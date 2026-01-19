Công bố trọng tài bán kết U23 Việt Nam - Trung Quốc: “Vua thẻ phạt” tái ngộ thầy trò Kim Sang Sik

🟨🟥 Trọng tài chính: Nghiêm khắc, nhiều thẻ, rất “quen mặt”

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức công bố tổ trọng tài điều khiển trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1. Đáng chú ý, người cầm còi chính là gương mặt không hề xa lạ với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trọng tài Alexander George King được phân công điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.

Theo phân công của AFC, trọng tài Alexander George King (Australia) sẽ bắt chính trận bán kết. Vị “vua áo đen” này bắt đầu sự nghiệp từ năm 2017, được FIFA công nhận từ năm 2020 và hiện là một trong những trọng tài hàng đầu của Australia, thường xuyên điều hành các trận đấu tại A-League, AFC Champions League, Asian Cup và vòng loại World Cup khu vực châu Á.

Thống kê từ trang Sofascore cho thấy, trọng tài Alexander King đã cầm còi 197 trận đấu, rút ra 742 thẻ vàng, 46 thẻ đỏ và cho hưởng 63 quả phạt đền, những con số thuộc nhóm cao nhất của các trọng tài châu Á.

Phong cách điều hành của trọng tài người Úc được đánh giá là dứt khoát, cứng rắn, đề cao kỷ luật chiến thuật và rất hạn chế tranh cãi. Đây cũng là lý do AFC thường chỉ định ông King bắt chính ở những trận cầu có tính chất căng thẳng.

🇻🇳 Từng bắt trận U23 Việt Nam thắng Saudi Arabia

Với U23 Việt Nam, ông Alexander George King không phải cái tên xa lạ. Ở vòng bảng U23 châu Á 2026, chính trọng tài này đã bắt chính trận đấu thầy trò HLV Kim Sang Sik đánh bại U23 Ả Rập Xê Út 1-0 để giành vé đi tiếp.

Tổ trọng tài điều khiển trận bán kết của U23 Việt Nam.

Đó là trận đấu U23 Việt Nam chơi kỷ luật, chặt chẽ và tận dụng tốt cơ hội – điều được xem là “điểm cộng” khi tái ngộ vị trọng tài người Úc ở bán kết. Hai trợ lý trọng tài của trận đấu đều là đồng hương với ông King, gồm James Andrew Lindsay và Kearney John Robinson. Trọng tài bàn là Qasim Matar Ali Al-Hatmi (Oman).

🎥 Trọng tài VAR quen thuộc với U23 Việt Nam

Ở phòng VAR, AFC giao trọng trách cho Muhammad Taqi, vị trọng tài FIFA kỳ cựu của Singapore, người từng làm nhiệm vụ tại World Cup, Olympic, Asian Cup và nhiều giải đấu lớn của AFC. Ông Muhammad Taqi được đánh giá cao ở khả năng phân tích nhanh, can thiệp chính xác, đặc biệt trong các tình huống liên quan đến bàn thắng, phạt đền và thẻ đỏ, những yếu tố có thể trực tiếp làm thay đổi cục diện trận đấu.

Đáng chú ý, đây là trận thứ hai liên tiếp ông Muhammad Taqi làm VAR ở trận đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam, sau trận tứ kết gặp U23 UAE. Hỗ trợ cho ông là trợ lý VAR Sivakorn Pu-Udom (Thái Lan). Còn nhớ, chính ông Muhammad Taqi là người điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar tại bán kết U23 châu Á 2018.

Với tổ trọng tài giàu kinh nghiệm, có xu hướng xử lý nghiêm khắc, trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc được dự báo sẽ diễn ra căng thẳng, quyết liệt. Trong bối cảnh đó, bản lĩnh, sự tỉnh táo và khả năng kiểm soát cảm xúc sẽ là yếu tố then chốt với thầy trò HLV Kim Sang Sik.