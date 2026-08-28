Bangladesh chuẩn bị chốt lịch giao hữu với Brazil, FIFA ASEAN Cup 2026 lại sắp có đội bỏ giải

Theo lịch trình thi đấu trong dịp FIFA Days sắp tới, đội tuyển Brazil sẽ chạm trán Australia trong 2 trận giao hữu vào ngày 25 và 29/9. Sau đó họ bay sang Kolkata (Ấn Độ) để so tài với đội chủ nhà tại sân Salt Lake vào ngày 3/10. Selecao đã chốt lịch 3 trận đấu, khá dày đặc trong dịp FIFA Days. Nhưng họ vẫn muốn đá thêm một trận để “full lịch”.

Vì quy định của FIFA cho phép một đội tuyển được thi đấu tối đa 4 trận trong đợt hội quân cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới. Các đội tuyển châu Âu như Hà Lan, Đức, Anh… đều đá đủ 4 trận ở thời gian này.

Kế hoạch tổ chức trận giao hữu thứ 4 đang được CBF nghiêm túc lên kế hoạch và “quân xanh” họ nhắm tới là Bangladesh. Truyền thông Nam Á khẳng định phái đoàn CBF đã có chuyến thị sát đặc biệt tại Dhaka nhằm đánh giá cơ sở vật chất phục vụ cho một trận đấu giao hữu vào ngày 5 hoặc 6/10. Phương án dự phòng là, Brazil sẽ tổ chức một đợt tập huấn ngắn ngày tại đây.

Phía Bangladesh cũng rất háo hức trước sự quan tâm từ phía Brazil. Chủ tịch LĐBĐ quốc gia này, Tabith Awal chia sẻ trên tờ The Daily Star: "Câu trả lời là có (lên lịch đá giao hữu với Brazil). Chúng tôi đã thảo luận về mọi phương án. Phái đoàn CBF đã đến thăm Dhaka và dành phần lớn thời gian để khảo sát cơ sở vật chất tại sân vận động Quốc gia, một số khách sạn và sân Bashundhara Kings Arena.

Bangladesh đang lên lịch đá giao hữu với Brazil

Phái đoàn nhận định mặt sân và các khu vực lân cận ở cả sân vận động Quốc gia lẫn Bashundhara Kings Arena đều đạt tiêu chuẩn chấp nhận được đối với đội tuyển quốc gia Brazil, dù vẫn cần cải thiện một số cơ sở hạ tầng phụ trợ, bao gồm phòng thay đồ, khu vực dành cho ban huấn luyện và an ninh tại các cổng ra vào.

Đây đều là những vấn đề có thể giải quyết được với nỗ lực tối thiểu và trong thời gian ngắn. Phái đoàn đã rời Dhaka và dự kiến sẽ chính thức nộp báo cáo kết quả khảo sát cùng các khuyến nghị lên CBF trong tuần này. Chúng tôi sẽ sớm tổ chức một cuộc họp chính thức với Brazil để tìm hiểu khả năng mời đội tuyển quốc gia Brazil sang đây đá giao hữu, cũng như triển vọng mời đội tuyển này sử dụng Bangladesh làm địa điểm trung lập trong tương lai gần”.

Động thái này từ phía Bangladesh lại khiến FIFA thấp thỏm. Vì trước đó, Ấn Độ rồi Trung Quốc đã bỏ FIFA ASEAN Cup 2026. Chính Bangladesh đã nhận lời thay Ấn Độ dự giải và chốt lịch thi đấu tại bảng A cùng Indonesia, Malaysia, và Singapore (bảng B gồm Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Pakistan).

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 4/10, nơi một đội tuyển phải đá tối thiểu 3 trận vòng bảng kèm một trận phân hạng tiềm năng. Giới chuyên môn đang chờ xem BFF sẽ xoay xở bài toán quỹ thời gian ra sao để hiện thực hóa trận đại chiến với Brazil ngay trong khung lịch FIFA Days này.