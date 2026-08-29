Lê Giang Patrik xỏ găng ra sân cùng Công an TPHCM, sẵn sàng chinh phục Siêu cúp Quốc gia

Trong buổi tập, Lê Giang nhanh chóng bắt nhịp với các đồng đội. Thủ môn giàu kinh nghiệm liên tục trao đổi với hàng phòng ngự, nhắc nhở vị trí và giữ sự tập trung trong những bài tập chiến thuật (Ảnh: M.D).

Thủ môn 34 tuổi tràn đầy sức lực dù vừa trải qua 720 phút cày ải liên tục ở ASEAN CUP 2026.

Nhật Minh cũng có buổi tập để tiếp tục bắt nhịp với các đồng đội mới. Cầu thủ trẻ cho thấy nguồn năng lượng dồi dào, liên tục di chuyển, tranh chấp và thực hiện những bài phối hợp với đồng đội.

Trung vệ trẻ này không thi đấu nhiều ở ASEAN CUP 2026, nhiều khả năng anh sẽ đá chính trước Công an Hà Nội. Sau trải nghiệm ở cấp độ đội tuyển, Nhật Minh dường như mang theo sự tự tin và bản lĩnh mới khi trở lại môi trường CLB.

Các chân sút ngoại của Công an TPHCM cũng liên tục thực hiện những bài tập dứt điểm.

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Ban huấn luyện chỉ đạo các cầu thủ rèn kỹ những mảng miếng chiến thuật.

Các ngoại binh của Công an TPHCM cũng đã sẵn sàng cho trận chiến.

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