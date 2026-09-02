Chuyển nhượng mùa hè khép lại: Man City lập kỷ lục Ngoại hạng Anh với Enzo Fernandez

Man City chốt phí 125 triệu bảng cho Enzo Fernandez

Manchester City đã đạt thỏa thuận với Chelsea về thương vụ chiêu mộ Enzo Fernandez với mức phí 125 triệu bảng.

Con số này cân bằng kỷ lục chuyển nhượng tại Anh, được thiết lập vào mùa hè năm ngoái khi Liverpool chiêu mộ Alexander Isak từ Newcastle.

Fernandez được cho là đã bày tỏ rõ mong muốn chuyển đến Man City, nơi anh sẽ tái ngộ người thầy cũ tại Chelsea là Enzo Maresca.

Tiền vệ người Argentina hiện sẽ tiến hành kiểm tra y tế và hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chính thức gia nhập đội chủ sân Etihad.