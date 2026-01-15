Bảng xếp hạng AFF Cup 2026 mới nhất, bảng xếp hạng đội tuyển Việt Nam
Bảng xếp hạng AFF Cup 2026 (24/7-26/8) phản ánh toàn bộ cục diện hai bảng đấu A và B sau từng lượt trận. Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vương, Thái Lan nuôi mộng phục hận, trong khi Indonesia, Malaysia, Philippines luôn sẵn sàng tạo địa chấn tại giải đấu kỷ niệm 30 năm lịch sử.
Bảng xếp hạng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026
|
Bảng A
|
TT
|
Đội bóng
|
ST
|
T
|
H
|
B
|
BT
|
BB
|
HS
|
Đ
|
1
|Việt Nam
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
2
|Indonesia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
3
|Singapore
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
4
|Campuchia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
5
|Đội thắng play-off
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Bảng B
|
TT
|
Đội bóng
|
ST
|
T
|
H
|
B
|
BT
|
BB
|
HS
|
Đ
|
1
|Thái Lan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
2
|Malaysia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
3
|Philippines
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
4
|Myanmar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
5
|Lào
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
* 4 đội bóng nhất, nhì 2 bảng sẽ giành vé vào bán kết.
