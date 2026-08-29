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Lê Giang Patrik xỏ găng ra sân cùng Công an TPHCM, sẵn sàng chinh phục Siêu cúp Quốc gia

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

TPO - Chỉ 3 ngày sau khi cùng đội tuyển Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch ở ASEAN CUP 2026, thủ thành Lê Giang Patrik trở về với guồng quay cấp câu lạc bộ (CLB). Sáng nay, 29/8, anh đã có mặt trong buổi tập chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO của CLB Công an TPHCM với trạng thái sung sức nhất.

Lê Giang Patrik xỏ găng ra sân cùng Công an TPHCM, sẵn sàng chinh phục Siêu cúp Quốc gia - 1

Trong buổi tập, Lê Giang nhanh chóng bắt nhịp với các đồng đội. Thủ môn giàu kinh nghiệm liên tục trao đổi với hàng phòng ngự, nhắc nhở vị trí và giữ sự tập trung trong những bài tập chiến thuật (Ảnh: M.D).

Lê Giang Patrik xỏ găng ra sân cùng Công an TPHCM, sẵn sàng chinh phục Siêu cúp Quốc gia - 2

Thủ môn 34 tuổi tràn đầy sức lực dù vừa trải qua 720 phút cày ải liên tục ở ASEAN CUP 2026.

Lê Giang Patrik xỏ găng ra sân cùng Công an TPHCM, sẵn sàng chinh phục Siêu cúp Quốc gia - 3

Nhật Minh cũng có buổi tập để tiếp tục bắt nhịp với các đồng đội mới. Cầu thủ trẻ cho thấy nguồn năng lượng dồi dào, liên tục di chuyển, tranh chấp và thực hiện những bài phối hợp với đồng đội.

Lê Giang Patrik xỏ găng ra sân cùng Công an TPHCM, sẵn sàng chinh phục Siêu cúp Quốc gia - 4

Trung vệ trẻ này không thi đấu nhiều ở ASEAN CUP 2026, nhiều khả năng anh sẽ đá chính trước Công an Hà Nội. Sau trải nghiệm ở cấp độ đội tuyển, Nhật Minh dường như mang theo sự tự tin và bản lĩnh mới khi trở lại môi trường CLB.

Lê Giang Patrik xỏ găng ra sân cùng Công an TPHCM, sẵn sàng chinh phục Siêu cúp Quốc gia - 5

Các chân sút ngoại của Công an TPHCM cũng liên tục thực hiện những bài tập dứt điểm.

Lê Giang Patrik xỏ găng ra sân cùng Công an TPHCM, sẵn sàng chinh phục Siêu cúp Quốc gia - 6

Lee Williams và Michael Olaha, hai cầu thủ nhập tịch mới nhất của Công an TPHCM, nhiệt tình trong các pha tranh bóng

Lê Giang Patrik xỏ găng ra sân cùng Công an TPHCM, sẵn sàng chinh phục Siêu cúp Quốc gia - 7

Lee Williams và Olaha sẽ thi đấu dưới dạng nội binh, gia tăng sức mạnh đáng kể cho Công an TPHCM

Lê Giang Patrik xỏ găng ra sân cùng Công an TPHCM, sẵn sàng chinh phục Siêu cúp Quốc gia - 8

Lê Giang Patrik xỏ găng ra sân cùng Công an TPHCM, sẵn sàng chinh phục Siêu cúp Quốc gia - 9

Ban huấn luyện chỉ đạo các cầu thủ rèn kỹ những mảng miếng chiến thuật.

Lê Giang Patrik xỏ găng ra sân cùng Công an TPHCM, sẵn sàng chinh phục Siêu cúp Quốc gia - 10

Các ngoại binh của Công an TPHCM cũng đã sẵn sàng cho trận chiến.

Lê Giang Patrik xỏ găng ra sân cùng Công an TPHCM, sẵn sàng chinh phục Siêu cúp Quốc gia - 11

Tiến Linh cũng đủ thể lực trước trận.

Lê Giang Patrik xỏ găng ra sân cùng Công an TPHCM, sẵn sàng chinh phục Siêu cúp Quốc gia - 12

Tân HLV Arthur Diles của Công an TPHCM chỉ đạo các học trò. Ông sẽ đối mặt với đội bóng mạnh Công an Hà Nội ngay trong trận chính thức ra mắt đội bóng mới

Lê Giang Patrik xỏ găng ra sân cùng Công an TPHCM, sẵn sàng chinh phục Siêu cúp Quốc gia - 13

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Theo Vĩnh Xuân ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2026 12:25 PM (GMT+7)
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