Việt Nam vs Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Italy vs Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Slovakia vs Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Colombia vs Croatia
Iran vs Nigeria
Chile vs Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Nga vs Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Anh vs Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
New Zealand vs Chile
Đức vs Ghana
Iran vs Costa Rica
Cameroon vs Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Na Uy vs Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Mexico vs Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Southampton vs Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
Cơ hội nào cho Thái Lan tiếp bước Việt Nam dự Asian Cup 2027?

Sự kiện: Asian Cup 2027 Bóng đá Thái Lan

TPO - Thầy trò HLV Anthony Hudson chuẩn bị bước vào trận đấu quyết định ở bảng D vòng loại Asian Cup 2027, nơi mà họ chỉ có một lựa chọn là giành chiến thắng hoặc bị loại.

Tại bảng D, Thái Lan đang có 12 điểm, xếp dưới Turkmenistan vì kém thành tích đối đầu. "Voi chiến" đã thua Turkmenistan 1-3 ở trận lượt đi. Do đó, khi tiếp đón đối thủ trên sân nhà, đoàn quân dưới trướng HLV Hudson chỉ có một lựa chọn là chiến thắng để giành tổng 15 điểm và đi tiếp.

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia sớm đặt chân đến VCK Asian Cup 2027. Việt Nam cũng chính thức có suất đến Saudi Arabia, sau khi Malaysia bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027. Tại bảng C, Singapore cũng đang nắm nhiều lợi thế để đứng nhất bảng C. Và ở bảng A, Philippines cũng sẽ chơi trận sống còn với Tajikistan.

Theo Siam Sport, HLV Hudson quyết định "đóng cửa rèn quân" trong 8 ngày tại sân bóng của Trường Đại học Bangkok. Tân HLV Hudson không muốn tổ chức đá giao hữu trước đại chiến Turkmenistan vì cần thêm thời gian để rèn chiến thuật và bày binh bố trận. Mặt khác, từ những phân tích của truyền thông Thái Lan, HLV Hudson không muốn để lộ bất kỳ mảng miếng chiến thuật nào trước khi đụng độ Turkmenistan.

Đó là trận đấu mang tính chất quan trọng, quyết định nhiều thứ cho chiến lược của bóng đá Thái Lan trong năm 2027. Liên đoàn Bóng đá nước này (FAT) đã bất ngờ sa thải HLV Ishii, tìm đến Hudson với tham vọng giúp "Voi chiến" được nâng tầm ở đấu trường châu Á, sau đó tiến đến World Cup 2030.

Nếu Thái Lan không góp mặt tại VCK Asian Cup 2027, sẽ có sự đứt gãy trong chiến lược lâu dài của HLV Hudson khi quyết định tiếp quản ghế nóng Thái Lan.

Chủ tịch FAT, Madam Pang, tổ chức cuộc gặp riêng để động viên tinh thần HLV Hudson và toàn đội Thái Lan. Vào đúng dịp sinh nhật của HLV Hudson, Madam Pang tặng cho thuyền trưởng Thái Lan 300 baht, đi kèm lời hứa sẽ trao thưởng to gấp nhiều lần cho chiến lược gia này nếu Thái Lan giành vé đến VCK Asian Cup 2027.

HLV Hudson đã triệu tập đầy đủ anh tài cho đội hình Thái Lan đợt này. Nicholas Mickelson, Jude Soon-Bell và Supachok Sarachat, những tuyển thủ Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài đều hội quân. Bộ ba lão tướng của "Voi chiến" là Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen và Chanathip Songkrasin, cũng đã sẵn sàng viết lại giấc mơ ở đội tuyển sau khi được HLV Hudson mở cửa trở lại.

Theo Hương Ly

23/03/2026 06:08 AM (GMT+7)
