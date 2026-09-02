Kết quả tennis Zverev - Sonego: 3 set khó nhọc (US Open)
(Vòng 1 US Open 2026) Zverev đã đối đầu với không ít khó khăn khi chạm trán Sonego.
Ngày thi đấu mở màn của Zverev ở US Open 2026 tưởng chừng suôn sẻ, khi anh thắng 6-4 ở set 1 trước Sonego. Set đấu này chứng kiến tay vợt người Đức có được 1 break point và không để đối phương bẻ game cầm giao bóng.
Nhưng sang set 2, mọi thứ lại đảo chiều. Sonego chơi quật cường khi làm được điều giống với những gì Zverev làm được trong set 1, qua đó thắng 6-3.
Zverev trải qua trận đấu không hề dễ dàng
Ở set 3, 2 tay vợt thi đấu còn giằng co hơn. Đôi bên lôi nhau đến loạt tie-break cân não. Ở loạt đấu này, Zverev thi đấu đáng thất vọng khi thua 7-9 trước Sonego.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/09/2026 10:50 AM (GMT+7)