HLV Kim Sang Sik yêu cầu VAR trong buổi tập của ĐT Việt Nam

Chiều ngày 23/3, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tới sân động viên ĐT Việt Nam trước hai trận đấu dịp FIFA Days.

Toàn đội chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Bangladesh và ĐT Malaysia.

Xuân Son vẫn tập riêng cùng bác sĩ Trần Huy Thọ.

Dù tập riêng nhưng sức khoẻ của Xuân Son được đánh giá có thể ra sân trong hai trận đấu sắp tới.

Hoàng Hên cho thấy sự hoà nhập rất nhanh cùng các đồng đội mới ở ĐT Việt Nam.

Sau khi nhập tịch, Hoàng Hên đang có phong độ ấn tượng trong màu áo Hà Nội FC khi ghi được 6 bàn thắng tại V-League mùa này.

Tuyến giữa ĐT Việt Nam với những tiền vệ tấn công đẳng cấp nhưng Hoàng Hên và Hoàng Đức được đánh giá rất cao.

Khuất Văn Khang nhận xét sự xuất hiện của Hoàng Hên và Xuân Son mang đến luồng gió mới cho ĐT Việt Nam trong đợt tập trung lần này.

HLV Kim Sang Sik cũng tham gia bài tập đá bóng ma cùng các học trò.

Tinh thần của ĐT Việt Nam đang rất thoải mái khi đã có vé dự Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang Sik trêu đùa học trò bằng cách ra tín hiệu VAR sau một tình huống các học trò tranh cãi.

ĐT Việt Nam sẽ còn hai buổi tập trước khi bước vào trận giao hữu với ĐT Bangladesh vào ngày 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội).