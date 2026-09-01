Nhìn từ bên ngoài, một chức vô địch luôn mang đến cảm giác về sự thuận lợi và những màn trình diễn thuyết phục. Tuy nhiên, với các cầu thủ trực tiếp trải qua giải đấu, con đường đi đến danh hiệu chưa bao giờ bằng phẳng.

Đỗ Hoàng Hên thừa nhận, AFF Cup là giải đấu rất khó khăn. Cường độ tập luyện cao, lịch thi đấu liên tục và yêu cầu chiến thuật khắt khe khiến các cầu thủ phải duy trì trạng thái thể lực và tinh thần tốt nhất.

“Ban huấn luyện đã tổ chức các buổi tập luyện với cường độ cao. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dạn của HLV Kim, ông luôn chuẩn bị chiến thuật cụ thể cho từng trận đấu”, Đỗ Hoàng Hên cho biết.

Theo tiền vệ này, điều quan trọng nhất mà toàn đội hướng tới trong mỗi trận đấu vẫn là chiến thắng. Đội tuyển không thể bước vào sân với tâm lý chủ quan, càng không thể phụ thuộc vào kết quả của những trận đấu trước đó. Với anh, mỗi đối thủ là một thử thách khác nhau và mỗi trận đấu đòi hỏi một phương án riêng.

Đỗ Hoàng Hên đánh giá cao sự chuẩn bị của HLV Kim cùng ban huấn luyện. Việc phân tích đối thủ, xây dựng chiến thuật và điều chỉnh trong từng trận đấu giúp đội tuyển thích ứng tốt hơn với những diễn biến trên sân.

“HLV Kim luôn luôn có sự chuẩn bị tốt. Chúng tôi phân tích, chúng tôi thi đấu và tôi nghĩ những điều này rất có ích cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam”, anh nói.

Đó cũng là một trong những điểm mà Đỗ Hoàng Hên cho rằng, ban huấn luyện đã giúp đội tuyển có thể vượt qua những thời điểm khó khăn trong hành trình chinh phục danh hiệu.