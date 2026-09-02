Sự thật phía sau án cấm Sharapova vì doping: Chủ đích gian lận hay "cái bẫy" của luật lệ?

Buổi họp báo định mệnh ngày 8/3/2016 làm rung chuyển làng quần vợt thế giới. Maria Sharapova, hình tượng về sắc đẹp và thành công với 5 danh hiệu Grand Slam thừa nhận dương tính với meldonium tại Australian Open 2016. Từ đỉnh cao danh vọng, “búp bê Nga” lập tức rơi vào tâm bão, gian lận có chủ ý hay chỉ là nạn nhân của một hệ thống luật lệ đầy cạm bẫy?

Khoảnh khắc Sharapova công bố mình dương tính doping khiến cô đánh mất đi một phần ánh hào quang

Sai lầm bắt nguồn từ… một email

Cựu tay vợt Nga, Sharapova không phủ nhận việc sử dụng meldonium, hoạt chất trong thuốc Mildronate, phổ biến ở Đông Âu. Cô cho biết đã dùng thuốc này suốt 10 năm theo chỉ định bác sĩ để điều trị các vấn đề sức khỏe như thiếu máu và tiền sử tiểu đường gia đình.

Vấn đề nằm ở thời điểm, từ ngày 1/1/2016, World Anti-Doping Agency (WADA) chính thức đưa meldonium vào danh sách cấm. Sharapova, theo chính lời cô thừa nhận, đã bỏ qua 5 email cảnh báo từ hệ thống liên quan.

Cái giá phải trả là cực đắt, Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) treo vợt 2 năm (sau giảm còn 15 tháng), hủy kết quả tại Australian Open, tước điểm và khiến hàng loạt hợp đồng tài trợ lớn nói lời chia tay.

Gian lận hay vô ý?

Vụ việc ngay lập tức chia rẽ dư luận thành hai luồng quan điểm đối lập.

Luận điểm “gian lận có chủ ý”. Những người chỉ trích cho rằng meldonium không đơn thuần là thuốc chữa bệnh. Chất này có khả năng cải thiện lưu thông máu, tăng hiệu quả sử dụng oxy, yếu tố cực kỳ quan trọng trong các trận đấu kéo dài.

Với một ngôi sao kiếm hàng chục triệu USD mỗi năm, sở hữu đội ngũ y tế và pháp lý hùng hậu, việc “bỏ qua email” bị xem là khó chấp nhận. Không ít ý kiến cho rằng đây là sự chủ quan mang tính hệ thống, thậm chí là “lách luật” trước khi chất cấm có hiệu lực.

Luận điểm “cái bẫy hợp pháp”. Ở chiều ngược lại, nhiều chuyên gia bảo vệ Sharapova, cho rằng cô rơi vào một “vùng xám” của luật chống doping.

Meldonium vốn hợp pháp trong suốt một thập kỷ cô sử dụng. Quy định của WADA yêu cầu VĐV tự cập nhật danh sách hơn 1.000 chất cấm mỗi năm, khối lượng thông tin khổng lồ, trong khi các cảnh báo lại mang tính chung chung.

Tòa Trọng tài Thể thao Court of Arbitration for Sport (CAS) sau đó đã giảm án xuống 15 tháng, đồng thời khẳng định Sharapova không gian lận có chủ đích, mà chỉ phạm lỗi “thiếu trách nhiệm đáng kể”.

Bỏ lại phía sau scandal, Sharapova vẫn là nhân vật đặc biệt bậc nhất của quần vợt nữ thế giới

Cái giá của một sai lầm

Dù án phạt được giảm, hậu quả với Sharapova là không thể đảo ngược. Thứ hạng tụt sâu trên bảng xếp hạng WTA và thiệt hại ước tính tới 70 triệu USD tiền tài trợ. Danh tiếng xây dựng suốt hơn một thập kỷ bị hoen ố chỉ sau một thông báo.

Nhưng điều đáng chú ý là cách cô trở lại. Sau 15 tháng vắng bóng, Sharapova tái xuất và nhanh chóng vào tứ kết US Open 2017, chứng minh đẳng cấp không chỉ đến từ “hóa chất”.

Bài học kinh điển của làng thể thao

Sharapova giải nghệ năm 2020, khép lại sự nghiệp đầy vinh quang nhưng cũng không thiếu tranh cãi. Chính cô thừa nhận đây là “góc khuất lớn nhất”, nhưng cũng nhấn mạnh, hệ thống chống doping cần minh bạch và rõ ràng hơn.

Vụ việc đã thúc đẩy World Anti-Doping Agency siết chặt quy định, đặc biệt với cơ chế miễn trừ điều trị (TUE), nhằm tránh những “tai nạn nghề nghiệp” tương tự.

Không có đúng hay sai tuyệt đối

"Búp bê" Sharapova không phải là hình tượng gian dối sử dụng doping kiểu Lance Armstrong, nhưng cũng không hoàn toàn vô can.

Câu chuyện của cô nằm ở ranh giới mong manh giữa trách nhiệm cá nhân và sự phức tạp của luật lệ. Một sai lầm nhỏ, trong một hệ thống lớn, có thể tạo ra hệ quả khổng lồ.

Và có lẽ, đó mới là “sự thật” phía sau án cấm chấn động năm nào, nó chẳng phải câu chuyện của một cá nhân, mà là bài kiểm tra cho cả nền thể thao đỉnh cao.