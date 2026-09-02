VĐV thể thao Việt Nam ngủ trên du thuyền săn vàng ASIAD 20

Lần đầu tiên 9 đội tuyển thể thao Việt Nam sẽ ngủ trên siêu du thuyền

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 diễn ra từ 19/9 đến 4/10 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản gồm 498 thành viên, trong đó 348 VĐV tham gia thi đấu ở 33 môn và phân môn với tổng cộng 469 nội dung.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, đảm nhận vai trò Trưởng đoàn. Lễ xuất quân dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào ngày 9/9.

Ở kỳ ASIAD 20, thể thao Việt Nam không đầu tư dàn trải mà tập trung sâu vào 9 môn trọng điểm gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây.

Để hiện thực hoá chiến lược đó, các đợt tập huấn nước ngoài chất lượng cao được triển khai liên tục: 18 tuyển thủ điền kinh tập huấn chuyên biệt tại Trung Quốc; tổ súng ngắn rèn luyện 3 tuần tại Hàn Quốc; đội tuyển vật sang Trung Quốc phối hợp cùng chuyên gia nước ngoài; và nhóm kata nữ karate có mặt tại Nhật Bản tập huấn 1 tháng để trau chuốt kỹ thuật ngay trên sân nhà đối thủ.

Siêu du thuyền Costa Serena nơi lưu trú của 9 đội tuyển Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: MT

Nét độc đáo nhất của hậu cần năm nay: 9 đội tuyển gồm bắn cung, MMA, Thể dục dụng cụ, judo, rowing, cầu mây, cử tạ, vật và wushu sẽ được bố trí lưu trú trên siêu du thuyền Costa Serena thay vì Làng VĐV truyền thống. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam áp dụng phương án hậu cần độc đáo này tại một kỳ ASIAD.

3 mũi nhọn vàng với mục tiêu 4-6 HCV ASIAD 20

Tại ASIAD 19 năm 2023, Việt Nam giành 3 HCV và xếp hạng 21 toàn đoàn. Tại ASIAD 20, mục tiêu đặt ra là 4-6 HCV và lọt top 20 chung cuộc.

Áp lực không nhỏ khi phải đối đầu trực diện với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc những cường quốc thể thao châu Á thực sự. Giới chuyên môn xem ASIAD 20 là thước đo chân thực nhất cho năng lực cạnh tranh và hiệu quả đầu tư của thể thao Việt Nam sau các thành công tại SEA Games sân chơi khu vực mà chúng ta vốn quen thống trị.

Ở các môn tập thể: bóng đá nam rơi vào bảng C với thử thách lớn tên Uzbekistan, cùng Philippines và Kuwait. Bóng đá nữ chạm trán ngay chủ nhà Nhật Bản ở bảng E. Đội tuyển Esports thi đấu 4 nội dung với mục tiêu ít nhất một huy chương.

Bắn súng mang sang Nhật 15 xạ thủ. Niềm hy vọng lớn nhất là Phạm Quang Huy người bảo vệ tấm Huy chương Vàng cá nhân 10m súng ngắn hơi nam từ ASIAD 19. Bên cạnh đó, Trịnh Thu Vinh người vừa giành 4 HCV tại SEA Games 33 — được kỳ vọng tạo bứt phá ở nội dung nữ.

Xạ thủ Phạm Quang Huy người phải bảo vệ tấm HCV súng ngắn hơi nam từ ASIAD 19. Ảnh: QA

Điền kinh cử lực lượng đông nhất trong lịch sử với 25 VĐV. Kỳ vọng cao nhất đặt vào tổ tiếp sức 4x400m nữ gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc bộ tứ vừa giành HCV tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026, đủ cơ sở để tranh chấp huy chương tại Nagoya.

Karate đối mặt thách thức lớn khi thiếu võ sĩ chủ lực Hoàng Thị Mỹ Tâm do chấn thương. Đội hình kata nữ gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên gánh trọng trách bảo vệ HCV đồng đội. Ở kumite, chuyên gia người Iran Hassan Shaterzadeh đặt niềm tin vào Nguyễn Thị Diệu Ly, Chu Văn Đức, Khuất Hải Nam để cạnh tranh sòng phẳng trên thảm đấu.

Từ 19/9, gần 500 con người mang màu cờ Việt Nam sẽ bước vào đấu trường khắc nghiệt nhất châu lục. Từ 4-6 HCV nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng với nền thể thao đang cạnh tranh cùng những ông lớn như Trung Quốc hay Nhật Bản, đó là mục tiêu đòi hỏi nỗ lực của cả một bộ máy.