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Chuyển nhượng mùa hè khép lại: Man City lập kỷ lục Ngoại hạng Anh với Enzo Fernandez

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Chelsea Manchester City

Phiên chợ hè 2026 đã trải qua những thời khắc cuối cùng thực sự sôi động. Một số thương vụ lớn đã diễn ra trong sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu.

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Diễn biến
Como chiêu mộ Moise Kean

CLB Como chính thức thông báo chiêu mộ tiền đạo người Italia Moise Kean từ Fiorentina theo dạng cho mượn. Thỏa thuận ban đầu bao gồm điều khoản bắt buộc mua đứt, đồng nghĩa Como sẽ phải hoàn tất thương vụ chuyển nhượng vĩnh viễn vào thời điểm các điều kiện trong hợp đồng được đáp ứng.

Chuyển nhượng mùa hè khép lại: Man City lập kỷ lục Ngoại hạng Anh với Enzo Fernandez - 1

Woltemade hoàn tất thương vụ gia nhập Juventus theo dạng cho mượn

Nick Woltemade đã hoàn tất việc chuyển tới Juventus theo dạng cho mượn trong một mùa giải.

Đội bóng Italia sẽ trả cho Newcastle khoản phí mượn 3,5 triệu bảng đối với tiền đạo từng được CLB này chiêu mộ với mức phí kỷ lục CLB trị giá 69 triệu bảng.

Chuyển nhượng mùa hè khép lại: Man City lập kỷ lục Ngoại hạng Anh với Enzo Fernandez - 2

Tiền đạo Beto rời Everton

Tiền đạo Beto đã chính thức chia tay Everton để chuyển sang khoác áo Fiorentina tại Serie A. Thương vụ này nhiều khả năng mở đường để tiền đạo đội tuyển Mỹ Folarin Balogun gia nhập Everton trong thời gian tới.

Chuyển nhượng mùa hè khép lại: Man City lập kỷ lục Ngoại hạng Anh với Enzo Fernandez - 3

Harvey Elliott gia nhập Valencia theo dạng cho mượn

Tiền đạo Harvey Elliott của Liverpool đã chính thức gia nhập Valencia theo dạng cho mượn.

Cầu thủ 23 tuổi tiếp tục rời Anfield theo một bản hợp đồng tạm thời, sau khi trải qua mùa giải trước trong màu áo Aston Villa, nơi anh có 9 lần ra sân.

Man City chốt phí 125 triệu bảng cho Enzo Fernandez

Manchester City đã đạt thỏa thuận với Chelsea về thương vụ chiêu mộ Enzo Fernandez với mức phí 125 triệu bảng.

Con số này cân bằng kỷ lục chuyển nhượng tại Anh, được thiết lập vào mùa hè năm ngoái khi Liverpool chiêu mộ Alexander Isak từ Newcastle.

Fernandez được cho là đã bày tỏ rõ mong muốn chuyển đến Man City, nơi anh sẽ tái ngộ người thầy cũ tại Chelsea là Enzo Maresca.

Tiền vệ người Argentina hiện sẽ tiến hành kiểm tra y tế và hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chính thức gia nhập đội chủ sân Etihad.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/09/2026 00:46 AM (GMT+7)
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