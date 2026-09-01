Video bóng đá Aston Villa - Arsenal: Phối hợp sắc lẹm (Ngoại hạng Anh)

Arsenal có pha phối hợp tuyệt hay bên cánh trái để mở tỷ số. Gabriel chuyền bóng nhanh vào chân Eze, trong khi Calafiori âm thầm xâm nhập vòng cấm. Eze chọc khe cho Calafiori, người đã nỗ lực hết sức để thực hiện đường căng ngang cho Saka. Tuyển thủ Anh trượt vào dứt điểm đưa bóng tung lưới Aston Villa.

Saka ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp Arsenal đánh bại Aston Villa

Aston Villa suýt mở tỷ số trong hiệp 1 khi cú sút của Emiliano Buendia đưa bóng dội xà ngang, dù bàn thắng nhiều khả năng sẽ không được công nhận nếu bóng đi vào lưới do trước đó có tình huống phạm lỗi.

Không lâu trước khi Arsenal ghi bàn, “Pháo thủ” tưởng chừng được hưởng penalty sau pha phạm lỗi của Ian Maatsen với Saka. Tuy nhiên, sau khi VAR vào cuộc, trọng tài xác định tình huống xảy ra bên ngoài vòng cấm, qua đó hủy quyết định thổi penalty và cho Arsenal hưởng quả đá phạt trực tiếp.

Kai Havertz buộc thủ môn mới ra mắt của Aston Villa, Zion Suzuki, phải trổ tài cản phá khi Arsenal nỗ lực bảo toàn chiến thắng.

HLV Mikel Arteta tung hậu vệ tuyển Anh Ezri Konsa vào sân trong hiệp 2 để có màn ra mắt trước CLB cũ. Anh nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ Aston Villa, chỉ 10 ngày sau khi rời đội bóng chủ sân Villa Park.

Chiến thắng giúp Arsenal có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, trong khi Aston Villa nhận thất bại thứ hai liên tiếp và đã nhận 5 bàn thua sau hai trận mở màn.

Điểm trừ duy nhất của Arsenal là chấn thương của Cristhian Mosquera trong hiệp 2. Declan Rice cũng phải rời sân khi trận đấu bước vào những phút cuối, nhưng chưa thể xác định ngay liệu vấn đề này có nghiêm trọng hay không.

Tỷ số chung cuộc: Aston Villa 0-1 Arsenal (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Arsenal: Saka (59', Calafiori)

Đội hình xuất phát

Aston Villa: Suzuki, Matty Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen, Kamara, Hemmings, McGinn, Buendia, Barkley, Jackson

Arsenal: Raya, Ben White, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis Skelly, Odegaard, Saka, Tzolis, Havertz

Thống kê trận đấu

Aston Villa Arsenal Sút khung thành 7 (0) 7 (2) Thời gian kiểm soát bóng 39% 61% Phạm lỗi 17 6 Thẻ vàng 3 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 8 Phạt góc 2 4 Cứu thua 1 0

Chấm điểm cầu thủ