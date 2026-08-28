Báo Thái Lan đau đớn vì thất bại ở AFF Cup, lo không thể “trả món nợ” ĐT Việt Nam

Nhưng theo góc nhìn của nhà báo Bee Bangpakong trên tờ Thairath, điều đáng lo nhất là Thái Lan có thể một lần nữa không tập hợp được lực lượng mạnh nhất. Khi ấy, nhiệm vụ “rửa hận” trước ĐT Việt Nam gần như trở thành bất khả thi.

Thái Lan đau đớn chứng kiến ĐT Việt Nam nâng cao danh hiệu AFF Cup 2026

AFF Cup 2026 - bài học lớn cho bóng đá Thái Lan

Thất bại ở chung kết AFF Cup 2026 buộc bóng đá Thái Lan phải nhìn lại chính mình. Trong khi Thái Lan vẫn trung thành với cách làm truyền thống, bóng đá Việt Nam đã có bước chuyển mạnh mẽ và gặt hái thành công liên tiếp ở nhiều cấp độ. Và thành quả đã xuất hiện ngay tại AFF Cup 2026, khi Việt Nam đánh bại Thái Lan sau 2 lượt trận chung kết để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Ở phía bên kia, Thái Lan cũng đã có những tín hiệu tích cực khi quyết định sử dụng một đội hình được xem như “đội tuyển B” tại giải đấu vừa qua. HLV Anthony Hudson phải chịu sức ép không nhỏ nhưng vẫn đưa đội bóng tiến tới trận chung kết.

Dù lối chơi chưa thực sự thuyết phục người hâm mộ, kết quả nhìn chung vẫn có thể xem là đạt mục tiêu. Đáng chú ý hơn, nhiều cầu thủ trẻ đã được trao cơ hội, qua đó tích lũy kinh nghiệm và có thể trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó không thể xóa đi thực tế rằng ĐT Thái Lan đã thua ĐT Việt Nam ở trận đấu quan trọng nhất.

Thái Lan muốn có lực lượng tối ưu để dự FIFA ASEAN Cup

Cơ hội “rửa hận” đến quá nhanh

Thất bại ấy có thể được sửa chữa nếu Thái Lan đánh bại ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup, giải đấu diễn ra tại Indonesia chưa đầy một tháng sau AFF Cup 2026. Đây được xem là cơ hội không thể tốt hơn để bóng đá Thái Lan tìm kiếm màn phục thù.

Khác với AFF Cup, FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian FIFA Days. Về lý thuyết, điều này đồng nghĩa các CLB phải trả cầu thủ về phục vụ đội tuyển quốc gia. Thái Lan vì thế có quyền hy vọng sẽ tập hợp được lực lượng mạnh nhất, qua đó kiểm chứng sức mạnh thực sự khi đối đầu với đội bóng của HLV Kim Sang Sik.

Dù vậy, nhà báo Bee Bangpakong vẫn bày tỏ mối lo ngại về vấn đề lực lượng trong bài viết trên tờ Thairath có tiêu đề: “FIFA ASEAN Cup: Thái Lan có thực sự trả thù được Việt Nam!?”.

Câu hỏi được đặt ra là: nếu có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất, Thái Lan có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam hay không? Dù thế nào, đây chính là màn so tài mà người hâm mộ Thái Lan chờ đợi.

Theo quan điểm của nhà báo Bee Bangpakong, trong thực tế bóng đá Thái Lan hiện nay, quy định của FIFA không phải lúc nào cũng đảm bảo đội tuyển có được lực lượng tốt nhất. Khi danh sách triệu tập được công bố, những CLB lớn vẫn có thể đưa ra hàng loạt lý do để giữ cầu thủ. Và đây chính là vấn đề khiến nhiệm vụ “rửa hận” trước ĐT Việt Nam trở nên khó khăn.

Tờ báo Thái Lan lo ngại "Voi chiến" sẽ ôm thêm hận trước ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup

Không có đội hình mạnh nhất, khó nói chuyện phục thù

Nỗi lo lớn nhất của Bee Bangpakong không nằm ở năng lực chuyên môn của các cầu thủ Thái Lan, mà nằm ở khả năng đội tuyển có thể thực sự sở hữu đội hình mạnh nhất hay không.

Trên giấy tờ, FIFA Days mang đến điều kiện thuận lợi chưa từng có. Các CLB phải nhả người và cầu thủ có trách nhiệm lên tuyển. Nhưng bóng đá Thái Lan từng nhiều lần chứng kiến những trường hợp cầu thủ không thể tập trung vì những lý do khác nhau, đặc biệt khi họ thuộc các CLB lớn.

Đó là thực tế khiến khoảng cách giữa “đội tuyển mạnh nhất trên lý thuyết” và “đội tuyển thực sự ra sân” có thể rất lớn.

Nếu Thái Lan tiếp tục không có được lực lượng tối ưu, việc đánh bại ĐT Việt Nam sẽ trở thành một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Theo cây viết của tờ Thairath: “ĐT Việt Nam giờ đây không còn là đội bóng mà Thái Lan có thể áp đảo như trước. Chất lượng nhân sự của đội bóng dưới quyền HLV Kim Sang-sik trở nên cực kỳ đáng gờm”.

Vì thế, FIFA ASEAN Cup có thể là cơ hội để Thái Lan phục thù, nhưng cũng có thể trở thành một lời nhắc nhở cay đắng rằng bóng đá Thái Lan vẫn còn những vấn đề chưa thể giải quyết.

Muốn trả món nợ đã vay trước ĐT Việt Nam, trước hết Thái Lan phải có đội hình mạnh nhất. Nhưng nếu ngay cả điều kiện tiên quyết ấy cũng không thể đáp ứng, tham vọng “rửa hận” ở FIFA ASEAN Cup có lẽ chỉ tồn tại trên giấy.