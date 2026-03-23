Xuân Son chưa thể tập cùng Hoàng Hên ở ĐT Việt Nam, Văn Khang quyết thắng Malaysia

Xuân Son vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ

Chiều ngày 23/3, thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục có buổi rèn quân tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với ĐT Bangladesh vào ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy và trận đại chiến với Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường. Theo ghi nhận, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có thể đi giày đinh đá bóng, nhưng vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ Trần Huy Thọ trong buổi tập chiều ngày 23/3.

Xuân Son tập riêng cùng bác sĩ ĐT Việt Nam chiều ngày 23/3.

Trong khi một số cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng,...chưa góp mặt trong buổi tập này cùng ĐT Việt Nam. Như vậy, qua 3 buổi tập tại Hà Nội, HLV Kim Sang Sik vẫn chưa thể có đủ quân số để có thể lắp ghép đội hình, rèn chiến thuật cho ĐT Việt Nam.

Trả lời truyền thông trước buổi tập chiều 23/3, Khuất Văn Khang cho thấy sự chín chắn khi nói về mục tiêu của ĐTQG, tinh thần toàn đội cũng như áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Tiền vệ sinh năm 2003 đồng thời đánh giá cao những nhân tố mới và nhấn mạnh vai trò của trận giao hữu với Bangladesh trong bước chạy đà quan trọng.

“Thăng hạng FIFA là tín hiệu vui, nhưng không có ý nghĩa nếu không thắng”

Việc ĐT Việt Nam vươn lên hạng 103 thế giới mang lại nhiều tín hiệu tích cực, song Khuất Văn Khang tỏ ra khá điềm tĩnh khi nhìn nhận vấn đề này. Tiền vệ thuộc biên chế Thể Công Viettel nhấn mạnh: “Đó là niềm vui để toàn đội có thêm động lực.

Khuất Văn Khang tích cực tập luyện cùng Hoàng Hên và đồng đội.

Tuy nhiên, muốn cải thiện thứ hạng thì điều quan trọng nhất vẫn là phải giành chiến thắng trong từng trận đấu, chứ không chỉ nhìn vào con số”. Phát biểu này cho thấy tư duy thực tế của cầu thủ từng nhiều năm đeo băng đội trưởng ở các cấp độ trẻ, từng giữ vai trò thủ lĩnh tinh thần của U23 Việt Nam và dần khẳng định chỗ đứng ở ĐTQG.

Theo Khuất Văn Khang, toàn đội đang duy trì trạng thái tinh thần rất tốt trong đợt tập trung lần này. “Không khí đội tuyển đang rất tích cực. Việt Nam có cơ hội dự vòng chung kết nên toàn đội đang hướng tới các trận đấu với tinh thần tốt nhất”, tiền vệ Khuất Văn Khang chia sẻ.

Cạnh tranh ở ĐTQG: “Khốc liệt hơn rất nhiều so với CLB”

Một trong những điểm đáng chú ý trong chia sẻ của Khuất Văn Khang là sự thẳng thắn khi nói về cuộc chiến vị trí, nhất là khi ĐT Việt Nam đang có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. “Ở bất kỳ đội bóng nào cũng có cạnh tranh, nhưng ở đội tuyển quốc gia thì còn lớn hơn nhiều, từ CLB đến các lứa trẻ cộng lại. Bản thân tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để chơi tốt và cạnh tranh”, Khuất Văn Khang nói.

HLV Kim Sang Sik chưa thể có trong tay đầy đủ lực lượng để rèn chiến thuật.

Dù vậy, sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son và Hoàng Hên cũng được Khuất Văn Khang nhìn nhận theo hướng tích cực: “Đây là sự bổ sung chất lượng. Đồng thời cũng là luồng gió mới để tất cả cầu thủ phải cạnh tranh và nỗ lực nhiều hơn nữa”.

Nói về trận giao hữu với Bangladesh trên sân vận động Hàng Đẫy ngày 26/3, Khuất Văn Khang không xem đây đơn thuần là một trận đấu thử nghiệm: “Đây là trận để toàn đội thi đấu cùng nhau sau thời gian dài ở CLB, lấy lại sự gắn kết. Đồng thời, đây là trận rất quan trọng để chuẩn bị cho Malaysia. Tất cả phải thể hiện hết mình để ban huấn luyện nhìn thấy”.

“Không có đối thủ yếu” – thông điệp trước đại chiến Malaysia

Khép lại phần chia sẻ, Khuất Văn Khang nhấn mạnh quan điểm không được phép coi nhẹ bất kỳ đối thủ nào. “Chúng tôi sẽ tập luyện, họp chiến thuật kỹ càng. Khi vào trận, đối thủ nào cũng như nhau, toàn đội phải nỗ lực hết mình”, cầu thủ thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel khẳng định.

Sau màn "thử lửa" với Bangladesh, ĐT Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu với Malaysia ngày 31/3 trên sân sân vận động Thiên Trường, trận đấu được đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đòi lại "món nợ" đã vay trên sân Bukit Jalil gần một năm trước.