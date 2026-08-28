ĐT Thái Lan 2 lần về nhì AFF Cup, fan giận dữ đòi HLV Hudson & Madam Pang từ chức

Madam Pang lên tiếng sau thất bại

“Madam Pang” Nualphan Lamsam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, người trực tiếp có mặt tại Việt Nam, đã đăng tải thông điệp trên trang cá nhân với 3,5 triệu người theo dõi sau khi đội tuyển Thái Lan hòa Việt Nam 2-2. Với kết quả này, Thái Lan thất bại chung cuộc 2-4 trước “Những chiến binh sao vàng”, qua đó nhìn đối thủ đăng quang ASEAN Championship lần thứ tư.

Madam Pang lên tiếng sau thất bại ở AFF Cup 2026

Người đứng đầu bóng đá Thái Lan chỉ viết ngắn gọn: “Cảm ơn tất cả các cầu thủ. Cảm ơn tất cả các CLB. Cảm ơn mọi tiếng cổ vũ của tất cả người hâm mộ”.

Thất bại trong nhiệm vụ đòi lại chức vô địch Đông Nam Á trước ĐT Việt Nam, nhiệm vụ tiếp theo của đội tuyển Thái Lan là hướng tới FIFA ASEAN Cup 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10/2026.

“Voi chiến” sẽ thi đấu tại Division 1, nằm cùng bảng với đối thủ nhiều duyên nợ Việt Nam, bên cạnh Pakistan và Philippines. Các trận đấu của bảng này sẽ được tổ chức tại Indonesia.

Đau nhưng phải bước tiếp – thông điệp ngắn gọn của Madam Pang cũng cho thấy bóng đá Thái Lan không có nhiều thời gian để tiếc nuối sau thất bại trước Việt Nam, khi những thử thách mới đã ở phía trước.

Fan bóng đá Thái Lan đòi Madam Pang từ chức

Mặc dù còn nhiều giải đấu lớn phía trước, nhưng sự giận dữ của người hâm mộ bóng đá Thái Lan là điều dễ hiểu. “Voi chiến” đã thất bại ở chung kết 2 kỳ AFF Cup liên tiếp, đều trước ĐT Việt Nam. Vì vậy, nỗi thất vọng có thể nói là nhân lên nhiều lần.

Fan bóng đá Thái Lan giận dữ

Trong những năm qua, bóng đá Thái Lan liên tục phải nhận thất bại trước Việt Nam. Xen giữa hai kỳ AFF Cup còn là kỳ SEA Games 2025, nơi U22 Thái Lan cũng bại trận ngay trên sân nhà trong trận chung kết môn bóng đá nam trước U22 Việt Nam.

Theo quan điểm của một bộ phận fan bóng đá Thái Lan, các quan chức điều hành của LĐBĐ nước này phải chịu trách nhiệm cho những thất bại liên tiếp. Trên trang Facebook chính thức của LĐBĐ Thái Lan, một fan bình luận: “Khi nào bạn sẽ cảm ơn huấn luyện viên? Cảm ơn các nhà quản lý. Họ làm thế nào để quản lý bóng đá Thái Lan mà không có thành công nào cả? Haha”.

Một CĐV chua chát thừa nhận: “Chúng ta dưới chân cầu thủ Việt Nam”. Một người khác thậm chí còn đưa ra yêu cầu HLV Hudson và Chủ tịch Madam Pang từ chức: “Huấn luyện viên và chủ tịch liên đoàn hãy từ chức đi!”.

HLV Hudson cũng bị yêu cầu phải từ chức sau thất bại đã qua