"Thần lực vương" khỏe vô địch: U40 nhấc bổng võ sĩ, U80 công lực vẫn thâm hậu

Cuối thời Thanh, đầu thời Dân quốc, võ thuật Trung Hoa xuất hiện nhiều nhân vật nổi tiếng với võ công và thể lực phi thường. Bên cạnh Hoắc Nguyên Giáp, Vương Tử Bình là cái tên đặc biệt khi được biết đến với biệt danh “Thần lực thiên cân vương”.

Xuất thân từ Thương Châu, Hà Bắc, ông dành gần như cả cuộc đời gắn bó với võ thuật, từ những màn biểu diễn sức mạnh thời trai trẻ đến hình ảnh một đại sư vẫn giữ được phong thái đáng nể khi đã ở tuổi xưa nay hiếm.

Vương Tử Bình được mệnh danh “Thần lực thiên cân vương”. Ảnh AI minh họa

Từ cậu bé mê luyện công đến “Thần lực thiên cân vương”

Vương Tử Bình sinh năm 1881 trong một gia đình có truyền thống võ thuật tại Thương Châu, vùng đất nổi tiếng với nhiều môn phái võ cổ truyền.

Ngay từ nhỏ, ông đã dành nhiều thời gian rèn luyện thể lực và võ công. Những câu chuyện được lưu truyền về thời niên thiếu kể rằng Vương Tử Bình từng tập gánh đá, luyện ngạnh công, thiết sa chưởng và thậm chí dùng tay nhổ những gốc cây nhỏ.

Một giai thoại khác kể về lần ông dùng sức ghìm trục một cối xay nước đang vận hành mạnh tại Tế Nam. Dù câu chuyện mang màu sắc truyền kỳ, nó góp phần tạo nên hình tượng Vương Tử Bình như một võ sư sở hữu sức mạnh khác thường.

Theo thời gian, danh tiếng của ông lan rộng trong giới võ thuật Trung Quốc và biệt danh “Thần lực vương” cũng xuất hiện từ đó.

U40 đối đầu lực sĩ Nga

Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về Vương Tử Bình diễn ra năm 1918, khi ông 37 tuổi.

Tại Bắc Kinh, một lực sĩ người Nga được biết đến với tên Khang Nhĩ xuất hiện trong một màn biểu diễn sức mạnh và được cho là có những lời xem thường võ thuật Trung Hoa.

Vương Tử Bình khi ấy đã bước lên đối đầu. Theo những ghi chép được truyền lại, lực sĩ Nga có thể hình vượt trội và dựa nhiều vào sức mạnh cơ bắp. Trong khi đó, Vương Tử Bình tận dụng sự linh hoạt của các kỹ thuật võ truyền thống để tránh đòn rồi áp sát đối thủ.

Khoảnh khắc quyết định đến khi ông tìm được điểm mất thăng bằng của đối phương. Vương Tử Bình được mô tả đã dùng kỹ thuật quật để nhấc bổng lực sĩ Nga rồi đưa đối thủ xuống sàn.

Màn đối đầu này trở thành một trong những câu chuyện góp phần đưa tên tuổi Vương Tử Bình lên hàng những võ sư nổi tiếng nhất Trung Quốc thời bấy giờ.

Tuy nhiên, các chi tiết về lực sĩ Nga, diễn biến cụ thể của màn so tài và mức độ “nhấc bổng” đối thủ cần được nhìn nhận trong bối cảnh tư liệu lịch sử còn hạn chế và nhiều giai thoại võ thuật đã được truyền miệng qua nhiều thế hệ.

U80 vẫn giữ phong thái đại sư

Nếu Hoắc Nguyên Giáp qua đời khi mới 42 tuổi, Vương Tử Bình có một cuộc đời dài hơn nhiều và tiếp tục hoạt động võ thuật cho đến những năm cuối đời.

Năm 1960, khi đã 79 tuổi, ông tham gia chuyến thăm Myanmar cùng phái đoàn Trung Quốc do Thủ tướng Chu Ân Lai dẫn đầu.

Tại đây, Vương Tử Bình biểu diễn võ thuật trước các quan khách quốc tế. Dù đã bước sang tuổi 79, ông vẫn thực hiện những bài biểu diễn như Thái Cực Kiếm và Thanh Long Đao với phong thái nhanh nhẹn, chắc chắn.

Đây cũng là giai đoạn hình ảnh Vương Tử Bình không còn gắn chủ yếu với những màn phô diễn sức mạnh. Thay vào đó là dáng vẻ điềm đạm của một võ sư lão luyện, nơi sự mềm mại và chính xác được đặt lên trên sức mạnh thuần túy.

Vương Tử Bình U80 vẫn khỏe vô song

92 năm và một di sản lớn

Vương Tử Bình qua đời năm 1973, hưởng thọ 92 tuổi. Trong cuộc đời mình, ông không chỉ theo đuổi võ thuật mà còn nghiên cứu y học cổ truyền và trị liệu chấn thương. Ông từng đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc, góp phần quảng bá và truyền dạy võ thuật truyền thống.

Từ những giai thoại về sức mạnh khi còn trẻ đến hình ảnh một đại sư vẫn luyện võ ở tuổi 79, cuộc đời Vương Tử Bình cho thấy một khía cạnh khác của võ thuật Trung Hoa.

Sức mạnh có thể tạo nên danh tiếng, nhưng thứ giúp một võ sư tồn tại qua nhiều thế hệ lại nằm ở khả năng biến võ thuật thành một con đường rèn luyện lâu dài cả thể chất lẫn tinh thần.