo ra sự khác biệt.

Nên nhớ, mô hình giải mở rộng không hề mới trên thế giới. Nam Mỹ với nhiều đội tuyển tốp đầu thế giới như Arghentina, Brazil, Chile… nhưng Giải vô địch Copa Ameria từng nhiều lần mở rộng với đại diện đến từ Châu Á (Asia) hay Bắc-Trung-Mỹ -Caribe (Concacaf).

Thành ra, với ASEAN Cup, cách làm này sẽ giúp giải đấu thoát khỏi giới hạn của một sân " ao làng", tính cạnh tranh sẽ cao hơn nhờ chất lượng đội hình của khách mời. Đó cũng là động lực để các đội ĐNÁ đầu tư nâng chất, tránh tình trạng đổ cho thất bại vì "thiếu quân xịn'.

Tuy nhiên, việc mở rộng khó thực hiện ngay ở kỳ giải đầu tiên vào tháng 9-10 tới. Lý do nằm ở lịch thi đấu, sự đồng thuận giữa các liên đoàn và việc bảo đảm bản sắc của giải. ASEAN Cup vốn là giải vô địch ĐNÁ nên mọi thay đổi cần được tính toán kỹ để không làm mất đi tính đại diện của khu vực.

Vì vậy, giải đấu trước mắt vẫn giữ cấu trúc quen thuộc, nhưng phiên bản mở rộng sẽ được chuẩn bị cho các kỳ sau. Khi đó, FIFA và AFF có đủ thời gian để điều chỉnh lịch thi đấu, thu hút đối tác thương mại và thuyết phục các đội khách tham gia.

Nhìn tổng thể, việc FIFA tham gia tổ chức giải là tín hiệu tích cực cho tương lai bóng đá Đông Nam Á. Nhưng để tạo ra bước đột phá thực sự, có lẽ không chỉ là một cái tên mới hay tiêu chuẩn tổ chức cao hơn, mà là một phiên bản FIFA ASEAN Cup mở rộng, nơi chất lượng và sự cạnh tranh được nâng lên một tầm cao mới. Khi đó, giải đấu mới có thể đóng vai trò như cánh cửa để bóng đá khu vực tiến gần hơn với những sân chơi lớn của thế giới.

HLV Kim Sang Sik yêu cầu VAR trong buổi tập của ĐT Việt Nam
Trong buổi tập ngày 23/3, HLV Kim Sang Sik bất ngờ tham gia vào bài tập cùng các học trò ở ĐT Việt Nam.

Theo Huỳnh Sang

Nguồn: [Link nguồn]

-23/03/2026 12:55 PM (GMT+7)
