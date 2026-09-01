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Sau hành trình đáng nhớ cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup, Đỗ Hoàng Hên trở lại hội quân cùng Hà Nội FC để tập luyện, hướng tới những trận đấu tiếp theo tại V-League. Với tiền vệ người Brazil, quãng thời gian được khoác áo đội tuyển quốc gia là hành trình đặc biệt về cảm xúc, sự hòa nhập và khát vọng cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên sau khi trở về từ AFF Cup, Đỗ Hoàng Hên không giấu được niềm hạnh phúc khi nhìn lại hành trình vừa qua.
Hoàng Hên vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu AFF Cup
"Tôi cảm thấy rất tuyệt vời, đặc biệt khi trận chung kết lượt về diễn ra ngay tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi được thi đấu ở AFF Cup và tôi đã có được một bàn thắng trong trận chung kết lượt về. Cảm xúc sung sướng của tôi thực sự không thể diễn đạt bằng lời", Đỗ Hoàng Hên chia sẻ.
“Tôi không cảm thấy mình là người nhập tịch”'
Hành trình của một cầu thủ nhập tịch để trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia chưa bao giờ là câu chuyện đơn giản. Bên cạnh những yêu cầu về chuyên môn, một cầu thủ còn phải trải qua quá trình hòa nhập với văn hóa, môi trường sống và đặc biệt là nhận được sự tin tưởng từ người hâm mộ.
Với Đỗ Hoàng Hên, điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất chính là cách anh được đón nhận kể từ khi đặt chân đến Việt Nam.
“Tôi luôn luôn nói với mọi người rằng, kể từ khi đến Việt Nam, tôi luôn được đối xử rất tuyệt vời. Tôi không cảm thấy mình là người nhập tịch nữa mà như đang ở trong chính ngôi nhà của mình”, cầu thủ người Brazil nói.
Đỗ Hoàng Hên hoàn tất quá trình nhập quốc tịch và chính thức trở thành công dân Việt Nam vào tháng 10/2025
Với Đỗ Hoàng Hên, Việt Nam giờ đây đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình bóng đá và cuộc sống của anh.
“Tôi là một cầu thủ đại diện cho Việt Nam, thi đấu và giành danh hiệu cho đất nước này. Tôi sống và làm việc, cống hiến như một người Việt Nam thực sự”, anh khẳng định.
Trận chung kết không dễ dàng
Nhìn từ bên ngoài, một chức vô địch luôn mang đến cảm giác về sự thuận lợi và những màn trình diễn thuyết phục. Tuy nhiên, với các cầu thủ trực tiếp trải qua giải đấu, con đường đi đến danh hiệu chưa bao giờ bằng phẳng.
Đỗ Hoàng Hên thừa nhận, AFF Cup là giải đấu rất khó khăn. Cường độ tập luyện cao, lịch thi đấu liên tục và yêu cầu chiến thuật khắt khe khiến các cầu thủ phải duy trì trạng thái thể lực và tinh thần tốt nhất.
“Ban huấn luyện đã tổ chức các buổi tập luyện với cường độ cao. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dạn của HLV Kim, ông luôn chuẩn bị chiến thuật cụ thể cho từng trận đấu”, Đỗ Hoàng Hên cho biết.
Theo tiền vệ này, điều quan trọng nhất mà toàn đội hướng tới trong mỗi trận đấu vẫn là chiến thắng. Đội tuyển không thể bước vào sân với tâm lý chủ quan, càng không thể phụ thuộc vào kết quả của những trận đấu trước đó. Với anh, mỗi đối thủ là một thử thách khác nhau và mỗi trận đấu đòi hỏi một phương án riêng.
Đỗ Hoàng Hên đánh giá cao sự chuẩn bị của HLV Kim cùng ban huấn luyện. Việc phân tích đối thủ, xây dựng chiến thuật và điều chỉnh trong từng trận đấu giúp đội tuyển thích ứng tốt hơn với những diễn biến trên sân.
“HLV Kim luôn luôn có sự chuẩn bị tốt. Chúng tôi phân tích, chúng tôi thi đấu và tôi nghĩ những điều này rất có ích cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam”, anh nói.
Đó cũng là một trong những điểm mà Đỗ Hoàng Hên cho rằng, ban huấn luyện đã giúp đội tuyển có thể vượt qua những thời điểm khó khăn trong hành trình chinh phục danh hiệu.
Các cầu thủ gặp vấn đề sức khỏe
Một trong những thử thách đáng nhớ của Đỗ Hoàng Hên trong suốt kỳ AFF Cup là vấn đề sức khỏe của các cầu thủ.
“Với tôi, điều khó khăn nhất là sau trận đấu với Indonesia thì có 5-6 cầu thủ gặp vấn đề về sức khỏe. Đấy là điều khó khăn khi đội tuyển quốc gia phải tiếp tục thi đấu, tiếp tục đưa ra những điều tốt nhất khi phải thiếu những cầu thủ như vậy”, Đỗ Hoàng Hên chia sẻ.
Bản thân anh cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng đó. “Tôi cũng bị ốm và tôi nghĩ, có thể chúng tôi gặp vấn đề về nước. Nhưng khi tôi và mọi người khỏe lại, chúng tôi quay trở lại và nỗ lực hơn cho đội tuyển”.
Điều các cầu thủ có thể làm là cố gắng thích nghi, hỗ trợ lẫn nhau và bước ra sân với tinh thần cao nhất.
Đó là thời điểm mà yếu tố tinh thần trở nên quan trọng không kém thể lực. Khi một giải đấu bước vào giai đoạn quyết định, các cầu thủ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hay chờ đợi cơ thể hồi phục hoàn toàn.
“Điều quan trọng nhất là khi bước vào sân, tất cả chúng ta phải thi đấu bằng tinh thần tốt nhất”, Đỗ Hoàng Hên nhấn mạnh.
Bàn thắng đáng nhớ trong trận chung kết
Đỗ Hoàng Hên chia sẻ, trong trận chung kết lượt về với Thái Lan trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã trải qua những thời điểm khó khăn, đặc biệt trong hiệp 1.
“Thực sự chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 nhưng khi nghỉ giữa hiệp, chúng tôi đã cùng nhau sốc lại tinh thần”. - Hoàng Hên bộc bạch.
Sau những điều chỉnh, đội tuyển Việt Nam bước vào hiệp 2 với một diện mạo khác. Các cầu thủ bình tĩnh hơn, thi đấu hiệu quả hơn và từng bước vượt qua sức ép.
Cầu thủ Hoàng Hên đội nón lá, ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2026 (Ảnh: Tuấn Hữu)
“Tôi cũng muốn nhắc lại một lần nữa, chung kết không hề dễ dàng nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã ứng biến với mọi khó khăn” - nam tiền vệ người Brazil bày tỏ.
Thách thức phía trước sẽ còn lớn hơn
Sau niềm vui từ chức vô địch AFF Cup, Đỗ Hoàng Hên hiểu rằng, bóng đá không cho phép đội tuyển Việt Nam ngủ quên trên chiến thắng.
Phía trước là những trận đấu quốc tế mới, trong đó có hành trình hướng đến FIFA ASEAN Cup. Theo cầu thủ gốc Brazil, đây sẽ là thử thách lớn đối với đội tuyển Việt Nam.
“Tôi nghĩ nó sẽ khó khăn vì đội tuyển quốc gia đã có thời gian bất bại khá dài. Mỗi trận đấu sẽ khó hơn. Các đội đều rất muốn chiến thắng chúng ta vì chúng ta vừa giành chức vô địch”, anh nhận định.
Theo Đỗ Hoàng Hên, vị thế của đội tuyển Việt Nam sau một danh hiệu càng khiến các đối thủ có thêm động lực.
“Đặc biệt là các đội khi gặp đội tuyển quốc gia Việt Nam, họ càng muốn thắng chúng ta nhiều hơn. Tôi nghĩ không có trận đấu nào là dễ dàng với chúng ta”, anh nói.
Sau khi trở về từ AFF Cup, Đỗ Hoàng Hên đang cùng các đồng đội tại Hà Nội FC tích cực tập luyện, cho những trận đấu tại V-League. Tiền vệ người Brazil cùng các cầu thủ Hà Nội FC đặt mục tiêu nỗ lực hết mình để chinh phục danh hiệu cao nhất ở mùa giải tới.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/08/2026 22:55 PM (GMT+7)