Phong cách thời trang của hậu vệ Thái Lan Wanchai

Wanchai Jarunongkran, 29 tuổi, sinh tại Bangkok. Anh đã chơi 11 trận cho đội tuyển Thái Lan. Anh thuộc biên chế CLB Bangkok United, đội bóng hạng khá ở Thai League.

Wanchai gây chú ý với khán giả sau khi vừa ghi bàn vừa đá phản lưới nhà ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Anh vào sân ở phút 84 và chỉ một phút sau đã trở thành người hùng của Thái Lan khi giúp Thái Lan dẫn 2-1. Nhưng ở phút bù cuối, trong nỗ lực phá quả tạt của Quang Hải, Wanchai vung chân mạnh và bóng đi thẳng vào lưới nhà.

Chuyên gia Thái Lan Jay Worapath nhận xét trên kênh Thairath: "Quả bóng mà Wanchai sút khiến tôi thực sự sửng sốt. Ở bàn gỡ hòa 2-2 đó, cậu ấy sút bằng cả bàn chân, dùng hết lực luôn. Phá bóng kiểu này còn đẹp hơn dứt điểm ghi bàn, nhìn nó giống hệt như một cú sút ghi bàn vậy". Ảnh: Hiếu Lương

Wanchai cao 1,8 m, gương mặt sáng, làn da rám nắng và hình thể săn chắc.

Wanchai làm quen bóng đá từ năm sáu tuổi, được cha truyền "lửa" và hướng dẫn những bài tập đầu tiên tại nhà. Năm 12 tuổi, trong một kỳ nghỉ hè, anh tham gia tập luyện tại học viện trẻ Osotspa Saraburi và bắt đầu hành trình đào tạo bài bản từ đây.

Trước khi cố định ở vị trí hậu vệ trái, Wanchai từng thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như tiền vệ cánh trái, tiền vệ trung tâm và cả tiền đạo. Chỉ đến năm cuối trung học, anh mới chuyển xuống hàng phòng ngự và duy trì vị trí này cho đến nay. Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2016 và được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Thái Lan vào năm 2017 (cấp độ U23).

Cầu thủ có cuộc sống kín tiếng, ít chia sẻ đời tư lên mạng xã hội. Ngoài bóng đá, Wanchai dành thời gian bên chó cưng và xem chúng là các thành viên trong gia đình. Cầu thủ được nhận xét có tính cách thân thiện. Theo Thairath, khi nhận khoản lương đầu tiên với 8.000 baht, Wanchai tặng số tiền này cho ban huấn luyện như lời tri ân.

Hậu vệ Thái Lan xây dựng phong cách năng động. Khi dự sự kiện, anh chọn suit hoặc sơ mi và quần Tây tối màu, tạo vẻ thanh lịch.

Để tạo điểm nhấn cho trang phục đơn giản, anh thường dùng kính phi công.

Theo Thairath, khác với nhiều cầu thủ, Wanchai ưu tiên đội mũ xô hơn mũ lưỡi trai. Anh thường phối nó cùng áo khoác bomber, sơ mi Hawaiian.

Phong cách dạo phố của Wanchai với sweatshirt kiểu color block và quần chinos.

Tủ đồ của Wanchai gồm những món đơn sắc lẫn họa tiết phong phú. Theo Thairath, anh không gò theo một phong cách nhất định, ăn vận ngẫu hứng và thử nghiệm nhiều loại họa tiết. Tuy nhiên, các trang phục của anh thường có đặc điểm chung là phom rộng vừa phải.

Theo Thairath, anh có một số mẫu sơ mi theo phong cách nhiệt đới với gam màu bắt mắt. Cầu thủ thường mặc chúng khi đi du lịch.

Wanchai phối đồ theo phong cách grunge với kiểu dùng sơ mi kẻ buộc ngang hông.