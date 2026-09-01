ĐT Việt Nam đăng quang AFF Cup: Thầy Kim đã đủ chất liệu, chinh phục châu Á được không?

Bước ngoặt mang tên Kim Sang Sik

Tháng 5/2024, HLV Kim Sang Sik được VFF lựa chọn thay thế Philippe Troussier, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam vừa trải qua giai đoạn đầy biến động. Khi ấy, không nhiều người có thể hình dung chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tạo ra một hành trình thành công nhanh đến vậy.

HLV Kim Sang Sik gặt hái thành công cùng bóng đá Việt Nam

Chỉ sau chưa đầy hai năm, Kim Sang Sik đã biến những hoài nghi ban đầu thành một bảng thành tích đáng nể. Ông cùng các đội tuyển Việt Nam lần lượt vô địch AFF Cup 2024, AFF U23 2025, huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 2025 và mới nhất là AFF Cup 2026.

Đáng chú ý, hai trong số đó là những chức vô địch AFF Cup liên tiếp của đội tuyển quốc gia. Nếu danh hiệu năm 2024 đánh dấu sự trở lại của Việt Nam trên đỉnh Đông Nam Á, chức vô địch năm 2026 cho thấy thành công ấy không đơn thuần là khoảnh khắc nhất thời.

Kim Sang Sik đã tạo dựng được một tập thể có khả năng chiến thắng, đồng thời từng bước hình thành tâm thế của một đội bóng biết cách vượt qua áp lực ở những trận đấu lớn.

Bốn danh hiệu là vốn quý để hướng tới châu Á

Điều đáng giá nhất trong hành trình của HLV Kim Sang Sik cùng bóng đá Việt Nam không chỉ nằm ở số lượng danh hiệu. Bốn chức vô địch đến ở những cấp độ và hoàn cảnh khác nhau, qua đó cung cấp cho nhà cầm quân người Hàn Quốc một lượng "chất liệu" đáng kể để tiếp tục xây dựng bóng đá Việt Nam.

Danh hiệu AFF Cup 2026 là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh của ĐT Việt Nam

Ở đội tuyển quốc gia, thầy Kim đã trải nghiệm sức ép của những trận chung kết, khả năng đối phó với Thái Lan và bài toán duy trì sự ổn định qua nhiều giải đấu. Với U23 và SEA Games, ông lại có thêm cơ hội quan sát, thử nghiệm và phát triển những gương mặt trẻ.

Đó chính là nền tảng quan trọng nếu bóng đá Việt Nam muốn bước ra khỏi phạm vi Đông Nam Á.

Tuy nhiên, châu Á là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khoảng cách về tốc độ, thể chất, chiến thuật và chất lượng cầu thủ giữa Việt Nam với những nền bóng đá hàng đầu châu lục vẫn còn đáng kể. Những chiến thắng trước các đối thủ ASEAN chưa thể là thước đo đầy đủ cho năng lực cạnh tranh tại Asian Cup hay vòng loại World Cup.

Vì thế, bốn danh hiệu của Kim Sang Sik có thể xem là vốn khởi đầu, chứ chưa phải lời bảo đảm cho thành công ở cấp độ châu lục.

Thầy Kim có thể viết tiếp câu chuyện?

Hình ảnh HLV Kim Sang Sik đổ gục xuống sân sau trận chung kết ASEAN Championship 2026 phần nào cho thấy sức ép mà ông đã trải qua. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận bản thân gần như cạn kiệt năng lượng sau khi giải tỏa toàn bộ áp lực.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể mơ về Asian Cup, diễn ra vào tháng 1 năm sau

Nhưng phía trước ông sẽ là một thử thách lớn hơn nhiều: biến sự thống trị ở Đông Nam Á thành năng lực cạnh tranh tại châu Á.

HLV Kim Sang Sik không giấu tham vọng khi tin rằng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành công hơn. Quan trọng hơn, ông đã có trong tay một thế hệ cầu thủ được tôi luyện qua những trận đấu quyết định, cùng kinh nghiệm xây dựng đội bóng ở nhiều cấp độ.

Bốn danh hiệu trong chưa đầy hai năm rõ ràng là thành tích vượt xa kỳ vọng ban đầu. Nhưng cũng chính thành công ấy khiến tiêu chuẩn dành cho Kim Sang Sik giờ đây cao hơn.

Đông Nam Á đã trở thành sân khấu quen thuộc của thầy Kim. Câu hỏi tiếp theo không còn là Việt Nam có thể vô địch ASEAN hay không, mà là đội tuyển có thể tiến xa đến đâu khi bước ra châu Á. Nếu tiếp tục phát huy được những gì đã xây dựng, Kim Sang Sik hoàn toàn có cơ sở để thử sức với một cuộc chinh phục mới khó khăn hơn, nhưng cũng có ý nghĩa lớn hơn nhiều.

Asian Cup 2027 - diễn ra từ 7/1 - 5/2/2027 sẽ là lời giải cho câu hỏi về tham vọng của bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục.